[CCCメディアハウス]

オフィシャルサイトでチェック

→ https://bit.ly/3We7Dnk



アマゾンでチェック

→ https://bit.ly/3VcROMn













【Special Report】



ISSUES 2023



中国、民主主義、インフレ、米中関係……

ウクライナ戦争が変えた世界の針路を読む

8賢人の論考&キーパーソン10人



INTRODUCTION

戦争と平和と悪しきポピュリズム── N・フルシチョワ



2023 WHO'S NEXT

ロン・デサンティス(フロリダ州知事)

レジェップ・タイップ・エルドアン(トルコ大統領)

エフゲニー・プリゴジン(プーチンの側近)、ウォロディミル・ゼレンスキー(ウクライナ大統領)

李強(中国次期首相候補)

グレッチェン・ウィットマー(ミシガン州知事)

リシ・スナク(英首相)

ニコラ・スタージョン(スコットランド首相)、モリス・チャン(TSMC創業者)

イーロン・マスク(テスラ、ツイッターCEO)



WORLD ECONOMY|インフレの先に待つファシズムへの道── J・スティグリッツ

US-CHINA RELATIONSHIP|衝突望まず、されど米中関係波高し── K・ラッド

DIPLOMACY|ウクライナはわが身、人間性のための団結を── A・ベアボック

TRADE|サプライチェーンの「フレンド化」を目指す時── J・イエレン

CHINESE ECONOMY|今日の中国が昨日のソ連になる日── D・クオ&C・シュイ

ASIAN SECURITY|アジアの安全を野心から守るため── 小池百合子

TECHNOLOGY|テクノロジーの勝者が未来をつくる── E・シュミット





【Periscope】



PERU|ペルー大統領の追放劇は悪夢の入り口

INDONESIA|「保守回帰」インドネシアと国連がバトル

WHO|2023年、コロナはついに収束する?

GO FIGURE|ベトナムが南シナ海で強気の「領土」拡張





【Commentary】



日本|大幅増の防衛費に「ヘソクリ」あり──河東哲夫

W杯|モロッコ躍進のCIA流分析──グレン・カール

欧州|EUの対ロ制裁は拙速でなかったか──ブラマ・チェラニ



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

「 ゼロコロナ大躍進」が終わっても──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer|経済ニュース超解説

守るべきは企業でなく労働者だ── 加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

夢を追う義理の娘、将来が心配です



Life as Music|ニューヨークの音が聴こえる

大江千里63歳、再び「青の時代」へ── 大江千里





【World Affairs】



カタール|W杯の後に残されたのは棺と借金

中国|デモと感染拡大に習近平は動揺中?

人道援助|難民支援に不都合な現実あり





【Features】



インタビュー|太田光がそれでも炎上に抗う理由





【Life/Style】



Documentary|「魔の三角地帯」の謎をアップデート

Movies|名探偵ブノワ・ブランが帰ってきた

Music|グラミー賞候補はサプライズだらけ

Music|BTSに続け! Kポップの新星NewJeans

Sports|男子サッカー選手がなぜスポーツブラを?

Technology|AIトイレが音で感染症を予防する

Medicine|アルツハイマー新薬の効果とリスク

My Turn|美容外科医が教える33歳からの加齢対策



ほか



★最新号データ

ニューズウィーク日本版 2022年12月27・2023年1月3日合併号

『ISSUES 2023』

2022年12月20日(火)発売

紙版 特別定価:490円(税込)|デジタル版 定価:400円(税込)



オフィシャルサイトでチェック

→ https://bit.ly/3We7Dnk



アマゾンでチェック

→ https://bit.ly/3VcROMn



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/20-21:46)