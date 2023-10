[株式会社リブレ]

株式会社リブレ(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:太田歳子)は、2023年10月20日に「マスク男子は恋したくないのに 4」を発売いたします。また同日より書店にて、ミニイラストカードがもらえる「マスク男子は恋したくないのにフェア」を開催致します。





\累計100万部突破の大ヒットコミックス「マスク男子は恋したくないのに」最新刊発売!/



▼特設サイト

https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/



コミックス情報





いつもマスクで顔を隠している陰キャ男子・佐山圭悟は、クラスのリア充・才川綴にマスクを剥がされてしまう。

その日からなぜか才川に気に入られてしまい、勉強を教わる見返りに「マスクの下を好きにさせる」ことに!?

色々あって恋人同士になった2人だけど、まだまだ前途多難で…。

最新4巻は、佐山が修学旅行委員に抜擢!? 過去のトラウマから人と関わる自信がまだ持てない中、精一杯踏み出そうとする佐山に、才川は――。



▼OAD「マスク男子は恋したくないのに」特設サイト https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/oad.html

▼特装版情報 https://www.b-boy.jp/comics/207131









































マスク男子は恋したくないのに 4 OAD付き特装版

作家名:参号ミツル

発売日:2023/10/20

定価:5,168円(税込)

レーベル:ビボピーコミックス

仕様:コミックス1冊+Blu-ray(約23分)1枚組+クリアスリーブ

CAST:佐山圭悟役/小林裕介 才川 綴役/江口拓也

※特装版コミックスの表紙と通常版コミックスの表紙は異なります

※特装版は完全受注生産となります。2023年7月31日(月)の予約締切日までにご予約されていない場合、お求めいただけない場合があります。



▼通常版情報 https://www.b-boy.jp/comics/207132



マスク男子は恋したくないのに4

作家名:参号ミツル

発売日:2023/10/20

定価:790円(税込)

レーベル:ビボピーコミックス

※特装版コミックスの表紙と通常版コミックスの表紙は異なります



特典&限定セットまとめ情報





※特典の配布状況は各書店・店舗ごとに異なる場合がございます。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。

※お問い合わせは各書店・店舗へお願いいたします。



▼特装版・通常版共通特典

・アニメイト池袋本店・アニメイト通販:イラストカード NEW

※特装版と通常版のアニメイト池袋本店・アニメイト通販特典は同じものになります。

※特典の解禁前にご予約済みの方にも付与されます。



・ビーボーイ応援店 :描き下ろしマンガペーパー

※特装版と通常版のビーボーイ応援店特典ペーパーは同じものになります。

https://libre-inc.co.jp/ouenten/list.html?cat=bboy





▼特装版特典

・アニメイト限定セット: 描き下ろしマンガ入り16P小冊子付き

定価:5,531円(税込)[OAD付き特装版5,168円(税込)+小冊子363円(税込)]

※7/31までの予約特典 描き下ろしマンガ入り4Pリーフレットは終了しました。

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/2228548/



・コミコミスタジオ :アクリルコースター付きコミコミスタジオ限定セット

定価:5,828円(税込)[OAD付き特装版5,168円(税込)+アクリルコースター660円(税込)]

https://comicomi-studio.com/goods/detail?goodsCd=G0103540004000145242



・とらのあな :A4サイズクリアファイル

https://ecs.toranoana.jp/joshi/ec/item/200012492137/



登場人物紹介







▼詳しくはこちら

https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/?bnr_maskcomics_20230322_s#chara



アニメ(OAD)化記念「マスク男子は恋したくないのにフェア」開催!







▼フェア開催日

2023年10月20日(金)~

※特典がなくなり次第終了となります。



▼対象商品

ビボピーコミックス「マスク男子は恋したくないのに」

ビボピーコミックス「マスク男子は恋したくないのに 2」

ビボピーコミックス「マスク男子は恋したくないのに 3」

※10月20日発売新刊「マスク男子は恋したくないのに 4」特装版・通常版は対象外です



▼特典情報

まるでさいさやがスマホに閉じ込められたみたい!?

スマホケースに入れられるミニイラストカード♪

(縦86mm×横55mm・片面・全1種)



▼配布方法

フェア開催書店にてフェア対象タイトルを1冊お買い上げにつき特典を1部プレゼントいたします



▼開催書店

アニメイトなど、全国の書店で実施致します。 開催の有無は各書店様にお問い合わせください。



▼注意事項

※特典の配布状況は各店舗ごとに異なる場合がございます。

※お問い合わせは各店舗へお願いいたします。

※特典は、一部店舗では実施しない場合もございます。

※特典はなくなり次第、終了となります。あらかじめご了承くださいませ。



▼詳しくはこちら

https://www.b-boy.jp/news/1335



記念イベント







【アニメイトオンリーショップ】

『マスク男子は恋したくないのに』4巻発売記念アニメイトオンリーショップ開催!!

参号ミツル先生描き下ろしイラストを使ったグッズや複製原画などの展示も!

開催期間:2023年10月20日(金) ~ 2023年11月5日(日)

オンリーショップ店舗:渋谷店

応援店:名古屋店・梅田店



▼詳しくはこちら

https://www.animate.co.jp/onlyshop/499863/





【ノイタミナショップ】

「BLUE LYNX」作品の展開を記念し、「ノイタミナショップ&カフェシアター」にて連動キャンペーン開催!

「マスク男子は恋したくないのに」をイメージしたコラボフードやオリジナルグッズも!

開催期間:2023年10月20日(金)~ 2023年11月5日(日)

開催店舗:ノイタミナショップ&カフェシアター(アクアシティお台場4F)・ノイタミナオンラインショップ



▼詳しくはこちら

https://www.noitamina-shop.com/event/id/1151





【BLUE LYNX POP UP STORE in ロフト】

全国4か所のロフトにて期間限定POP UP STORE開催!

アニメ描き下ろしイラストを使ったグッズなど多数!

開催期間:2023年10月27日(金)~ 2023年11月13日(月)

開催店舗:横浜ロフト

※栄、梅田、吉祥寺でも順次スタート予定



▼詳しくはこちら

https://twitter.com/BLUE_LYNX_POPUP





【アニメ同時視聴会】

開催日時:2023年10月31日(木)21時頃

開催場所:X(旧Twitter)スペース配信



▼マスク男子は恋したくないのに公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/maskdanshi





【グラフアートカフェ】

マスク男子は恋したくないのに× GraffArt CAFE開催決定

カフェコラボの新グッズ&ドリンクが登場

開催期間:2023年11月17日(金)~2023年11月30日(木)

開催店舗:GraffArt CAFE(池袋)

※先行通販&店頭受取予約:~2023年10月23日(月)まで



▼詳しくはこちら

https://t.co/FzapT12eMG





【アニメイト池袋本店階段ジャック】

「マスク男子は恋したくないのに」がアニメイト池袋本店、新店側2F~3Fの階段壁面をジャック!!️

池袋にお越しの際はぜひお立ち寄りください♪

※11/15(水)までの期間限定です























▼アニメイト池袋本店

https://ex.animate.co.jp/shop/ikebukuro/



発売記念キャンペーン





4巻発売を記念して、X(旧Twitter)キャンペーンも開催!



抽選で3名様に

佐山圭悟役 小林裕介さん

才川 綴役 江口拓也さん

原作者 参号ミツル先生

の直筆サイン入りアニメアフレコ台本をプレゼント!!



▼応募方法

1.「マスク男子は恋したくないのに」公式アカウント(@maskdanshi)をフォロー

2. #マスク男子4 を付けて感想をポスト!

コミックス4巻・OADの感想どちらも大歓迎です!



応募期間は2023年11月5日(日)23:59まで

詳しくは公式アカウントの投稿をご確認ください



▼マスク男子は恋したくないのに公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/maskdanshi



WEB・Twitter





▼OAD「マスク男子は恋したくないのに」特設サイト

https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/oad.html



▼「マスク男子は恋したくないのに」特設ページ

https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/



▼ドラマCD「マスク男子は恋したくないのに」特設ページ

https://www.b-boy.jp/special/maskdanshi/cd/



▼マスク男子は恋したくないのに公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/maskdanshi



▼原作漫画pixivコミックで好評連載中

https://comic.pixiv.net/works/6209



権利表記





(C) Mitsuru Sangou/libre

(C)︎参号ミツル・リブレ/「マスク男子は恋したくないのに」製作委員会



株式会社リブレ とは





「世界中のオトメに夢と希望と癒しを届けたい」

私たちは、コンテンツを通して、世界中のオトメの心を持つすべての人に夢と希望をお届けする事を使命と考え、日々進化し続けます。

https://libre-inc.co.jp/





