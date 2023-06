[株式会社石川ツエーゲン]

J1昇格へ!6月2日(金)から1次予約受付開始



J2 ツエーゲン金沢とユニフォームサプライヤーのヒュンメルが今季の3rdユニフォームを発表。7月30日(日)からホームゲーム3試合で着用する夏季限定ユニフォームを、ツエーゲン金沢公式オンラインショップで6月2日(金)18時から受付を開始。







■デザインコンセプト:FLY TO THE NEXT STAGE~次のステージへ羽ばたけ~

今季の3rdユニフォームは「FLY TO THE NEXT STAGE~次のステージへ羽ばたけ~」がコンセプト。

ツエーゲン金沢はJ2昇格9年目で、クラブとして初めて「J1昇格」を公に掲げたシーズンに。

「J1昇格を決して夢物語では終わらせない」。

そんな熱い思いと、J1昇格に向けて飛躍のシーズンにしたいという願いを込め、県鳥で、マスコットの「ゲンゾー」のモチーフでもある「イヌワシ」をモチーフに描きました。

また、無数の鳥たちはファン・サポーター、地域の方々を意味し、これまでクラブを応援して下さった多くの方々と共に次のステージへ飛躍したいという思いを込めています。



カラーは、デンマークブランドであるヒュンメルらしい北欧カラーを意識。さらに爽やかな色味が特徴で今年のトレンドのソルベカラーに挑戦。

クラブエンブレムは立体感のあるブラックのポリクレストワッペンを採用し、パートナーロゴもブラックに統一。爽やかさの中にも、力強さも感じられるデザインに。



■着用試合

2023明治安田生命J2リーグ

第28節 7月30日(日)大宮アルディージャ戦

第30節 8月12日(土)ロアッソ熊本戦

第32節 8月26日(土) 徳島ヴォルティス戦

3rdユニフォームは上記3試合限定で着用いたします。



商品概要









■2023オーセンティック3rdユニフォーム(FP/GK)

サイズ:S・M・L・O・XO・XO2・XO3(ユニセックス)

番号なし・ネームなし 19,250円(税込)

番号あり・ネームなし 20,790円(税込)

番号あり・ネームあり 23,100円(税込)

※番号は2桁以内

※ネームは大文字アルファベット12文字以内



■予約期間

1次予約期間:6月2日(金)18:00~6月11日(日)23:59

1次予約期間分のお届け:7月16日(日)予定



2次予約期間:6月16日(金)18:00~6月25日(日)23:59

2次予約期間分のお届け:7月23日(日)予定



コンセプトTシャツ





ツエーゲン金沢のアパレルブランド「WAYZ(ウェイズ)」とヒュンメルのブランド「hummel PLAY(ヒュンメルプレイ)」が今シーズンもコラボレーション。3rdユニフォームをリデザインし、街中でも着用しやすようオールブラックカラーに。裾には互いのブランドマーク入りのタグが施されています。



■コンセプトTシャツ

サイズ:S・M・L・O・XO・XO2・XO3(ユニセックス)

番号なし・ネームなし 11,000円(税込)

※背面への番号・ネーム加工はありません。



■予約期間

1次予約期間:6月2日(金)18:00~6月11日(日)23:59

1次予約期間分のお届け:7月16日(日)予定



2次予約期間:6月16日(金)18:00~6月25日(日)23:59

2次予約期間分のお届け:7月23日(日)予定



その他





3rdユニフォーム特設サイトは下記から

https://www.zweigen-kanazawa.jp/uniform/2023_3rd/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/03-18:46)