2023年5月12日(金)、株式会社メディアインキュベートが発起人でもあるZ世代マーケティング研究会(本部:東京都渋谷区)は、1990年代中盤から2010年代序盤に生まれたZ世代を対象としたマーケティング研究を行っている機関です。



このたび、Z世代の特徴的なメディア利用傾向に焦点を当て、ショート動画(短尺動画)に関する研究を開始することを発表しました。また、本研究に参加する研究員を募集することも併せてお知らせいたします。



ショート動画(短尺動画)は、数十秒から数分程度の短い映像コンテンツであり、インターネットやソーシャルメディア上で広く利用されています。



Z世代はデジタルネイティブとして生まれ育ち、これらの動画コンテンツに積極的に接しています。そこで、本研究ではZ世代がショート動画をどのように利用しているのか、どのようなコンテンツに興味を持っているのか、そしてショート動画が彼らの消費行動や意識形成にどのような影響を与えているのかについて詳細な調査を行います。







■LINEオープンチャット「Z世代マーケティング研究会(1990年代中盤から2010年代序盤に生まれた世代向け)」https://line.me/ti/g2/0sSM37y5L2-nbVq48IJxyuWhHkHWZh0pkEE8-g?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default





研究員として参加いただく方には、アンケート調査やインタビューへの参加、データ分析などの業務に携わっていただきます。研究員は、自身のアイデアや洞察を通じて研究の成果を共有し、Z世代のメディア利用や消費行動に関する新たな知見を提供する役割を果たします。

Z世代マーケティング研究会は、若者のトレンドや消費行動に関する研究を通じて、企業やマーケターに貴重な情報と戦略的なアドバイスを提供しています。本研究に参加いただくことで、Z世代のショート動画(短尺動画)に関する深い理解を得ることができます。具体的な研究内容としては以下のような項目があります。

ショート動画(短尺動画)の利用傾向と視聴環境の分析:Z世代がどのようなショート動画プラットフォームを利用しているのか、どのデバイスで視聴しているのかを明らかにします。



ショート動画の好みとコンテンツジャンルの調査:Z世代がどのようなテーマやジャンルのショート動画に興味を持っているのかを把握します。



ショート動画が与える影響とインパクトの解析:Z世代の意識や行動にどのような影響を与えているのかを検証し、ショート動画が持つポテンシャルやメリットを明らかにします。



ブランドや商品へのショート動画の影響力の評価:Z世代がショート動画を通じてブランドや商品にどのような反応を示すのかを調査し、マーケティング戦略に活用する手段を提案します。



ショート動画に関連する広告やプロモーションの効果検証:Z世代に対するショート動画を活用した広告やプロモーションの効果を測定し、最適な戦略を策定します。





Z世代マーケティング研究会では、研究に参加してくださる研究員を募集しています。ショート動画(短尺動画)に関心を持ち、Z世代のメディア環境や消費行動について深く理解したい方々の参加をお待ちしています。研究員は、調査データの収集や分析、研究結果の報告などに携わり、貴重な知見を提供する役割を果たします。

Z世代マーケティング研究会は、若者の視点に立ちながら企業やマーケターに価値ある情報を提供し、より効果的なマーケティング戦略の構築を支援しています。本研究への参加を通じて、Z世代のショート動画に関する洞察や理解を深めることができます。また、研究員として参加することで、以下のようなメリットがあります。

専門知識の獲得: Z世代のショート動画に関する研究に深く関与することで、市場動向やトレンドに関する専門知識を獲得することができます。



プロフェッショナルネットワークの構築: 同じ興味や関心を持つ研究員や専門家との交流を通じて、貴重なコネクションを築くことができます。



学びの機会の提供: 研究会内での議論や知識共有を通じて、自身のスキルや知識を発展させる機会を得ることができます。



社会貢献の意識: 若者のマーケティングに関する研究に参加することで、社会への貢献意識を高めることができます。





Z世代マーケティング研究会では、研究員を募集しています。

■LINE:https://page.line.me/wix9230g

■メール:masaki.hamasaki@media-incubate.com

また、『動画コンペ for Z』(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000677.000018590.html)も企画しており、映像制作において、Z世代が持つ表現力や創造力は非常に重要な要素となっています。



『動画コンペ for Z』を通じて、Z世代が社会に与える影響力をさらに高め、新たなビジネスチャンスを創造することを目指します。株式会社メディアインキュベートは、今後も変化の激しい時代に即したサービスや事業を展開し、社会の発展に貢献してまいります。



