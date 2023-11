[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

京都 蔦屋書店(京都市下京区 京都高島屋S.C.[T8]5F・6F)は、2023年12月7日(木)~12月21日(木)の期間、6Fアートウォールにて面高慧の個展「Sing in Time」を開催します。犬の姿をした家族の様子が丹念に描かれた約20点の新作を展示します。







特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/art/37226-1842151116.html

概要





面高慧は1987年京都生まれ。学生時代をアメリカで過ごし、2021年からは拠点を東京に移しました。動物が大好きだと語る面高は、絵の中に生まれた瞬間を媒介する存在として、人懐こさと純粋さを象徴する犬の姿をした家族の何気ない風景を描いています。インドのミニアチュール(細密画)に魅せられた面高は、小さな作品だからこそ生まれる、鑑賞者との親密な距離感を大切にしています。繊細なタッチの作品からは、未体験の風景なのにどこか懐かしさと過去への愛おしさを覚えます。

今回の展覧会では、京都で過ごした作家自身の家族との思い出の写真を元に、約20点の新作を披露いたします。



アーティストステートメント





本展覧会の作品は全て家族のアルバムの中から見つけた写真を元に描いています。



絵を描く過程の中で写真に写った場所、人、人との繋がりについて思いを巡らせます。

写真に収められた色、空気、質感は変換され、主人公は人懐こく純粋な犬の姿に変わり、新しい瞬間(過去でも現在でもない)が生まれます。



新しく生み出された瞬間は、親しみやすく、親密で、見る人の記憶を呼び覚まします。



面高 慧



アーティストプロフィール





面高 慧(おもたか けい)





1987年京都生まれ。アメリカのウェスタンワシントン大学芸術学科を卒業後、ボストン大学にて美術学修士を取得。卒業後はアメリカと日本を拠点に制作活動と展示を続けたのち、2021年夏に東京に拠点を移す。



学歴

2010年 ウェスタンワシントン大学を卒業。B.A.(芸術学士)を取得。

2012年 ボストン大学を卒業。M.F.A.(美術学修士)を取得。



主な個展歴

2009年 「Recollecting Memories」 MATSIO MEGUMI + VOICE GALLERY pfs/w(京都)

2010年 「Fragmented Memories」DIGS(ベリングハム、ワシントン州)

2012年 「Kei Omotaka」Commonwealth Gallery(ボストン、マサチューセッツ州)



主なグループ展

2016年 「Artotheque Selection」D&DEPARTMENTギャラリー (京都)

2017年 「Now See Us, Hear Us」Sediment Arts(リッチモンド、バージニア州)

2017年 「Taiwan Annual 2017」Taipei Expo Park - EXPO Dome(台北市、台湾)

2017年 「The Voyage of the Beagle」WINWIN ART(高雄市、台湾)

2018年 「THE NEXT 10 ARTISTS」阪急うめだ(大阪)

2023年 「Still Life」Artist-in-Residence 賀茂なす(京都)



アートフェア

2022年 ARTISTS' FAIR KYOTO 2022(京都)



作品販売について





会場展示作品は、12月7日(木)10:00より販売開始。

アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」では、12月 11日(月)10:00より12月21日(木)17:00の期間販売。

※プレセールスの状況により会期開始前に販売が終了することがあります。



展覧会詳細





「Sing in Time」

会期|2023年12月7日(木)~12月21日(木)

時間|10:00~20:00 ※最終日のみ17時閉場

会場|京都 蔦屋書店 6F アートウォール

主催|京都 蔦屋書店

入場|無料

お問い合わせ|075-606-4525(営業時間内)/kyoto.info@ttclifestyle.co.jp

特集ページ|https://store.tsite.jp/kyoto/event/art/37226-1842151116.html



京都 蔦屋書店







京都 蔦屋書店は、全フロアを通じてアートと文化の「伝統と最先端」が共振する場です。芸術分野を広く取り扱う約6万冊の書籍と、日常のアートピースとなるような文具・工芸品のほか、フロア内に点在するアートスペースでは、注目の現代アート作品を展示。店頭と合わせてECサイトでもご案内いたします。約120席あるSHARE LOUNGEでは、カフェや仕事場、イベントスペースとして、居心地の良い空間を提供します。



住所|〒600-8001 京都府京都市下京区四条通寺町東入⼆丁目御旅町35 京都高島屋S.C.[T8]5・6階

電話番号|075-606-4525

営業時間|10:00~20:00 ※6Fシェアラウンジのみ、8:00~22:00

HP|https://store.tsite.jp/kyoto/

X|@KYOTO_TSUTAYA(https://twitter.com/KYOTO_TSUTAYA)

Instagram |@kyoto_tsutayabooks (https://www.instagram.com/kyoto_tsutayabooks)

Facebook|京都 蔦屋書店(https://www.facebook.com/profile.php?id=100092705685029)



TTC LIFESTYLE株式会社





TTC LIFESTYLE株式会社は、カルチュア・コンビニエンス・クラブ、高島屋、東神開発が設立したアート販売における相互チャネルの活用、ライフスタイルコンテンツを提案する店舗の出店・運営を行う合弁会社です。3社の強みである「ライフスタイルや文化の発信・提案」に関わる合弁事業を行うことで、シナジーの最大化を目ざします。また、アート分野の市場開拓に取り組むとともに、魅力的なコンテンツの提案を通じてアートシーンの活性化および、お客様のより豊かなライフスタイルの実現に貢献してまいります。



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/20-17:16)