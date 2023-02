[株式会社バロックジャパンリミテッド]

グランドオープンを記念した限定商品の発売も



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するファッションブランド「SLY(スライ)」は、2023年2月22日(水)ルクア大阪6 階に新店舗をグランドオープンいたします。オープンを記念して、ルクア大阪店限定商品や豪華ノベルティをご用意いたします。







今回のグランドオープンでの店舗は、グレーベースの空間としてまとまった一体感を出し、落ち着いた雰囲気を呈しながら、異素材MIXのwall rack、イレギュラーデザインのdenim shelfなどで、視覚的に楽しめる空間を演出しています。また、パステルタイルや、ネオンカラーアクリル、工事現場で使用する単管パイプを使用したりなど、素材感でも遊びを取り入れています。

SLYが得意とするカラーアイテムやオリジナル柄アイテムがハンギングされて初めて完成される、ワンランク上の空間デザインを是非お楽しみください。



グランドオープンを記念した、ルクア大阪店限定商品として、デコルテラインの肌見せが抜け感を生むトレンドのポロカラーが特徴のワイドショートトップスや、同素材のデイリーユースに重宝する万能リブスカート、カーディガンとしてもトップスとして着用可能な、前後どちらも着用できる2way仕様のカーディガン、甘すぎない印象のレーストップスの4型を販売いたします。(※カーディガンはグリーンのみ、レーストップスはネイビーのみルクア大阪店限定カラーとなります)



他にも日常で使えるポーチ、トートバッグ、スニーカーの豪華ノベルティに加え春の新作アイテムも一部いち早く販売いたします。



是非この機会に、SLYルクア大阪店にお立ち寄りください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。



【 “SLY” ルクア大阪店 店舗概要 】

■ 店名:SLYルクア大阪店

■ グランドオープン日:2023年2月22日(水)

■ 住所:〒530-8558大阪府大阪市北区梅田3-1-3 6F

■ 電話番号:06-6867-9893





【限定商品】





◆POLO KNIT TOPS

トレンドのポロカラーが特徴のワイドショートトップス。デコルテラインの肌見せが抜け感を生むポロカラーニットです。ゆとりのある身幅は体型カバーも叶うアイテム。



030GSA70-4860

¥6,996 tax in

COLOR:L/BLU,BEG,M/BLK

SIZE:FREE





◆RIB I LINE SKIRT

ストンとした身体のラインを拾いにくいサイズ感が好評のリブスカート。丈は長めでバックスリット入りで歩きやすさも考慮されたデザイン。デイリーユースに重宝する、万能リブスカートです。



030GSA71-4870

¥7,997 tax in

COLOR:L/BLU,BEG,BLK

SIZE:FREE





◆2WAY C/N CROPPED KNIT C/D

カーディガンとしてもトップスとして着用可能な、前後どちらも着用できる2way仕様のカーディガン。トレンド感のあるクロップド丈で、広めのクルーネックで重ね着がしやすく、インナー次第でガラリと雰囲気が変わります。



030GSZ70-0770

¥8,800 tax in

COLOR:GRN

※ルクア大阪店限定カラー

SIZE:FREE





◆RUFFLE LACE TOPS

甘すぎない印象のコードレースを使用し作られたレースデザイントップス。

裏地が施されているので下着を気にせず着用可能。衿、袖口、裾にはラダーレースを使い上品な仕上がりになっています。



030GSA80-2680

¥7,997 tax in

COLOR:NVY

※ルクア大阪店限定カラー

SIZE:FREE



【一部店舗限定アイテム】



◆FRILL LACE LONG ONEPIECE

分量感のあるフリルが印象的な、エレガントでフェミニンムなロングワンピース。袖はあえて裏地をつけず、裾部分も少し短めの丈にしているので程よく肌見せをして、春っぽさや女性らしさを演出。ウエストベルトのデザインはバランスを良く見せ、スタイルアップの効果が期待できます。



030GSL83-5110

¥11,990 tax in

COLOR:NVY,D/GRY

SIZE:FREE





◆2WAY JUMPER SK

スカート単体でも着用できる、2WAYのジャンパースカートです。ボディーラインが綺麗に見えるシルエットなので、タイトトップス合わせがおすすめ。春先はハイゲージのニットと合わせて、気温が暖かくなった時に薄いカットトップスとのコーディネートも可能なアイテム。



030GSL33-2020

¥9,900 tax in

COLOR:MULTI,BLK

SIZE:1,2



【グランドオープン記念ノベルティ】





◆FAKE LEATHER POUCH

COLOR:SLV,L/BLU



税込12,000円以上お買い上げのお客さまに、トレンドのミニバッグやパーティーバッグにも入るサイズ感のポーチをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。







◆BIG TOTE BAG

COLOR:IVOY,BLK



税込20,000円以上お買い上げのお客さまに、シンプルながらもノット(結び目)デザインが他にはないアクセントのクロスボディーバッグタイプでも、ショルダーバッグとしても使える大きめサイズのトートバッグをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。









◆CHUNKY TECH SNEAKER

COLOR:M/GRY



税込30,000円以上お買い上げのお客さまに、オリジナルソールの型起こしから拘って作った厚底のSLY今季一押しのテックスニーカーの限定カラーをプレゼントいたします。

※無くなり次第終了となります。

※サイズはMサイズ(23.5cm~24cm)/Lサイズ(24.5cm~25cm)からお選びいただけます。





【 “SLY” BRAND CONCEPT 】

「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信する、ディテールへのこだわりが詰まった、

どこか必ず女性らしさを感じるアーバンスタイル。

さまざまなエッセンスをミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展開。





SLY HP https://sly.jp

SLY WEB STORE https://www.ec-store.net/sws/r/rSSLY/

SLY Instagram @sly_official

SLY APP https://yappli.plus/sly





<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業: 2000 年 3 月

・ 代表者: 代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地: 〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com/

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/sws/r/rSWS



