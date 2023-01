[株式会社ケイシイシイ]

株式会社ケイシイシイ(本社:北海道千歳市)がプロデュースするチーズスイーツ専門店【Now on Cheese♪】は1月19日(木)より、新作スイーツ「ヴェリーヌチーズケーキ」を販売開始いたします。

Now on Cheese♪は、「厳選したチーズを惜しみなく使用し様々なチーズの個性を最大限に生かしたチーズスイーツショップ」をコンセプトに誕生したチーズスイーツ専門店です。







ヴェリーヌチーズケーキ







●ヴェリーヌチーズケーキ レーズン&カシューナッツ(写真左)

ホロホロチーズクッキーにカスタードクリーム、カシューナッツ、レーズンとカシューナッツ入りの特製レアチーズクリーム、更に生クリームとチーズクッキーをまぶしました。

さまざまな食感を楽しめるスイーツです。



●ヴェリーヌチーズケーキ ショコラ&ショコラ(写真右)

チョコチップ入りの特製ショコラチーズクリームを中心に、ホロホロチーズクッキーにグランマルニエで風味付けしたカスタードクリーム、カシューナッツ、更にショコラ生クリームとチーズクッキーをトッピングしました。

期間限定のお味です。



<ルミネ新宿店>

内容量:1個

価 格:432円(税込)

期 間:1月19日(木)~





レアチーズサンド







オープン以降、愛される大人気商品。

レアチーズサンドの醍醐味を存分に味わえる逸品。北海道産のクリームチーズとイタリア産のマスカルポーネを使用したチーズクリームにレーズンとカシューナッツをトッピングしました。オリジナルのチーズとのバランスは絶妙。お口の中がチーズでいっぱいになります。



<ルミネ新宿店、エキュート大宮店>

商品名:レアチーズサンド レーズン&カシューナッツ

内容量:1個

価 格:360円(税込)





ピスタチオとチーズを合わせた濃厚なピスタチオクリームをチーズクッキーでサンドしました。中に入ったクランベリーの酸味がアクセントになっています。



<ルミネ新宿店>

商品名:レアチーズサンド ピスタチオ&ホワイト

内容量:1個

価 格:394円(税込)





“3種のチーズにキリッとブラックペーパー”

カマンベール、マスカルポーネ、クリームチーズをブレンドしたレアチーズクリームにクルミを加えナッツのコクをプラス。仕上げに粗びきブラックペッパーをトッピングしキリッと仕上げました。



<ルミネ新宿店、エキュート大宮店>

商品名:レアチーズサンド カマンベール&ブラックペッパー

内容量:1個

価 格:360円(税込)

期 間:~3月31日(金)予定





販売店舗







Now on Cheese♪ ルミネ新宿店

住 所:東京都新宿区新宿3丁目38番2号

ルミネ2 1階

営業時間:【平日】11:00~21:30

【土曜・日曜・祝日】10:30~21:30





Now on Cheese♪ エキュート大宮店

住 所:埼玉県さいたま市大宮区錦町630

JR東日本大宮駅構内

営業時間:【平日・土曜】8:00~22:00

【日曜・祝日】8:00~20:30



