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ANYCOLOR株式会社「サステナビリティページ」公開のお知らせ

［ANYCOLOR株式会社］



日頃よりバーチャルライバーグループ「にじさんじ」・「NIJISANJI EN」を応援いただき、誠にありがとうございます。

ANYCOLOR株式会社（以下「当社」といいます。）は、この度、当社ウェブサイト内に、サステナビリティに関する当社の取組みの内容を示したサステナビリティページを公開いたしましたのでお知らせいたします。

■当社サステナビリティページ
https://www.anycolor.co.jp/sustainability
https://www.anycolor.co.jp/en/sustainability


当社の使命は、「魔法のような新体験」を生み出し続け、当社のコンテンツを通じて、ファンの皆様をはじめとするあらゆるステークホルダーがその人生を豊かにしていただくことにあると考えております。

今後もより多くのステークホルダーの皆様にご理解いただけるよう、サステナビリティに関する情報の拡充及び積極的発信に努めるとともに、事業活動を通じた持続的な企業価値向上と社会課題解決の双方を実現してまいります。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。


【にじさんじプロジェクトについて】

「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。

＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
Bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/

【「NIJISANJI EN」について】

2021年5月にデビューした主に英語を用いて活動するVTuberプロジェクト「NIJISANJI EN」は、YouTube等の動画配信プラットフォームや各SNS等にてインフルエンサー活動を行っています。

＜リンク一覧（NIJISANJI EN）＞
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji_en
Twitch：https://www.twitch.tv/nijisanji_en
X：https://x.com/NIJISANJI_World
Website：https://www.nijisanji.jp/en
Reddit：https://www.reddit.com/r/Nijisanji/
Instagram：https://instagram.com/nijisanji_en
Tiktok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_en?lang=en
Douyin：https://v.douyin.com/ijrDquL/
Facebook：https://www.facebook.com/nijisanji.official/

【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー

ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。

＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc

■ 本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact

■ 本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp

■ 会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸

企業プレスリリース詳細へ （2023/09/05-18:46）

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