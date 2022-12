[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]







▲アイドルマスター SideM THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





バンダイナムコエンターテインメントがおくる、「アイドルマスター SideM」の楽曲が遂に2022年12月2日(金)に一斉にサブスク解禁いたしました。



ランティスレーベルの約450曲が解禁されます。

「アイドルマスター SideM」は2014年にサービスを開始し、今年ブランドとしては8周年を迎えました。

昨年2021年10月より新しいアプリゲーム「アイドルマスター SideM GROWING STARS」がサービスインし、1周年を迎えたばかりです。

プロデューサー待望のサブスク解禁となったこの週末には横浜アリーナにて「THE IDOLM@STER SideM 7th STAGE ~GROW & GLOW~ SUNLIGHT SIGN@L」と題し、アイドルを演じる声優陣によるライブが行われます。



この度のサブスク解禁でアイドルマスター SideMの楽曲をより身近に楽しんでいただけると考えております。

今後、発売となるタイトルは順次サブスクに解禁されていく予定です。



各サブスクリプションサービスではプレイリストが順次公開となる他、サブスク配信記念キャンペーンなども開催予定のため、プロデューサーの皆様、ぜひ続報をお待ちください!







サブスクリプションサービスでの配信タイトル情報





ST@RTING LINEシリーズ

2nd ANNIVERSARY DISCシリーズ

Beyond The Dream

ORIGIN@L PIECESシリーズ

ANIMATION PROJECTシリーズ

3rd ANNIVERSARY DISCシリーズ

WORLD TRE@SUREシリーズ

WakeMini! MUSIC COLLECTIONシリーズ

4th ANNIVERSARY DISC

5th ANNIVERSARY DISCシリーズ

NEW STAGE EPISODEシリーズ

PASSION@TE FORMATION シリーズ ※一部トラックのみ

GROWING SIGN@Lシリーズ ※12月2日時点ではGROWING SIGN@L 12 Jupiterまで

49 ELEMENTSシリーズ ※12月2日時点では49 ELEMENTS -03 Beit&-04 Wまで

Cybernetics Wars ZERO ~願いを宿す機械の子~ ※楽曲のみ

Best Game 2 ~命運を賭けるトリガー~ ※楽曲のみ

ビーストクロニクル ~Risin’ Soul~ ※楽曲のみ

緑陰のGymnasium ※楽曲のみ

なんどでも笑おう【SideM盤】 ※一部トラックのみ

VOY@GER【SideM盤】 ※一部トラックのみ



以降、順次配信予定



○配信サイト



Apple Music

Spotify

LINE MUSIC

Amazon Music Unlimited

YouTube Music



他各サブスクリプションサービスにて配信







CD・Blu-ray発売情報





2022年12月7日(水)発売

「THE IDOLM@STER SideM GROWING SIGN@L 14 DRAMATIC STARS」



2022年12月21日(水)発売

「THE IDOLM@STER SideM GROWING SIGN@L 15 Take a StuMp!」



2023年1月11日(水)発売

「THE IDOLM@STER SideM GROWING SIGN@L 16 W」



2023年1月18日(水)発売

「THE IDOLM@STER SideM 6thLIVE TOUR ~NEXT DESTIN@TION!~ Side HOKKAIDO LIVE Blu-ray」



2023年1月25日(水)発売

「THE IDOLM@STER SideM 49 ELEMENTS -07 Altessimo」

「THE IDOLM@STER SideM 49 ELEMENTS -08 Café Parade」







イベント・ライブ情報





「THE IDOLM@STER SideM 7th STAGE ~GROW & GLOW~ SUNLIGHT SIGN@L」



公演日時

DAY1 2022年12月3日(土)16:00開場/17:30開演

DAY2 2022年12月4日(日)16:00開場/17:30開演



開催場所

横浜アリーナ



チケット料金

全席指定 9,900円(税込)

立ち見指定 9,400円(税込)



配信チケット

4,800円(税込・機能利用料込)



出演者等、詳細はこちら

https://idolmaster-official.jp/live_event/sidem7th/







関連リンク





アイドルマスター OFFICIAL WEB:https://idolmaster-official.jp

アイドルマスター チャンネル:https://www.youtube.com/c/imas_official

アイドルマスター SideM GROWING STARS 公式サイト:https://sidem-gs.idolmaster-official.jp

アイドルマスター SideM GROWING STARS 公式Twitter:@SideM_GS

アイドルマスター SideM ブランド公式Twitter:@SideM_official

アイドルマスター SideM ランティス特設サイト:https://www.lantis.jp/sidem/

アイドルマスター SideM ランティス公式Twitter:@SideM_lantis



