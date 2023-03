[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、3月8日(水)開始のスカウト「2009 日本代表セレクション」で登場するイチローさんのビジュアルを公開しました。また、イチローさんが 「2006/2009 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」について語る特別動画をYouTube「パワプロ・プロスピ公式」チャンネルで3月6日(月)に公開しました。







動画では、「2006/2009 WORLD BASEBALL CLASSIC™」をイチローさんと共に戦った優勝メンバーの中からベストオーダーを選出。メンバーや大会への思いのほか、日の丸を背負う覚悟など、イチローさんならではの言葉で語っています。



また、3月7日(火)には、モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』をイチローさんが初プレイした動画を公開予定です。ゲーム内では松坂大輔さんとの対決も実現!



現役時代の対戦を振り返りながらの勝負を、ぜひご覧ください。



決め手は〇〇の強さ!?イチローが選ぶ2006/2009日本代表ベストオーダー! 【WORLD BASEBALL CLASSIC】【プロスピA】











3月8日(水)からは「2009 日本代表セレクション」がスタート!



■開催期間:3月8日(水)15:00~3月22日(水)14:59



<「2009 日本代表セレクション」 登場選手>

オリックス:イチロー

オリックス:小松 聖

福岡ソフトバンク:馬原 孝浩

福岡ソフトバンク:杉内 俊哉

埼玉西武:中島 裕之

埼玉西武:松坂 大輔

楽天:田中 将大

北海道日本ハム:稲葉 篤紀

東京ヤクルト:青木 宣親

東京ヤクルト:岩村 明憲

横浜DeNA:村田 修一

阪神:岩田 稔

巨人:阿部 慎之助

広島:栗原 健太







3月12日(日)「プロスピA ファンフェスタ」を3年ぶりにオフライン開催!







3年ぶりにオフラインで「プロスピA ファンフェスタ2022」を開催します!『プロスピA』好きなら、どなたでもお気軽にお楽しみいただけます! また、「プロスピA チャンピオンシップ(スピチャン)2022シーズン」も、ファンフェスタ会場で同時開催します。



■開催日時:3月12日(日)10:00~18:30 ※9:45入場開始

■会場:東京ドームシティ プリズムホール



詳細は公式サイトをご確認ください。

https://www.konami.com/games/prospi_a/fanfesta2022/



モバイルゲーム 『プロ野球スピリッツA』







4000万ダウンロード突破!プロ野球選手を360度から撮影し、そのデータを元に3Dモデルデータとしてゲーム中に再現する「3Dスキャン」技術を採用し、モバイルゲームとは思えない美麗なグラフィックと臨場感を実現。手軽な操作で野球アクションや選手の育成を楽しむことができる、本格派プロ野球ゲームアプリです。プレーヤーは、実在のプロ野球選手を収集・育成して最強のチームを作り、全国のライバルと対戦しながら、優勝を目指します。さらに、試合情報や選手データなどのプロ野球情報も充実。対戦だけでなくプロ野球情報ツールとしてもお楽しみいただけます。



モバイルゲーム『プロ野球スピリッツA』公式サイト:konami.com/games/prospi_a/

公式Twitter:@prospiA_PR





