[株式会社ジー・モード]

株式会社ジー・モード(本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/)は、Steam(R)にて「OU オリジナル・サウンドトラック」の発売が決定したことをお知らせいたします。







あたたかい音楽が、咲く



ゲーム序盤のギター1本のために作曲した曲たちと、物語の盛り上がりに合わせて他の管・弦・打楽器が加わった楽器編成のために作曲した音楽たちが収録されています。

みけたはな(Hana Miketa)歌唱による主題歌『おまじないのように』も日本語版・英語版の2ヴァージョンを収録し、甘く囁くような歌声と各楽器のアンサンブルを味わうことができます。



任天堂株式会社を経て、現在はフリーランスとして『From_.』『World for Two』などの音楽制作に参加した椎葉大翼(Daisuke Shiiba)が全ての作曲を手がけました。

その音楽は繊細かつノスタルジックで、皆様のウクロニアの旅の思い出となる一枚のアルバムに仕上がっています。

ファン必聴のオリジナル・サウンドトラックです。



【タイトル】 OU オリジナル・サウンドトラック

【発売日】 2023/8/31(木)10:00 (日本時間)

【価格】 1,800円(税込)

※8/31(木)から7日間限定で、15%OFFの1,530円(税込)で購入できるセールを開催します。

【対応機種】 Steam(R)

【コピーライト】 (C)G-MODE Corporation



【Steam(R)ストアページ】 https://store.steampowered.com/app/2501560/OU/





「OU オリジナル・サウンドトラック」収録曲情報



No 曲名

01 OU

02 尾っぽには火

03 影に沈む

04 雪の図書館

05 ジャカランダ

06 悲しみの雨

07 陽の当たらぬ場所

08 マリアッチの午後

09 ひとり

10 サウダージの吐息

11 おわかれ

12 ジェミニ

13 漂白の涙

14 無邪気な晩餐

15 おまじないのように [Japanese]

16 陽の当たらぬ場所 [ensemble]

17 マリアッチの午後 [ensemble]

18 おまじないのように [English]



音楽:椎葉大翼

ギター:テンドウ

ヴァイオリン:小林明日香

チェロ:末永亜裕美

フルート:齋藤寛

打楽器:滝澤博之



レコーディング&ミキシングエンジニア:近藤祥昭[吉祥寺 GOK SOUND]

アートワークデザイン:幸田御魚



主題歌《おまじないのように》

作曲&編曲:椎葉大翼

作詞:幸田御魚

歌唱:みけたはな

歌詞英訳:マルコ・ゴダノ

英語歌唱収録ディレクションサポート:アネモネ・モーニアン









「OU」とは?







「だいじなおはなしが、あります。」



どこか遠い日々に見た、

おぼろげな景色のような世界・ウクロニア。



干上がった河原で、記憶を失くした状態で目覚めた少年「OU」。

尻尾に火をつけたオポッサム「サリー」に誘われ、自身の物語を追う旅に出かける。



彼を追う「サウダージゴースト」。

主人公と瓜二つの「ジェミニ」。

悲劇に誘う「泣き女」。

様々な存在と出会いながら、物語とその結末は変化していく。



懐かしい児童書の挿絵のような柔らかなペンで描かれた世界。

どこか郷愁感のある、ギターをはじめとした楽器の演奏による音楽。



そこで展開するのは「だれかのための物語」

現実との接点を持ち、アドベンチャーゲームの形をした「何か」。

「OU」はゲームに対する一つの挑戦でもあります。



【タイトル】 OU

【発売日】 2023年8月31日(木)

【価格】 2,400円(税込)

【ジャンル】 ピクチャレスク・アドベンチャー

【プレイ人数】 1人

【対応機種】 Nintendo Switch™、STEAM(R)

【対応言語】 日本語,英語 ※後日、言語追加のアップデートを予定しております。

【IARC】 3+

【コピーライト】 (C)G-MODE Corporation



【公式サイト】 https://gmodecorp.com/cs/ou/

【YouTube】 https://youtube.com/playlist?list=PLe9fzo_FsHpRkRm-xd24oHbJsO5BpbsTn





Steam(R)にて早期購入セール実施予定! お得なバンドルパックも!



2023/8/31(木)10:00から7日間限定で、「OU」のSteam版が15%OFFで購入できる早期購入セールを開催します。また、ゲーム本編とサウンドトラックをセットでお得にお求めいただける「バンドルパック」も販売予定です。



配信開始やセール開始時に通知が届きますので、ウィッシュリストへのご登録をお願いします。



【セール期間】 2023/8/31(木)10:00 ~ 9/7(木)10:00 (日本時間)



【セール価格】

・ゲーム本編 2,400円(税込) → 2,040円(税込) ※15%OFF

・OU オリジナル・サウンドトラック 1,800円(税込) → 1,530円(税込) ※15%OFF

・OU+OSTバンドルパック 4,200円(税込) → 3,213円(税込)

※本編+OSTのセール価格から、さらに10%OFF



【Steamストアページ】https://store.steampowered.com/app/1633430/OU/





My Nintendo Store、ニンテンドーeショップにて予約受付&セール開催中!



ゲームの発売を記念して、Nintendo Switch™ダウンロード版(ゲーム本編)が予約期間から10/1(日)まで15%OFFで購入できるセールを開催中です。是非この機会にお買い求めください。



【セール期間】 2023/10/1(日)23:59まで (日本時間)

【セール価格】 ゲーム本編 2,400円(税込) → 2,040円(税込) ※15%OFF



【My Nintendo Store】https://store-jp.nintendo.com/list/software/70010000066765.html





椎葉 大翼



任天堂株式会社で9年間ゲームの音楽制作に従事し、現在はフリーランスの作曲家として活動中。

これまで「World for Two」「ファイナルファンタジー ピクセルリマスター」「STRANGER OF PARADISE FINAL FANTASY ORIGIN」などの音楽を担当。



【X(旧ツイッター)】 https://twitter.com/shiibadaisuke





株式会社room6



創業以来スマートフォンやNintendo Switch™、Steam(R)向けのゲーム開発、移植、パブリッシュ事業を行っており、第24回文化庁メディア芸術祭の新人賞を受賞した「アンリアルライフ」をはじめとした、世界観に浸れるゲームを集めたレーベル『ヨカゼ』の運営も行っている。

「OU」では開発全般を担当。



【公式サイト】 https://www.room6.net/

【X(旧ツイッター)】 https://twitter.com/room6_pr





株式会社ジー・モード



PC・モバイルコンテンツ市場を中心に事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業も行っており、

2018年より、新たにNintendo Switch™をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始。



【公式サイト】 https://gmodecorp.com

【X(旧ツイッター)】 https://twitter.com/GmodePR

【Facebook】 https://www.facebook.com/Gmodecorp

【YouTube】 https://www.youtube.com/GmodePR



※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/15-10:46)