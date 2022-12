[株式会社ジュン]

12月の新作アイテムも豊富に展開!





株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する「ADAM ET ROPE’(アダム エ ロペ)」ではホリデーシーズンに合わせ、HOLIDAY COLLECTIONのスペシャルコンテンツを公開中です。







待ち遠しかった、1年で1番キラキラ輝くホリデーシーズンが到来。

街も服も高揚感に包まれ

幸せな時間を大切な人達と一緒に過ごしたい。



そんなADAM ET ROPE’が提案する、ホリデーシーズンのドレスコードは“自由”

思いっきりファッショナブルに出掛けられるアイテムが豊富に揃ったコレクションとなっています。



ADAM ET ROPE’の「HAPPY HOLIDAYS」は以下の特設ページよりご覧ください。

https://www.adametrope.com/special/22aw_happy_holidays/vol1/



















2022/12/06