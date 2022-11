[株式会社パルグループホールディングス]

株式会社パル (本社:大阪市中央区道修町3-6-1 代表取締役社長 松尾勇) が展開するクリエイティブスタジオ「GRAIN (グレイン) 」は、新作アイテム『Pail』(ショルダーバッグ)をリリースします。

3DCGアーティスト「POOL」が制作したイメージビジュアルを11月23日(水)より公開、新作アイテム『Pail』を公式通販サイト「PAL CLOSET(パルクローゼット)」で同日より発売します。









3 枚のイメージビジュアルには、何気ない日常の中の『Pail』を持った人物たちが映し出されています。

新進気鋭の 3DCG アーティスト「POOL」 が描く、GRAIN の新作アイテム『Pail』を取り巻く世界観です。



※こちらのビジュアルは、11 月23 日より公式HP・Instagram にて公開予定です。

公式HP:https://grain-official.com/

公式Instagram:@grain_tokyo ( https://www.instagram.com/grain_tokyo/ )





アイテム名:Pail

サイズ:S / M

カラー:Beige、Black、Brown

素材:合成皮革

価格:S ¥9,900 / M ¥12,100

(すべて税込)



※公式通販サイト「PAL CLOSET」にて、11 月11 日より予約販売、11 月23 日より通常販売を開始。

公式通販サイト「PAL CLOSET」:https://www.palcloset.jp/grain/





商品ラインナップ (価格は税込)



【 Follow The Dots 】(フォロー ザ ドッツ)

バッグ本体にプリントされた点と点をつないで、メッセージを書くことができるアイテムです。

伝えたい言葉や、好きな単語、誰かの名前など様々な言葉を書くことで、バッグが新しいコミュニケーションを生み出します。





<HOW TO - Follow The Dots>

1. まず書きたいメッセージを考えます。

2. 下のアルファベットを参考に、付属してある紙を使ってワードやレイアウトを考えてみましょう。

3. メッセージが決まったらペンを使ってバッグ本体に書きましょう。







アイテム名:Follow The Dots

サイズ:M / L

カラー:Beige、Dark Green、Lemon Yellow、Purple、Red、Yellow、White

素材:リサイクルナイロン

価格:M ¥5,940 / L ¥7,920

※現在発売中



【 Mestin 】(メスティン)

主にキャンプなどで使用される箱型飯ごう「メスティン」のようなシルエットのバッグ。

キャンプやグランピング、フェスなどのアウトドアシーンだけでなく、

カジュアルなスタイリングにも馴染むので、タウンユースでも活躍するアイテムです。

ベーシックなカラー展開とシンプルなデザインで、友人・カップル・家族とお揃いやシェアして使えます。





アイテム名:Mestin

サイズ:S / M / L

カラー:Beige、Black、Brown、Khaki

素材:本体-ナイロン・ポリエステル、皮革-合成皮革

価格:S ¥6,270 / M ¥7,370 /L ¥8,800

※現在発売中



GRAIN(グレイン)について



2022年8月にデビューしたクリエイティブスタジオです。

バッグを中心に性差なく誰でも持てる(着れる)ものを提案します。



“Only Doing What I Can” をスローガンに、

喜びや悲しみ、思いや考えを穏やかに分かち合い、

緩やかな連携を生み出すクリエイティブスタジオです。



公式HP:https://grain-official.com/

公式通販:https://www.palcloset.jp/grain/

公式Instagram:@grain_tokyo ( https://www.instagram.com/grain_tokyo/ )



