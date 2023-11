[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都高島屋S.C.[T8]5F・6F)は、アーティスト・飯田美穂の個展「m, △, 連続体」を2023年12月23日(土)~2024年1月9日(火)の期間に開催します。







特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/37373-1212061123.html

概要





飯田美穂は、絵画への愛とマネ、ゴヤ、ルノアールといったオールド・マスターたちへのリスペクトを込めて多様な名画を引用、抽象化したイメージを描くアーティストです。2018年に京都造形芸術大学大学院油画コースを修了後、愛知県を拠点に国内で精力的に個展やグループ展に参加しており、近年ではアートコレクターから高い注目を集めています。誰もが一度は目にしたことがあるであろう名画をベースに、点で描かれた表情の人物や、簡略化された形態が印象的な飯田美穂の作品。鑑賞者の名画を辿る記憶や時間が、彼女の視点と重なり合うことで、観る者の心に新しいイメージを創り出します。

飯田は今年、フランスのアーティスト・イン・レジデンスに滞在。今回展示される新作のなかには、現地で目にした町の教会のマリア像や教会にいたうさぎの記憶なども感じられます。今年の干支であったうさぎと、クリスマスを連想しながらお楽しみいただける展示です。



アーティストステートメント





そのフランスの教会で見たマリア像を単純にきれいだとおもった。

それからマリア信仰の教会にも行ってみた。

そこでは席に座れないほどにたくさんのひとが祈りを捧げていた。

それぞれの祈りの言葉はこころの内に繰り返される。

そうした祈りの言葉を持たないわたしは遠くのマリア像をただ眺めた。

それにもうすぐ卯年がおわる。そしてまたあたらしい一年が始まる。

そういえばある教会にうさぎがいたのを思い出す。

その手の内の切り札は所在なさげにぐずぐずしている。



飯田美穂



販売について





展示作品は、店頭にて12月23日(月)11:00より販売開始。

アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」では、12月25日(月)12:00から1月9日(火)23:59の期間に販売します。

https://oil.bijutsutecho.com/gallery/1131

※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。



アーティストプロフィール





飯田 美穂(Miho Iida)



2018年 愛知県にて制作活動中

2018年 京都造形芸術大学大学院 芸術専攻芸術研究科 ペインティング領域油画コース 修了

2016年 名古屋芸術大学 美術学部 美術学科 洋画2コース 卒業

2014年 イギリス・ブライトン大学 B.A. ペインティングコース 派遣交換留学

2012年 名古屋芸術大学 美術学部 美術学科 洋画コース 入学

2023年

「Aliens 3 : 飯田美穂、パクジヘ、TYM344」(FINCH ARTS/京都)

「KIRINJI」(Gallery UG/東京)

「ART SESSION by 銀座 蔦屋書店」(銀座 蔦屋書店 店内/東京)

「Chimaera 奇美拉打开的内会通向哪里?」(上海宝龙美术馆/ 上海・中国)

個展「絵とフレーム(窓)」(Artglorieux GALLERY of TOKYO/東京)

2022年

個展「目の絵 2022|menuet 2022」(New Pure +, Chika No Akichi/大阪)

個展「目の絵|menuet, on your screen」(長亭GALLERY/東京)

個展「±image∓」(京都岡崎 蔦屋書店, GALLERY EN ウォール/京都)

若手作家刺激プログラム 「motion#6」(名古屋市民ギャラリー矢田)

「The ghost in the room」(TENSHADAI/京都)

2021年

「ARTISTS' FAIR KYOTO 2021」(京都文化博物館別館/京都)

個展「I66I」(YEBISU ART LABO GALLERY/愛知)

個展「1QQ1/本をよむ絵、しるしを所有するもの」(銀座 蔦屋書店, アートウォール/東京)

2020年

ファン・デ・ナゴヤ美術展2020「ここに在るということ」(名古屋市民ギャラリー矢田/愛知)

「SPR」(FINCH ARTS/京都)

個展「□」(1x1/2x2), they-1(FINCH ARTS/京都)

「Rollin' Rollin'」(FINCH ARTS/京都)



展覧会詳細





飯田美穂個展「m, △, 連続体/m, △, continuum」

会期|2023年12月23日(土)~2024年1月9日(火)※2024年1月1日(月)は休廊

時間|11:00~20:00 ※年末年始は時間変更の予定(書店営業時間に準じます)

会場|京都 蔦屋書店 6F ギャラリー

主催|京都 蔦屋書店

入場|無料

お問い合わせ|075-606-4525

特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/t-site/37373-1212061123.html



