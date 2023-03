[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

今なら、ログインするだけで「ネイマール」選手やeFootball(TM) コインをプレゼント!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、モバイル版『eFootball(TM) 2023』が世界累計6億ダウンロードを突破したことを記念し、皆様への感謝を込めて、家庭用・モバイル版『eFootball(TM) 2023』にて、様々なキャンペーンやイベントを開催することをお知らせします。











本日より新たに加わった新カードテーマ「Show Time」。現役選手の今シーズンの活躍を反映し、高い能力を持つ選手カードとして登場。期間中にログインした皆様に、その「Show Time」の ネイマール選手をプレゼントします!



昨年末より配布しているリオネル メッシ選手のスペシャルデザインカードも、配布期限が迫っています。是非この機会にインストールして、リオネル メッシ選手とネイマール選手をゲットしましょう!



更に、毎日ログインすることで、選手獲得などに必要なeFootball™ コインを最大280eFootball™ コインプレゼント。



ゲーム内の様々なイベントに挑戦することで得られる報酬で、選手の獲得や育成を行い、あなただけのドリームチームを強化していきましょう!











6億ダウンロード突破を記念したキャンペーン・イベントがスタート!





◆新カードテーマ「Show Time」のネイマール選手を全員にプレゼント!

開催期間:2023年3月2日 2:00 ~ 5月11日 1:59(UTC)予定



「Show Time」とは

「Show Time」は、現役選手の今シーズンの活躍を反映したカードテーマです。「ハイライト」よりも高い能力を持ち、特別なスキルを習得している選手が多く登場します。



※選手種別はハイライトとなります。

※プレゼントの「Show Time」ネイマール選手には、特別なスキルは搭載されていません。









リオネル メッシ選手の限定カードも引き続きプレゼント中!

期間中ゲームにログインをして、『eFootball™ 2023』アンバサダーであり、アルゼンチン代表選手でもあるリオネル メッシ選手の輝かしい功績を記念したスペシャルデザインの限定カードを獲得しよう!



※2023年3月30日 10:59(UTC)まで受け取りが可能です。

※期間中、リオネル メッシ選手の限定カードの受け取りは一回限りです。









◆期間中、毎日ログインすることで最大280eFootball™ コインをゲットしよう!

期間中、毎日10eFootball™ コインを獲得することができるログインキャンペーンも開催中です。



開催期間:2023年3月2日 2:00 ~ 3月30日 1:59(UTC)予定



※詳細はゲーム内をご確認ください。





◆ネイマール選手とリオネル メッシ選手でGOALを決めて、豪華報酬をGETしよう!

『eFootball™ 2023』初! 特定選手を使ってミッションをクリアするイベントを開催!

ゲーム内で開催されているツアーイベント、チャレンジイベントで、期間中にネイマール選手とリオネル メッシ選手で得点を決めると、得点数に応じて選手獲得などに使うことができる最大120eFootball™ コインやGP、選手育成に必要なExp.10,000トレーニングプログラムを獲得できます。ネイマール選手とリオネル メッシ選手を試合で活躍させながら、あなただけのドリームチームを強化していきましょう!











ネイマール選手で得点を決めることで報酬を獲得できる期間:

2023年3月2日 2:00 ~ 3月16日 1:59(UTC)予定



リオネル メッシ選手で得点を決めることで報酬を獲得できる期間:

2023年3月16日 2:00 ~ 3月30日 1:59(UTC)予定



※詳細はゲーム内をご確認ください。



その他、選手育成に必要なアイテムがゲットできる難易度の高い対AI戦を体験できるイベントや、

ゴールデンゴール方式(1点先取式)の対人戦イベントなども開催中!





◆eFootball™公式Twitterでは、アンバサダー直筆のサイン色紙や6,000 eFootball™コインが当たるキャンペーンを開催!

アンバサダーの直筆eFootball™ロゴ当てクイズに挑戦しよう!

eFootball™公式Twitterをフォローして、「#イーフト6億DL」をつけてクイズに答えると、毎週抽選で1名様に『eFootball™ 2023』の各アンバサダー直筆のサイン色紙、もしくは6名様に6,000 eFootball™ コインが当たる!



※応募期間や応募方法などの詳細はeFootball™公式Twitterをご確認ください。







◆期間限定でお得なコインセールも開催!あわせて総額100万eFootball™ コインのプレゼントキャンペーンも!

通常よりも無償のeFootball™ コインを増量したお得なセールを開催中。

また、セール期間中に特定のeFootball™ コインを購入された方の中から抽選で100名様に総額100万eFootball™ コインが当たる!



eFootball™ コインセール期間:2023年3月2日 2:00~ 3月30日 1:59(UTC)予定



※詳細はゲーム内をご確認ください。







「Show Time」には、特殊スキルを持った選手も!



2023年3月2日~3月9日(予定)には、体勢が悪くても精度の高い強いシュートを撃つことができる新スキル「Phenomenal Finishing(フェノミナルフィニッシュ)」を持った選手たちが登場!



以降も以下新たなスキルを搭載した「Show Time」を続々と配信予定。自分だけのドリームチームを、「Show Time」で更に強化していきましょう!



・Fortress(フォートレス)

・Momentum Dribbling(モメンタムドリブル)

・Game-Changing Pass(ゲームチェンジパス)









eFootball™2023 / Show Time Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=JiBR-naiNCY



『eFootball™』とは

長年多くのお客様に支えられてきた「ウイニングイレブン」は、大きく飛躍する本作への決意をこめて、新たなブランド名『eFootball™』として生まれ変わりました。

PlayStation(R)5版を含め対応するすべてのデバイスで“基本プレー無料”で遊べるようになるなど、ゲームプレーや遊び方を一新しました。

実在の強豪チームで戦う「クラブ・ナショナル」モード、現実の試合で活躍した選手や注目リーグの選手、サッカー史に名を刻むレジェンド選手などを獲得・育成して”自分だけ”のオリジナルチームで戦う「ドリームチーム」モードで、リアルと夢のイレブンが躍動する白熱の対戦をお楽しみください。



『eFootball™』は世界中のサッカーファンにお楽しみ頂けるよう常に進化を続けます。今後のアップデートにもご注目ください。ゲームに関する最新情報は、公式サイトや公式Twitterにて随時公開しています。

eFootball™公式サイト: https://www.konami.com/efootball/ja/

公式Twitterアカウント: @we_konami



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/02-21:16)