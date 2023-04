[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府大阪市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、好評発売中の対戦格闘ゲーム『THE KING OF FIGHTERS XV(KOF XV)』について、2023年4月4日より、DLCキャラクター「キム・カッファン」を配信することに加え、2023年夏にDLCキャラクター「ゲーニッツ」を無料配信することを知らせいたします。





SNK最新情報トレーラー

https://youtu.be/ed65K9MnidQ



DLCキャラクター「キム・カッファン」を4月4日(火)に配信開始!

『KOF XV』シーズン2のDLCキャラクターの第1弾「矢吹真吾」に続いて、第2弾「キム・カッファン」がいよいよ参戦!多彩な空中必殺技や高性能なジャンプ攻撃などを存分にお楽しみください。









DLCキャラクター「ゲーニッツ」をこの夏に無料配信!

KOFシリーズ3作目『THE KING OF FIGHTERS ’96』のボスキャラクターとして登場した「ゲーニッツ」が、『KOF XV』に参戦!ご期待ください。



『KOF XV』シーズン2では、7体のDLCキャラクターが登場!

「矢吹真吾」「キム・カッファン」に続いて、この夏に「シルヴィ・ポーラ・ポーラ」「ゲーニッツ(無料配信)」「ナジュド」、さらに2体の参戦が決定!シーズン2のDLCキャラクター6体がセットになったお得な「Fighters Pass」も好評販売中です!これからも進化を続ける『KOF XV』にご期待ください。





【DLCキャラクター「キム・カッファン」概要】

■発売日

2023年4月4日

■ラインアップ/価格

KOF XV DLC Character "キム・カッファン"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV Fighter Pass

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"???"+"???" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)



【タイトル概要】

■タイトル名

THE KING OF FIGHTERS XV (ザ・キング・オブ・ファイターズ フィフティーン)

■ジャンル

対戦格闘

■発売日

2022年2月17日(木)

■対応プラットフォーム

PlayStation(R)5/PlayStation(R)4(パッケージ版、デジタル版)

Xbox Series X|S/Windows 10/Steam/Epic Gamesストア(デジタル版)

■ラインアップ/価格

THE KING OF FIGHTERS XV Standard Edition

ゲーム本編/パッケージ版、デジタル版/7,920円(税込)

THE KING OF FIGHTERS XV Deluxe Edition

ゲーム本編+KOF XV Team Pass 1 (DLCキャラクター×6体)/デジタル版/10,890円(税込)

KOF XV Team Pass 1

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム" +"サウスタウンチーム" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV Team Pass 2

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム" +"サムライチーム" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV Fighter Pass

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"+"キム"+"シルヴィ"+"ナジュド"+"???"+"???" (DLCキャラクター×6体)/3,300円(税込)

KOF XV DLC Characters "餓狼MotWチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "サウスタウンチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "裏オロチチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Characters "サムライチーム"

DLCキャラクター3体(1チーム)/1,870円(税込)

KOF XV DLC Character "矢吹真吾"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

KOF XV DLC Character "キム・カッファン"

DLCキャラクター1体/660円(税込)

■レーティング

CERO C

■プレイ人数

オフライン1~2名/オンライン2~8名

■公式サイト

https://www.snk-corp.co.jp/official/kof-xv/



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

※ゲーム画面は開発中のものです。

※“PlayStation”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※(C)2023 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※(C) 2023, Epic Games, Inc. Epic、Epic Games、Epic Gamesのロゴは、米国およびその他の国々におけるEpic Games, Inc.の商標または登録商標です。



