「Cygames Cup」初の有観客大会を大阪REDEEで開催



ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(以下、サイゲームス 本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、自社で企画・制作し、アークシステムワークス株式会社が開発を行うPlayStation(R)4 / Steam(R) 向け対戦アクションRPG『グランブルーファンタジー ヴァーサス(以下、GBVS)』に関して、2023年2月25日(土)に公式大会「GBVS Cygames Cup Special 2023」の決勝をREDEE(大阪府吹田市)で開催しました。

「Cygames Cup」史上初の有観客大会として多くの来場者の方々に見守られる中、熱戦の末、とろろ選手が優勝し、賞金100万円を獲得しました。







▼「GBVS Cygames Cup Special 2023」配信アーカイブ

https://youtube.com/live/2yL7b83mFZ4





公式大会「GBVS Cygames Cup Special 2023」決勝概要・結果



公式大会「GBVS Cygames Cup Special 2023」の予選通過者8名による、オフライン・有観客形式の決勝を2月25日(土)にREDEEで開催しました。

GRAND FINALは奇しくも、とろろ選手対gamera選手という「EVO 2022」GRAND FINALと同じ組み合わせに。会場を独特な緊張感が包む中、「ウィナーズで勝ち上がってきた利点を生かすべく最初から強気に攻めた」というとろろ選手が初戦から猛攻を仕掛け、2ラウンドを連取。追い込まれたgamera選手も巧みなコンボで猛追を見せますが、HP残り僅かなところでなんとか耐え抜いたとろろ選手からカウンターが炸裂。激戦の末、とろろ選手が悲願の優勝を手にしました。

表彰式で優勝の思いを聞かれたとろろ選手は、「ずっと準優勝が続いていて、本当に悔しかった。今日は優勝できて本当に嬉しいです。」と、歓喜の涙を流しながら答えました。









▼決勝トーナメント結果





【最終順位(TOP8/敬称略)】

・優勝とろろ

・準優勝gamera

・3位お魚さん

・4位ひのきの棒

・5位タイたこ.

・5位タイわっふる

・7位タイPGW | レン

・7位タイたかし





企業対抗戦・決勝







「GBVS Cygames Cup Special 2023」決勝の前に行われたGBVS初の企業対抗戦決勝は、社会人のマナー”名刺交換”から開幕。3人チーム戦で行われ、企業を背負う者同士、互いに譲らず1勝ずつ分け合い、勝敗の行方は大将戦へ。フルセットの末、「ネットギアジャパン合同会社&三和電子株式会社」混合チームが優勝を勝ち取りました。





日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」エントリー締切間近!







2023年3月31日(金)から4月2日(日)にかけて東京ビッグサイトで開催される、日本最大規模の格闘ゲームトーナメント「EVO Japan 2023」のメインタイトルに『GBVS』が選出され、2月28日(火)までエントリー受付中です。

また、「EVO Japan 2023」会場内では、『GBVS』のスペシャルイラストを使用した限定グッズを販売予定です。

詳細は、EVO Japan 2023公式サイト及び、EVO Japan 2023公式Twitterをご確認ください。



▼EVO Japan 2023公式サイト

https://www.evojapan.gg/



▼EVO Japan 2023公式Twitter

https://twitter.com/evojapan2023



▼エントリーページ

https://www.start.gg/tournament/evo-japan-2023-1/event/evo-japan-2023-granblue-fantasy-versus



▼エントリー受付期間

2023年2月28日(火)23:59まで





『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』『グランブルーファンタジー ヴァーサス』製品概要



作品名:グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション/グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits/グランブルーファンタジー ヴァーサス

ジャンル:対戦アクションRPG

プレイ人数:1~2人

オンライン:対応

価格 :『グランブルーファンタジー ヴァーサス レジェンダリーエディション』<パッケージ版/ダウンロード版/Steam(R)版>希望小売価格:6,578円(税込)、『グランブルーファンタジー ヴァーサス Cygames Greatest Hits』<パッケージ版/ダウンロード版>希望小売価格:2,178円(税込)『グランブルーファンタジー ヴァーサス』<Steam(R)版>希望小売価格:2,178円(税込)

発売日:PlayStation(R)4 <ダウンロード版>2021年12月14日<パッケージ版>2022年3月3日、Steam(R)版 2021年12月14日

プラットフォーム:PlayStation(R)4、Steam(R)

CERO:B(12歳以上対象)

企画・制作:株式会社Cygames

開発:アークシステムワークス株式会社

権利表記:(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



『グランブルーファンタジー ヴァーサス』公式サイト:https://versus.granbluefantasy.jp/

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS



