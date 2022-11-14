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1商品で最大30,000円キャッシュバック！カメラとレンズの同時購入でさらにキャッシュバック！ミラーレス一眼カメラ LUMIX「年末・年始キャッシュバックキャンペーン」実施！

［パナソニック株式会社］


パナソニック株式会社は、ミラーレス一眼カメラ、交換レンズをご購入の上ご応募いただいた方を対象としたLUMIX「年末・年始キャッシュバックキャンペーン」を2022年11月18日（金）より実施します。
LUMIX 年末・年始キャッシュバックキャンペーン
▼LUMIX「年末・年始キャッシュバックキャンペーン」
　https://panasonic.jp/dc/campaign/campaign2022.html
　応募方法などの詳細はキャンペーンページにてご確認ください。

【キャンペーン期間】
　◎購入期間：2022年11月18日（金）～2023年1月15日（日）
　◎応募締切：2023年1月31日（火）消印有効

【キャンペーン対象のお客様について】
　対象のフルサイズミラーレス一眼カメラ（ボディ／レンズキット）、交換レンズをキャンペーン期間中にご購入されたお客様。
　※ご応募は、対象のミラーレス一眼カメラ「DC-S5」「DC-S5K」「DC-GH6」「DC-GH6L」「DC-GH5M2」「DC-GH5M2M」「DC-G100K」「DC-100V」のいずれか各1台、最大で1モデル1台の合計4台までとさせていただきます。
　※カメラのみおよび、レンズのみのご応募も可能です。
　※パナソニック家電製品正規取扱店からの購入に限ります。（デジタルカメラは取り扱いがない店舗もございます。）
　　https://www.panasonic.com/jp/company/pcmc/seikitoriatsukai/top.html
　※ご応募は、キャンペーン期間中にお一人様1回のみに限らせていただきます。

【キャンペーン対象商品について】
　■Sシリーズ
　　・ボディ／レンズキット：DC-S5／S5K
　　・レンズ：S-X50、S-E2470、S-E70200、S-R24105、S-R70200、S-R70300、S-R1635、S-S24、S-S85、S-S50、S-S35
　■Gシリーズ
　　・ボディ／レンズキット：DC-GH6／GH6L、DC-GH5M2／GH5M2M、DC-G100K／G100V
　　・レンズ：H-X1025、H-X2550、H-NS043、H-ES50200、H-RS100400、H-E08018、H-ES12060
LUMIX Sシリーズ対象商品
LUMIX Gシリーズ対象商品
■ご応募方法
　ご応募は、「専用応募台紙」による郵送のみの受付となります。
　キャンペーンページより「専用応募台紙」をダウンロードの上、必要書類とあわせてご応募ください。
　詳細はキャンペーンページにてご確認ください。
　▼LUMIX「年末・年始キャッシュバックキャンペーン」
　　https://panasonic.jp/dc/campaign/campaign2022.html

■キャンペーンに関するお問い合わせ
　LUMIX「年末・年始キャッシュバックキャンペーン」事務局
　電話：045-479-9300
　開局期間：2022年11月18日（金）～2023年2月28日（火）
　受付時間：10:00～12:00、13:00～17:00
　※土・日・祝日を除く。2022年12月28日（水）～2023年１月4日（水）は休業。


＜関連情報＞
パナソニック デジタルカメラ「LUMIX」
https://panasonic.jp/dc/

クリエイティビティを解き放つ、フルサイズミラーレス一眼「DC-S5」
https://panasonic.jp/dc/products/s_series/s5.html

クリエイターの映像表現の可能性を拡げる。ハイエンド・ハイブリッド マイクロフォーサーズ一眼「DC-GH6」
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh6.html

5G対応端末などと連携し、無線ライブ配信を実現。ハイエンド・ハイブリッド ミラーレス一眼「DC-GH5II」
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/gh5m2.html

自分撮りもシネマティックな映像表現も。Vlog動画撮影を快適に楽しめる小型・軽量のミラーレス一眼「DC-G100」
https://panasonic.jp/dc/products/g_series/g100.html

LUMIX　Sシリーズ 交換レンズ
https://panasonic.jp/dc/products/s_series_lens.html

LUMIX　Gシリーズ 交換レンズ
https://panasonic.jp/dc/products/g_series_lens.html

LUMIX日本公式Instagram
https://www.instagram.com/lumixjapan/

LUMIX公式Twitter（@LUMIX_Japan）
https://twitter.com/LUMIX_Japan

LUMIX 公式note「LUMIX Magazine」
https://note.com/lumix_magazine

LUMIX BASE TOKYO
https://lumix-base.jpn.panasonic.com/

企業プレスリリース詳細へ （2022/11/14-11:46）

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