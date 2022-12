[株式会社ケイシイシイ]

株式会社ケイシイシイ(本社:北海道千歳市)がプロデュースするチーズスイーツ専門店【Now on Cheese♪】は2023年1月10日(火)より、期間限定販売の新作チョコレート「フルーティーチーズチョコレート」を販売開始いたします。

Now on Cheese♪は、「厳選したチーズを惜しみなく使用し様々なチーズの個性を最大限に生かしたチーズスイーツショップ」をコンセプトに誕生したチーズスイーツ専門店です。







フルーティーチーズチョコレート







”カラフルでフルーティー。ころんとチーズなチョコレート”

ホワイトチョコレートにチェダーチーズをブレンドし、ほんのり塩味のあるなめらかなチョコレートに仕上げました。中には赤いクランベリーと黄色のマンゴーを加え、華やかさと味わいの変化を楽しむことが出来ます。

チーズスイーツ専門店がこだわった新作チョコレートは、バレンタインのプレゼントにもオススメです♪



商品名:フルーティーチーズチョコレート

内容量:6個入

価 格:1,296円(税込)

期 間:2023年1月10日(火)~

備 考:ポップアップショップでも販売いたします

数量限定につき、無くなり次第終了となります





フォンダンタルトケーキ







人気No.1商品のフォンダンタルトケーキの冬期限定パッケージです。

しっとりとしたカマンベールチーズケイク生地にほんのり塩味のきいたカマンベールチーズチョコレートを流し込みました。チョコレートと生地がなじみ一体感が生まれます。甘味と塩味の絶妙なバランスをお楽しみください。

見た目も可愛らしい冬期限定のパッケージです。



商品名:フォンダンタルトケーキ・カマンベールチーズ ウィンターパッケージ

内容量:8個入

価 格:1,728円(税込)

備 考:ポップアップショップでも販売いたします

数量限定につき、無くなり次第終了となります





販売店舗







Now on Cheese♪ ルミネ新宿店

住 所:東京都新宿区新宿3丁目38番2号

ルミネ2 1階

営業時間:【平日】11:00~21:30

【土曜・日曜・祝日】10:30~21:30





Now on Cheese♪ 東急フードショーエッジ店

住 所:東京都渋谷区渋谷2丁目24番12号

渋谷スクランブルスクエア ショップ&レストラン1階

営業時間:10:00~21:00





Now on Cheese♪ エキュート大宮店

住 所:埼玉県さいたま市大宮区錦町630

JR東日本大宮駅構内

営業時間:【平日・土曜】8:00~22:00

【日曜・祝日】8:00~20:30





Now on Cheese♪ Hello,Tokyo Station!店

住 所:東京都千代田区丸の内1丁目9番1号

JR東日本東京駅構内1階改札内 グランスタ東京

営業時間:【平日・土曜】8:00~22:00

【日曜・祝日】8:00~21:00 ※祝前日は22:00



記載の営業時間は通常営業時間となっております。

日々営業時間が変更になっております為、ご来店の際は施設ホームページをご確認の上お越し下さいませ。



公式ホームページ:http://nowoncheese.jp/

Instagram:@nowoncheese(https://www.instagram.com/nowoncheese/)



