2023年5月12日(金)、株式会社メディアインキュベートが発起人でもあるZ世代マーケティング研究会(ZMK)において、Z世代(1990年代中盤から2010年代序盤に生まれた世代)向けの応援キャンペーン「ZMKOuen」を開始することを発表いたします。



「ZMKOuen」キャンペーンでは、Z世代の皆様に自身の応援コメントを投稿していただき、参加者同士の連帯感を高めることを目指しています。投稿されたコメントは、ハッシュタグ「#ZMKOuen」をつけてTwitterやInstagramで共有していただくことができます。



■LINEオープンチャット「Z世代マーケティング研究会(1990年代中盤から2010年代序盤に生まれた世代向け)」https://line.me/ti/g2/0sSM37y5L2-nbVq48IJxyuWhHkHWZh0pkEE8-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default







このキャンペーンでは、参加者同士がお互いの投稿を見て応援し合うムーブメントを作り上げることを目指しています。投稿されたコメントはZMKのウェブサイトやSNSアカウントで紹介され、多くの人々に応援の輪を広げることができます。



Z世代の皆様には、自身の意見やエール、励ましのメッセージを #ZMKOuen のハッシュタグをつけて投稿していただきます。投稿されたコメントはZMKの活動を支える大きな力となり、参加者同士の交流と連帯感を生み出します。



ZMKでは投稿されたコメントを総合的に分析し、Z世代の意識や嗜好、ニーズを把握することで、より質の高いサービスやプロダクトを提供するための参考情報として活用してまいります。



Z世代の皆様には、ぜひ #ZMKOuen のハッシュタグをつけて応援コメントを投稿していただき、ZMKの活動への参加と連帯感を体験していただきたいと思います。



また、応援コメントの内容には特定のテーマや質問に対する回答だけでなく、Z世代の皆様自身の経験やエピソード、感謝の気持ちなども含めて自由に投稿していただけます。例えば、Z世代としての挑戦や成長のエピソード、好きなアーティストやクリエイターへの応援メッセージ、Z世代の未来に向けた夢や目標についての思いなど、様々なトピックに関するコメントをお待ちしています。



投稿されたコメントはZMKのウェブサイトやSNSアカウントで積極的に紹介されます。これにより、Z世代の皆様の声が広く届き、他の参加者との交流や共感を生むことが期待されます。さらに、特定の投稿が多くの共感や反応を得た場合には、注目度の高いコメントや投稿者には特別な称号や特典を贈呈することも検討しています。これにより、参加者同士の刺激や応援が促進され、活発なコミュニケーションが生まれることでしょう。



応援コメントの投稿は、SNS上での活動が得意なZ世代にとっては身近で簡単な参加方法となります。ぜひ、自分の声や想いを #ZMKOuen のハッシュタグをつけて投稿してください。あなたの投稿がZ世代マーケティング研究会(ZMK)の活動をより一層豊かにし、参加者同士の連帯感を高める大きな一歩となることでしょう。



Z世代の皆様からの応援コメントをお待ちしております。一緒にZMKのムーブメントを盛り上げ、Z世代の声を社会に届けましょう。



いずれは、#ZMKOuenフェスの開催も目指しています。このフェスは、Z世代の皆様が一堂に集まり、応援や交流を通じて楽しい時間を過ごす場です。様々なエンターテイメントやパフォーマンス、トークセッション、ワークショップなどが予定されており、参加者同士が一体となって盛り上がることでしょう。



#ZMKOuenフェスでは、参加者が応援コメントを実際に口頭で伝える機会も設けられます。自分の声を直接相手に届けることで、より強い結びつきや共感を生むことができます。また、スペシャルゲストや有名パフォーマーによるステージパフォーマンスも予定されており、一体感のある応援の場を提供します。Z世代マーケティング研究会ラジオとも連携してまいります。



(https://open.spotify.com/show/3D2nIFbyDXt6l4V2Y7kx4R?si=29f36016505a4c02)



#ZMKOuenフェスでは、ユーザー参加型のエンターテイメント要素も盛り込まれます。参加者同士がチームを組んで競技やゲームに挑戦し、協力しながら目標を達成する体験を提供します。さらに、投稿コメントの人気投票や特別なイベントへの参加権利の獲得など、ゲーミフィケーション要素を取り入れた楽しい企画も用意されています。



#ZMKOuenフェスは、Z世代の皆様が一体感を味わい、新たなつながりや友情を築く絶好の機会です。Z世代の個性やエネルギーが溢れる場所で、応援の力を最大限に発揮しましょう。



Z世代マーケティング研究会(ZMK)は、これからもZ世代の皆様の声に耳を傾け、より良い社会づくりに貢献するため、さまざまな企画やイベントを展開してまいります。#ZMKOuenフェスの開催も、皆様の熱い応援とご支援によって実現することを目指しています。



本研究会では、Z世代に特化したマーケティングについて研究し、協賛企業に対して、Z世代向けのマーケティング戦略の提案や支援を行います。研究会に興味をお持ちいただいた企業様は、LINEオープンチャットからお気軽にお問い合わせください。

LINEオープンチャット「Z世代マーケティング研究会(1990年代中盤から2010年代序盤に生まれた世代向け)」https://line.me/ti/g2/0sSM37y5L2-nbVq48IJxyuWhHkHWZh0pkEE8-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default





協賛企業には、以下のようなメリットがあります。

・Z世代に対するマーケティング戦略の提案や改善ができる

・Z世代のニーズや反応を調査し、商品やサービスの改善につなげることができる

・Z世代のトレンドや動向をリアルタイムでキャッチアップできる

Discordや他のやりとりをご希望の方は、下記のいずれか、ご都合の良い手段でご連絡いただけたら幸いです。

■LINE:https://page.line.me/wix9230g

■メール:masaki.hamasaki@media-incubate.com



また、『動画コンペ for Z』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000018590.html)も企画しており、映像制作において、Z世代が持つ表現力や創造力は非常に重要な要素となっています。



『動画コンペ for Z』を通じて、Z世代が社会に与える影響力をさらに高め、新たなビジネスチャンスを創造することを目指します。株式会社メディアインキュベートは、今後も変化の激しい時代に即したサービスや事業を展開し、社会の発展に貢献してまいります。



