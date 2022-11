[株式会社ジュン]

株式会社ジュン(本社:東京都港区/代表取締役社長:佐々木進)が運営する、日本ワインの楽しさを提案するオンラインショップ「wa-syu OFFICIAL ONLINE SHOP(ワシュ オフィシャルオンラインショップ/以下 wa-syu)」は、栽培から醸造、販売まで一貫体制で経営をおこなうワイナリー、株式会社ベルウッドヴィンヤード(本社:山形県上山市/代表取締役社長:鈴木智晃/以下ベルウッドヴィンヤード)の商品展開を2022年11月22日(火)よりスタートさせました。







気候風土の条件が果樹栽培に適した山形県上山(かみのやま)市に位置する「ベルウッドヴィンヤード(BELLWOOD VINEYARD)」は、19年間の醸造・栽培経験を経て、栽培醸造家でもある代表の鈴木智晃(すずきともあき)氏が2017年に設立。新規就農、ワイン用ブドウを一人で育てることから始まりました。3年間の委託醸造後、2020年に醸造免許を取得、ワイナリーも完成させて自社醸造をスタート。"良いワインのための良いブドウ栽培"をおこないながら、自らの世界観を表現したワインを日々発信しています。理想の条件が揃った上山の地で生み出される日本ワインをwa-syuが独自のコンテンツとともにお届けします。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ベルウッドヴィンヤード ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

上山市久保手地区でブドウの魅力を最大限に引き出すワイン造り



山形県上山市久保手に設立されたベルウッドヴィンヤード



蔵王連峰が一望できる自然豊かな理想の地、 山形県上山市

鈴木氏は19年間のブドウ栽培、ワイン醸造の経験を活かし、2017年に独立。自らのブランドをスタートさせるため理想の地を探し求めていたところ、山形県上山市で、ワインを通した地域活性化の取り組みや、新規ワイナリー の誘致をおこなう「かみのやまワインの郷プロジェクト」が発足。上山市は気候風土が果樹栽培に適しており、良いブドウができる土地。欧州系ブドウの栽培実績もあることで、産地としての歴史があり栽培農家の技術レベルがとても高いことから、久保手地区での就農を決断。地元のブドウを使うことで、耕作放棄地を食い止めたり、地域活性化に繋がる取り組みをおこなっています。



代表取締役社長 鈴木智晃氏



良いワインのための、良いブドウ作り



「ベルウッドヴィンヤード」が位置する、山形県上山市の久保手・裏町地区は、標高約250mの少し高台で、土壌は石混じりの強めの粘土質が特徴です。メインヴィンヤードは、南向き斜面と北向き斜面の小高い丘の上にあり、水はけ、日当たり、風通し、景色がとても良く、ブドウ栽培にとってさまざまな好条件が揃っています。現在、自社圃場では、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、ピノ・ノワール、ピノ・グリ、ソー ヴィニヨン・ブラン、有核デラウェアなど複数のブドウ品種を栽培。蔵王連峰(ざおうれんぽう)が一望できる自然豊かな地で、ブドウの魅力を最大限に引き出すワインを造るため手間を惜しまず大切に育てています。



鈴木=ベルウッド。独立の象徴、リバティーベルがモチーフになったロゴ

「ベルウッドヴィンヤード」は、代表・鈴木氏の姓でもある「鈴=ベル/BELL」と「木=ウッド/WOOO」から名付けられました。デザインワークもおしゃれだと評判のロゴとラベルデザインは、山形県上山市在住のエディトリアル&グラフィックデザイナー、土澤潮(つちざわうしお/デザイン事務所ペイジ)氏と長い時間をかけて作りあげました。ロゴデザインは、長年務めてきたワイナリーを退職し独立したことから、アメリカの独立と自由の象徴である"リバティーベル"がモチーフ。アメリカのファッションや乗り物、デザインなどのカルチャーが好きな鈴木氏の想いがこめられています。



自分が好きだと思えるもので自分を表現。 ラインごとに吟味したラベルデザイン

ワインのラベルは、名刺代わりになるように鈴木氏の顔や、"毎年、飲んでくださる方へ今年の便りを送る"イメージで手紙や切手をモチーフにしています。ロゴと同様にワイナリーをたくさんの人たちに知ってもらいたい、という鈴木氏の想いがこめられたデザインです。



写真左:ベルウッドヴィンヤードのロゴマーク

写真右:手紙や切手がモチーフのラベルデザイン



「初入荷!気鋭の栽培醸造家・鈴木氏の世界観を表現するワイン!BELLWOOD VINEYARD」特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/new_arrivals_bellwoodvineyard



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ wa-syu Selection ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

wa-syuがセレクトした、話題急上昇中の日本ワイン





Collection Vin Petillant(コレクション ヴァン ペティアン)

ワイナリーの名刺代わりにもなるペティアンのシリーズ。ワイナリーの顔になるように、ワイナリー、鈴木氏の似 顔絵、久保手の鷹取山(たかとりやま)、ブドウをモチーフに切手をイメージしたラベルデザイン。





写真左から:

・Collection Vin Petillant 2021 Verdelee

Price:2,640yen(in tax)

[カテゴリ]スパークリングワイン[産地]山形県[品種・ブレンド比率]セイベル9110 100% [生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]9%[サイズ]750ml

・Collection Vin Petillant 2021 Le Pétale

Price:2,970yen(in tax)

[カテゴリ]スパークリングワイン[産地]山形県[品種・ブレンド比率]メルロー 40%、マスカット・ベーリーA39%、ブラック・クイーン21%[生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]12%[サイズ]750ml

・Collection Vin Petillant 2021 Muscat Bailey A

Price:2,640yen(in tax)

[カテゴリ]スパークリングワイン[産地]山形県[品種・ブレンド比率]マスカット・ベーリー A100% [生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]フルーティー[アルコール度数]11%[サイズ]750ml



Collection Superieure(コレクション スペリオール)

色付きの瓶とキャップシールで高級感を出した、少し特別なとっておきのシリーズ。「お客さまに今年の便りを送る」想いをこめて、落ち着いた感じと上品さを手紙のモチーフで表現したラベルデザイン。





写真左から:

・Collection Superieure 2020 Tercet

Price:3,520yen(in tax)

[カテゴリ]赤ワイン[産地]山形県[品種・ブレンド比率]メルロー73%、カベルネ・ソーヴィニヨン16%、カベルネ・フラン11%[生産年度]2020年[タイプ]ミディアムボディ [味わい]旨み[アルコール度数]12%[サイズ]750ml

・Collection Superieure 2021 CH et SB

Price:3,520yen(in tax)

[カテゴリ]白ワイン[産地]山形県[品種・ブレンド比率]シャルドネ70%、ソーヴィニヨン・ブラン30%[生産年度]2021年[タイプ]辛口[味わい]シャープ [アルコール度数]12%[サイズ]750ml



「ベルウッドヴィンヤード」アイテムリストはこちら

https://bit.ly/3gsj9vQ



━━━━━━━━━━━━━━━━ WEB CONTENT 人気コンテンツ配信中 ━━━━━━━━━━━━━━━

wa-syuでは、毎週、日本ワインのさまざまなコンテンツを配信中です。世界からも注目をされている日本ワインの魅力を新たな視点でお届けします。



■日本ならではの魅力と味わいをお届け!

クリスマスやホリデーシーズンを華やかに盛り上げてくれるスパークリングワインやデザートワイン、気鋭の醸造家・上田一郎氏が選ぶ赤ワインなど、wa-syuが厳選した銘柄をピックアップ。



[Japan wine for CHRISTMAS 日本ワインでクリスマス!]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/japan_wine_for_christmas_2022



[気鋭の醸造家、ドメーヌ・イチの上田一郎さんが、自社以外でセレクト。いま、日本ワインで選ぶならこの4本]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/domaineichi_ichiroueda_select



■注目エリアや品種をナビゲート!

質の良いブドウの生産地であり、知られざるワイン王国の山形県産ワインや、日本ならではの生食用ブドウ品種のワインなど、wa-syuならではの視点で「日本ワイン」の楽しみ方をご紹介します。



[日本ワインの生産量全国4位の注目エリア、山形県のワイナリー]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/wine_regions_of_japan_yamagata



[生食用ブドウ品種の魅力と味わい 2022 Autumn & Winter]



特集コンテンツはこちら

https://wa-syu.com/blogs/feature/japanwine_made_from_tablegrape_2022_autumn_winter



