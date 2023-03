[株式会社博報堂]

―博報堂旧本社跡地 神田錦町HASSO CAFFÈ with PRONTOにてデカボスコア連動施策も実施―



株式会社博報堂(本社:東京都港区、代表取締役社長:水島正幸、以下博報堂)は、脱炭素プラットフォーム「Earth hacks」に関する常設展示を2023年3月23日(木)からHASSO CAFFÈ with PRONTOにて実施いたします。









博報堂DYグループは、クリエイティビティで社会課題を解決する施策に積極的に取り組んでいます。このたび、脱炭素に取り組む「Earth hacks」の常設展示を、博報堂旧本社の跡地である神田錦町HASSO CAFFÈ with PRONTOにて3月23日(木)から5月31日(水)まで行い、脱炭素について考える機会となるような施策を実施することにいたしました。

「Earth hacks」は、Z世代をはじめとする脱炭素に関心がある方、まだよく知らないという方にも脱炭素に向けた活動を身近に感じてもらえるよう、自分の生活にも取り入れたいと思えるライフスタイルやエシカルな商品の情報を提供するなど、生活者の声をもとに脱炭素関連商品・サービスや事業の開発を目指す生活者共創型のプラットフォームです。従来の素材や手法で作られた製品と比較した時の差分としての削減量が一目で分かるよう、「CO2e削減率」を「デカボスコア」として算出。商品やサービスの環境価値が新しい選択基準となることを目指しています。

今回の施策では、「Earth hacks」で販売している脱炭素につながる商品を、デカボスコアや商品にまつわるストーリーと共に実際にご覧いただくことができ、気になった商品はその場でQRコードから購入も可能です。

また「デカボスコア」と連動したカフェメニューの割引施策も実施いたします。3月23日(木)からは「デカボスコア」に関する質問への回答やアイディアを提示いただけるとワンドリンクが無料になるサービスを実施します。その後もデカボスコアに連動した様々な施策を期間限定で展開していきます。

HASSO CAFFÈ with PRONTOで脱炭素を考える機会となりますようご来店を心よりお待ちしております。





■概要

Earth hacks常設展示期間:2023年3月23日(木)~5月31日(水)

場 所:HASSO CAFFÈ with PRONTO (東京都千代田区神田錦町3-22 テラススクエア1F)

アクセス:東京メトロ半蔵門線・都営三田線・新宿線「神保町」 A9出口より徒歩2分



■「Earth hacks」について



生活者一人ひとりのアクションで脱炭素社会を推進する共創型プラットフォーム「Earth hacks」は、 博報堂の新規事業開発組織「ミライの事業室」等が推進するプロジェクトです。 特徴は、CO2e*1を従来の製品と比較し、削減率(%)を表示するというユニークなアプローチ「デカボスコア」*2を企業や団体に提供しています。「Earth hacks」サイト内ではデカボスコアと共に環境価値の高い商品を紹介、販売するなどして、企業主体ではなく、Z世代をはじめとした生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる仕組みを提供しています。地方自治体向けには、脱炭素化ソリューション「Earth hacks for Local」の提供を行っており、日本中どこででも「環境価値」という新たな指標で商品を選択し、生活者が楽しみながら脱炭素に貢献できる社会を目指しています。また、実際のビジネス課題を通じて社会課題の解決を考えるビジネスコンテストプログラム「デカボチャレンジ」も実施し、企業とZ世代の脱炭素社会に資するビジネス共創を促進する取り組みも行っています。



*1 CO2e:様々な種類の温室効果ガスについて、温暖化への影響の大きさを統一的に表す尺度のこと。

*2デカボスコア:脱炭素化の意味のDecarbonizationを使った名称





「Earth hacks」ウェブサイト:https://earthhacks.jp/

「Earth hacks」Instagram:https://www.instagram.com/earthhacks.jp/

■常設展示商品例





商品名:靄-MOYA- ティッシュケース

価格:8,470円(税込)

老舗プラスチック成形メーカー「本多プラス」が手掛けるリサイクルプラスチックの美しさを追求したティッシュケース。ずっと使い続けられるような製品として、廃プラでも脱プラでもない、“活プラ”という別の道を提案します。









商品名:「K」KUROZOME REWEAR FROM KYOTO

価格:4,730円(税込)

創業1915年、日本の伝統的な正装である「黒紋付」の専門店「京都紋付」では、ヨレヨレになってしまったり、シミが付いてしまった服を、“染め替え“によって生まれ変わらせることができます。二酸化炭素の排出量も、新品のTシャツと比べて1.35kgも少なく、古着をもっと楽しむことができます。





■デカボスコア連動施策

身近なものでデカボスコアについて知りたいものや、サステナブルになったらうれしい商品、Earth hacksやデカボスコアについてのご意見などを店頭で配布する用紙に記入いただけますと、用紙と交換でワンドリンクが無料になります。(3月23日(木)~5月31日(水)まで。用紙の配布は予定数に達し次第終了とさせていただきます)

ほかにも、デカボスコアに連動した様々なサービスを期間限定で展開していきます。

※各サービスの詳細は、HASSO CAFFÈ with PRONTO店頭や公式Instagramにてご確認ください。

Instagram:https://www.instagram.com/hassocaffe/

■HASSO CAFFÈ with PRONTOについて

新しい「発想」が生まれるカフェとしてプロントコーポレーションとコラボレーションし、2015年5月にテラススクエアにてオープンしたカフェ。テラススクエアの一部は、1930年に完工した博報堂の旧本社を復元しています。







企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-13:16)