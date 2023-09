[CS 日テレ]







8月24日(日本時間)に79歳で亡くなったのが明らかになったテリー・ファンク。

「テキサスの荒馬」の異名で、兄のドリーとの兄弟タッグ「ザ・ファンクス」として昭和のプロレスにおいて絶大なる人気を博した。その死を追悼し、ジャイアント馬場やアブドーラ・ザ・ブッチャーとの名勝負から日本での引退試合を特集したプロレスクラシックをCS放送日テレジータスで9月4日(月)午後4時から4時間にわたって放送。

スマートフォンなどで見られるリアルタイム動画配信*も対応。





*スカパー!で放送契約しているチャンネル・番組を追加料金無しでスマホ・タブレット・PCでご視聴頂けるサービス「スカパー!番組配信」に対応



<放送日程>

プロレスクラシック

(11) ザ・ファンクス特集 9月4日(月) 16:00~18:00 再放送/配信

(63) テリー・ファンク 涙の引退試合 9月4日(月) 18:00~20:00 再放送/配信

※放送日時、放送内容は変更の可能性あり



<放送内容>

(11) ザ・ファンクス特集

・1978年12月1日 後楽園ホール('78世界最強タッグ決定リーグ戦 開幕戦)

テリー・ファンク vs アブドーラ・ザ・ブッチャー

・1978年12月1日 後楽園ホール('78世界最強タッグ決定リーグ戦 開幕戦)

ドリー・ファンクJr. vs ザ・シーク

・1979年7月15日 品川プリンスホテル

ザ・ファンクス vs アブドーラ・ザ・ブッチャー&ザ・シーク

・1979年11月30日 後楽園ホール('79世界最強タッグ決定リーグ戦 開幕戦)

ザ・ファンクス vs ジャイアント馬場&ジャンボ鶴田

・1979年12月3日 札幌中島体育センター

テリー・ファンク vs キラー・トーア・カマタ

・1979年12月3日 札幌中島体育センター

ドリー・ファンクJr. vs ミスター・レスリング



(63) テリー・ファンク 涙の引退試合

・1983年10月4日 福島・いわき市総合体育館

ジャイアント馬場&ザ・グレート・カブキ vs ブルーザー・ブロディ&キラー・ブルックス

・1983年8月30日 新潟市体育館

ジャイアント馬場&ドリー・ファンクJr.&テリー・ファンク vs

スタン・ハンセン&ブルーザー・ブロディ&テリー・ゴディ

・1983年8月31日 蔵前国技館(NWA認定インターナショナルジュニアヘビー級選手権)

チャボ・ゲレロ vs 渕正信

・1983年8月31日 蔵前国技館(テリー・ファンク引退記念試合)

ドリー・ファンクJr.&テリー・ファンク vs スタン・ハンセン&テリー・ゴディ

GOOD-BYEテリー・ファンク さよならハイライト集



