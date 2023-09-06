ROF-MAOから「剣持刀也」「不破湊」「甲斐田晴」がマクド…
［ANYCOLOR株式会社］
「ミュージックバリュー」は2023年9月6日(水)～2023年9月19日(火)の期間限定放送！毎日朝9時台～夜23時台まで毎時30分に放送！
ANYCOLOR株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：田角陸、以下「当社」）が運営するVTuber / バーチャルライバーグループ「にじさんじ」 は、「ROF-MAO」（読み：ろふまお）から「剣持刀也」「不破湊」「甲斐田晴」が出演するマクドナルド店内放送番組「ミュージックバリュー」の出演情報をお伝えします。
ROF-MAOから「剣持刀也」「不破湊」「甲斐田晴」がマクドナルド店内放送番組「ミュージックバリュー」に出演決定！2023年9月6日(水)から全国のマクドナルドで期間限定放送！
マクドナルドの店内放送番組「ミュージックバリュー」に、ROF-MAOから「剣持刀也」「不破湊」「甲斐田晴」の出演が決定！番組内容はROF-MAOメンバーとマクドナルドとのヒストリートークや、2023年10月18日(水)に発売を控える1st FULL ALBUM「Overflow」の収録裏話など、ここでしか聞けないエピソードが盛りだくさん！
「ミュージックバリュー」は2023年9月6日(水)～2023年9月19日(火)の期間限定放送となり、毎日朝9時台～夜23時台の毎時30分に放送され、全国のマクドナルド約2,500店舗にて聴くことができます。さらに、店内放送の一部はマクドナルド公式アプリから対象商品のパッケージにスマホをかざすとARでも聴取可能です。対象商品をテイクアウトして、お好きな場所でも番組をお楽しみください。
※詳細はマクドナルド公式HPやアプリをご覧ください。
番組の感想はぜひ【 #ミュージックバリュー 】のハッシュタグをつけてSNS投稿をお願いします。楽しい店内でのお食事と一緒に「ミュージックバリュー」のチェックをお願いします！
ミュージックバリュー 番組情報
・出 演：「ROF-MAO」から剣持刀也、不破湊、甲斐田晴
・放送期間：2023年9月6日(水)～2023年9月19日(火)
・放送時間：毎日朝9時台～夜23時台まで毎時30分に放送
※約15分ほどの番組となります
・番組公式サイト
https://www.mcdonalds.co.jp/shop/bgm/
・ミュージックバリュー AR詳細
https://www.mcdonalds.co.jp/shop/bgm/music-value-ar/
2023年10月18日(水)発売 1st FULL ALBUM「Overflow」情報
初回限定盤・通常盤ともに、にじさんじストアをはじめ各CD取扱店舗にて好評予約受付中！店舗別購入者特典の付与がある店舗もありますので、詳細は公式HPをご覧ください。
▼にじストアご予約
https://shop.nijisanji.jp/s/niji/item/list?ima=3458&tag=TAG_253
▼『Overflow』予約・詳細
https://rof-mao.com/news/42866/
【初回限定盤 CD＋Blu-ray】
■価格
4,180円(税込)
■CD収録内容
オリジナル楽曲10曲＋『のうぎょうのうた』収録予定(全11曲)
※のうぎょうのうた：『木10！ろふまお塾』のろふまお農業シリーズ動画内で、
甲斐田晴が披露した歌を４人歌唱にアレンジしたスペシャルトラック
■Blu-ray
「木10！ろふまお塾未公開映像集」収録予定
※毎週木曜夜10時から放映中の『木10！ろふまお塾』の未公開シーンを収録
■商品仕様
・初回限定盤描き下ろしイラスト 三方背スリーブ
■封入特典
・ジャケットイラスト ダイカットステッカー5枚セット
・初回限定盤描き下ろしイラスト 飛び出すROF-MAOイラストカード
・ROF-MAO 1st LIVE New street, New world チケット先行抽選シリアルコード
※ジャケットイラストは「初回限定盤」、「通常盤」共通となります。
※飛び出すROF-MAOイラストカードは絵柄が飛び出して見えるレンチキュラー印刷を使用しております。
【通常盤】
■価格
2,750円(税込)
■CD収録内容
オリジナル楽曲10曲＋『のうぎょうのうた』収録予定(全11曲)
※のうぎょうのうた：『木10！ろふまお塾』のろふまお農業シリーズ動画内で、
甲斐田晴が披露した歌を４人歌唱にアレンジしたスペシャルトラック
■封入特典
・ジャケットイラスト ダイカットステッカー5枚セット
・ROF-MAO 1st LIVE New street, New world チケット先行抽選シリアルコード
※ジャケットイラストは「初回限定盤」、「通常盤」共通となります。
2024年4月21日(日)開催 1st LIVE New street, New world 情報
■開催日：2024年4月21日(日) OPEN17:00 / START18:00
■会場 ：大阪城ホール (公式HP：https://www.osaka-johall.com/)
■出演者：ROF-MAO (加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴)
■特設サイト：https://www.nijisanji.jp/events/rof-mao_1stlive/
【ROF-MAOについて】
体を張ってなんでもやります、見た目だけじゃないカッコよさ
VTuberグループ「にじさんじ」に所属する、加賀美ハヤト、剣持刀也、不破湊、甲斐田晴の４名が集った男性ユニット。YouTubeでのバラエティ企画や音楽活動を中心に幅広く活動中！男女どちらからも愛される面白くてカッコイイユニットを目指している。
＜リンク一覧 (ROF-MAO) ＞
公式サイト：https://www.rof-mao.com/
YouTube：https://www.youtube.com/c/ROFMAO
X：https://x.com/ROF_MAO
Instagram：https://www.instagram.com/rof_mao/
TikTok：https://www.tiktok.com/@rof_mao
【にじさんじプロジェクトについて】
「にじさんじプロジェクト」は多種多様なインフルエンサーが所属するVTuber/バーチャルライバープロジェクトであり、各種イベントやグッズ・デジタルコンテンツの販売、楽曲制作などを通じて次世代のエンタメを加速させていくことを目的としています。現在、約150名の所属ライバーが個性を存分に活かし、YouTube等の動画配信プラットフォームにて活動しています。
＜リンク一覧(にじさんじプロジェクト)＞
公式サイト：https://www.nijisanji.jp/
X：https://x.com/nijisanji_app
YouTube：https://www.youtube.com/c/nijisanji
TikTok：https://www.tiktok.com/@nijisanji_official
Bilibili：https://space.bilibili.com/410484677
にじさんじオフィシャルストア：https://shop.nijisanji.jp/
にじさんじ FAN CLUB：https://fanclub.nijisanji.jp/
【ANYCOLOR株式会社について】
NEXT ENTERTAINMENT FACTORYー「魔法のような、新体験を。」ー
ANYCOLOR株式会社は、2017年5月2日に設立されたエンターテイメント系スタートアップです。私達は「エンタメ経済圏」が加速する新時代の切り込み役として、世界の人々の日常に魔法をかけていきます。
＜リンク一覧(ANYCOLOR株式会社)＞
コーポレートサイト：https://www.anycolor.co.jp
最新情報：https://www.anycolor.co.jp/news
採用情報：https://www.anycolor.co.jp/recruit
X：https://x.com/ANYCOLOR_Inc
YouTube：https://www.youtube.com/c/anycolor_inc
■本件に関する個人・法人の方からのお問い合わせ先について
ANYCOLOR株式会社コーポレートサイト お問い合わせフォーム
https://www.anycolor.co.jp/contact
■本件に関する取材のお申し込み先について
ANYCOLOR株式会社 社長室 広報担当
Email：pr@anycolor.co.jp
■会社概要
会社名：ANYCOLOR株式会社
本社：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト11F
代表者：代表取締役CEO 田角 陸
企業プレスリリース詳細へ （2023/09/06-12:16）
データ提供
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