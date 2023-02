[エスダムスメディア]

3月1日~3月31日まで、公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」からご購入で通常の5倍のポイントを進呈!



株式会社レモネード・レモニカ(本社:石川県金沢市、代表取締役:河村 征治)は、オリジナルレシピのレモネード専門店 LEMONADE by Lemonica(レモネード バイ レモニカ、以下レモニカ)を全国に97店舗展開しています。この度、2022年3月19日に沖縄県宮古島市に開業した【LEMONADE by Lemonica 宮古島パイナガマ店】が1周年を迎えます。



【レモニカ公式サイト】 https://lemonade-by-lemonica.com (外部リンク)











3月は【レモニカ 宮古島パイナガマ店】へ。公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」からのご購入で通常の5倍ポイントを進呈!



日頃のご愛顧に感謝を込め、対象期間中、公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」から商品購入、かつ、同店で商品受け取りをされた方のポイント付与率が通常の2%から10%にアップします。集めたポイントは1ポイントあたり約0.65円として公式アプリからの商品購入時に利用できます。是非この機会にご利用いただき、スタッフが一杯ずつ丁寧に作る本格レモネードをお楽しみください。



■キャンペーン概要

対象店舗:LEMONADE by Lemonica 宮古島パイナガマ店

対象期間:2023年3月1日(水)~3月31日(金)

キャンペーン内容:公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」を利用した商品購入時、通常の5倍ポイントを進呈

※期間中は何度でも、購入時にポイントを進呈



■店舗情報

LEMONADE by Lemonica 宮古島パイナガマ店

住所:沖縄県宮古島市平良久貝654-23

TEL:0980-79-0205

営業時間:10:00~20:00

定休日:なし(※施設に準ずる)





店長からのメッセージ







「この1年間で一番うれしかったことは、搾りたてのレモン果汁を使用した美味しいレモネードをたくさんの方々に飲んでいただけたことです。これからもお客様に美味しいレモネードを提供し、笑顔の時間を作れる様、スタッフ一同笑顔でご来店お待ちしております。」そう話す仲村店長のオススメは、同店限定さんぴん茶レモネード。「レギュラーメニューに加え、期間限定メニューも季節によってご用意していますので、ぜひお楽しみください。」







■商品情報



商品名:宮古島パイナガマ店限定 さんぴん茶レモネード

販売価格: 480円(税込)

販売期間:2023年1月3日(火)~3月31日(金)



▼公式アプリ「レモニカ アプリチューモン」ダウンロードはこちら▼

https://lemonade-by-lemonica.com/app.html (外部リンク)

初回特典としてアプリダウンロードしていただいた方皆様に、レモネードを1杯無料でプレゼント中です。



■会社概要

株式会社レモネード・レモニカ

代表者:代表取締役 河村 征治

所在地:石川県金沢市森山1-2-23

業種:オリジナルレシピのレモネード専門店運営とフランチャイズ本部

URL:https://lemonade-by-lemonica.com

株式会社レモネード・レモニカは、エスダムスメディアJAPAN株式会社の関連会社です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/16-15:15)