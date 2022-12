[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

『DRAGON BALL』ゲームの熱いバトルを強豪選手とファンが共に体感できる特別な2日間がやってくる!



現地時間:2023年3月4日(土)・3月5日(日)米国ネバダ州ラスベガスにて現地(オフライン)開催&全世界同時配信





株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、株式会社集英社、東映アニメーション株式会社とともに、世界中の『DRAGON BALL』ファンに向け、『DRAGON BALL』ゲームの熱いバトルにフォーカスしたイベント「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」を現地時間2023年3月4日(土)・3月5日(日)に開催いたします。





■初のリアル開催で、史上最強の熱気と感動を!「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」開催について







「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」は、世界中の『DRAGON BALL』ファンに、この日しか味わえない圧倒的な体験と、ファン同士が熱いバトルでともに熱狂できる場を提供するイベントです。

本イベントは、これまで全世界の『DRAGON BALL』ファンが集結する夢の祭典として世界中に熱気と感動を届けて参りました。

第3回目となる今回は、ついに米国ネバダ州ラスベガスで初の現地開催をいたします。全世界同時配信と合わせ『DRAGON BALL』ゲームの魅力をお伝えします。株式会社バンダイナムコエンターテインメントが提供する家庭用ゲームソフト「ドラゴンボール ファイターズ」や、株式会社バンダイのトレーディングカードゲーム「DRAGON BALL SUPER CARD GAME」の公式大会ファイナルが行われるほか、アプリゲーム「ドラゴンボール レジェンズ」の特別な大会も開催! 「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」にご期待ください!





■世界の強豪選手たちが「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」を舞台に世界最強を競う!

最も熱い世界最高峰の闘い、この日限りの特別な大会、会場の盛り上りはクライマックスへ



世界最強の選手たちによる世界最高峰の熱い闘いが今年はラスベガスの会場、The Expo at World Market Center Las Vegasに集結します!

現在「ドラゴンボール ファイターズ」では世界各地で予選大会が実施されており、「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」では予選を突破したプレイヤーが一堂に集い、世界最強を決める決勝大会、「ワールドツアー2022/2023 ファイナル」が開催されます!また、「DRAGON BALL SUPER CARD GAME」では、世界各地のリージョナルFINALS(地域大会)の優勝者が集い、世界覇者を決定する「World Championship」を開催!「ドラゴンボール レジェンズ」では、今回のイベントのために用意された「スペシャルピック」ルールによるこの日限りの特別な大会を開催いたします。 「スペシャルピック」ルールとは、対戦する二人が先攻・後攻を決め、ランダムに提示される3体のキャラクターから自分のパーティに加えるキャラクター1体と相手に使用させたいキャラクター1体を選び、交互にそれを繰り返すことで最終的に6体のパーティを組んでバトルする特別なルールです。さらに詳しい情報は公式Youtubeチャンネルの特別番組でも分かりやすく紹介中です。それぞれのゲームの特性に合わせた対戦方法でボルテージを最高潮に盛り上げます。熾烈な闘いをぜひご覧ください。











■2日間限定の『DRAGON BALL』ゲームファンの祭典がラスベガスへ!





これまでの全世界同時配信イベント開催の実績と盛り上がりはそのままに、今年はついにeスポーツの聖地のひとつ、米国ネバダ州ラスベガスで2日間限定の『DRAGON BALL』ファンの祭典をお届けいたします。

当日の大会に参加し、勝ち抜けば決勝戦出場の権利を手に入れることも可能!決勝戦参加を目指すファンが熱烈な闘いを繰り広げます。

その他にも、会場にはフォトスポット、『DRAGON BALL』ゲームや玩具など各種商材の展示 や試遊コーナーが設置され、大会以外にもファンが楽しむことのできるコーナーが満載!





【「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」開催概要】

本イベントは、米国ネバダ州ラスベガスで開催いたします。また指定のプラットフォームより、全世界同時配信にてご視聴いただけます。視聴方法・イベント会場の詳細に関しましては、「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」公式サイトをご確認ください。



●特別配信番組「ROAD TO DRAGON BALL GAMES BATTLE HOUR 2023」

URL:https://www.youtube.com/watch?v=jqtlGNS9oNI

●公式サイト:

日本語https://dbgbh.bn-ent.net / 英語https://dbgbh.bn-ent.net/en/

●公式ツイッター:

日本語:@db_eventpj_jp / 英語:@db_eventpj

●名称:DRAGON BALL Games Battle Hour 2023

●場所:The Expo at World Market Center Las Vegas

●日付:2023年3月4日(土) /5日(日)

●参加方法:

当日の大会への参加や観戦の申し込みは公式ウェブサイトをご覧ください。応募詳細は順次公開予定です。

●配信エリア:全世界同時配信(一部の国と地域を除く)

●言語:日本語音声、英語音声【英語字幕対応】

※コンテンツやチャンネルごとに異なります。



【各コンテンツの概要】

■「ドラゴンボール ファイターズ」















■「DRAGON BALL SUPER CARD GAME」















■「ドラゴンボール レジェンズ」















【「DRAGON BALL Games Battle Hour 2023」権利表記】

(C)BIRD STUDIO/SHUEISHA, TOEI ANIMATION (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

*情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

*一部の国と地域ではご覧になれない可能性がございます。

*画面は開発中のものです。

*ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

*“PlayStation”および“PS4”は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

*Nintendo Switchは任天堂の商標です。

*Xbox、Xbox One は、米国 Microsoft Corporation および、またはその関連会社の登録商標または商標です。

*STEAM および STEAM ロゴは、米国および、またはその他の国の Valve Corporation の商標およびまたは登録商標です。

*AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*Google Play は、Google LLC の商標です。

*コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/05-11:46)