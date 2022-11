[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]



株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」が、2023年4月放送予定であることをお知らせします。



本情報を告知したPV第3弾を公開し、岡本学監督をはじめとしたメインスタッフ情報、キャスト情報も解禁したほか、TVアニメ公式twitterを開設しました。



そして、本作のTVアニメ放送決定を記念して、第3芸能課のアイドル達へのお仕事依頼を募集するプロジェクト「リアル第3芸能課プロジェクト」も始動いたしました。





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 2023年4月放送予定!





2022年11月27日(日)に実施されたイベント「THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS Twinkle LIVE Constellation Gradation DAY2」にて、TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」のPV第3弾を公開し、メインスタッフおよび2023年4月放送予定であることを解禁しました。



そのほか、公式Twitterの開設、公式サイトのオープンおよびキャラクター紹介も解禁しました。





■ティザービジュアル







■公式サイト

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/



■公式Twitter

https://twitter.com/u149_anime



■第3弾PV









第3弾PVでは各アイドルの紹介だけでなく、本編の先行カットも!

ぜひご覧ください!



■TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」概要

放送時期:2023年4月予定

原作:バンダイナムコエンターテインメント

原案:「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 廾之(サイコミ連載)



【スタッフ】

監督:岡本 学

副監督:高嶋宏之

脚本・シリーズ構成:村山 沖

アニメーションキャラクターデザイン:井川典恵

コンセプトアート:大久保錦一

デザインワークス:野田 猛/小田崎恵子/中村倫子/渡部尭皓/槙田路子

美術設定:曽野由大/高橋武之/金平和茂

美術監督:井上一宏

色彩設計:土居真紀子

3DCG:石川寛貢/榊 正宗

撮影監督:関谷能弘

編集:三嶋章紀

音響監督:岡本 学

音楽:日本コロムビア

アニメーション制作:CygamesPictures



【キャスト】

橘ありす:佐藤亜美菜

櫻井桃華:照井春佳

赤城みりあ:黒沢ともよ

的場梨沙:集貝はな

結城晴:小市眞琴

佐々木千枝:今井麻夏

龍崎薫:春瀬なつみ

市原仁奈:久野美咲

古賀小春:????

プロデューサー:米内佑希



■著作権表記

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / PROJECT U149



先行カットはこちら!















「リアル第3芸能課プロジェクト」も始動!





TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」内に登場する「第3芸能課」のアイドルたちが

あなたからのお仕事オファーにお応えする“リアル第3芸能課プロジェクト”が始動しました!







■『TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」 リアル第3芸能課プロジェクト』募集ページ

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/collabo



■募集受付期間

募集中~2023年1月31日(火) 23時59分まで



■募集内容

TVアニメ「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」を用いた商品化やプロモーション、宣伝広告を行いたい企業・団体様を募集いたします。

飲食、宣伝広告、街おこし企画など、幅広いジャンルのご参加をお待ちしております。



■お仕事例

「第3芸能課」に所属するアイドルたちとコラボレーションをしていただく際の、お仕事のイメージです。

下記はあくまで一例です。ソロでお申し込み頂いても、コンビでも、グループでも構いません。

アイディア次第で様々なお仕事のご依頼をお待ちしております!







■第3芸能課に所属するアイドルのプロフィールはこちら!

https://cinderella-u149-anime.idolmaster-official.jp/character



第3芸能課には、アイドルという夢に向かって歩み続ける個性豊かな9人の女の子たちが所属しています。

そんな彼女たちが夢に少しでも近づけるように、コラボレーションしてくださる企業・団体さまを募集中です!

彼女たちと一緒に夢をカタチにしたい。

そんな熱い思いを持って活動してくださる企業・団体さまからのご応募を心からお待ちしております。



※その他詳細は、TVアニメ公式HP内のリアル第3芸能課プロジェクト募集ページをご確認ください。







「アイドルマスター シンデレラガールズ」について











2011年にサービスを開始した『アイドルマスター』シリーズ作品。

ソーシャルゲームから始まり、リズムゲーム「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」、ライブ、コミック、アニメなど、様々な舞台で展開し、2021年にはシリーズ10周年を迎えました。

総勢190人の個性豊かなアイドルが登場し、これまでに生まれた楽曲は300曲を超えました。

トップアイドルという目標に向かって歩き続ける女の子たちは、今もプロデューサーさんの”魔法”を待っています。



■ゲーム:アイドルマスター シンデレラガールズとは?



190人以上のアイドルをプロデュース!プロデューサーとなり、自身のプロデュースするアイドルユニットをトップアイドルへと育て上げ、最高のプロデューサー「アイドルマスター」の称号を手に入れよう!



・コンテンツ名 : アイドルマスター シンデレラガールズ

・配信プラットホーム : App Store、Google Play、Mobage、AndApp

・利用料 : ダウンロード無料 一部アイテム課金

・配信元:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記 :(C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



<「アイドルマスター シンデレラガールズ」公式サイトURL>

https://cinderella.idolmaster.jp/



<「アイドルマスター シンデレラガールズ」ダウンロードURL>

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/idolm-ster-cinderella-girls/id927234367

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.mbga.a12008305.lite

Mobage(スマートフォン向けブラウザ版):http://sp.pf.mbga.jp/12008305

AndApp:https://www.andapp.jp/apps/12008305?from=www_mbga_intro



■ゲーム:アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージとは?



「アイドルマスター シンデレラガールズ」のアイドルが活躍する本格リズムゲーム!略して「デレステ」!

総収録曲は300曲以上!多種多様なユニット曲やアイドルそれぞれの個性あふれるソロ曲、有名アーティストのカバー楽曲などお気に入りの楽曲を見つけよう!

登場アイドルは190人!様々な衣装を身にまといステージの上で圧巻のパフォーマンスを繰り広げる!

さらにアイドルたちをより魅力的に表現する「プレミアムカット」やLIVEをもっとダイナミックに遊べる「GRAND LIVE」などが登場!

その他にもあなただけの事務所を作れる「ルーム」、アイドルたちの会話劇を楽しめる「コミュ」など様々な機能が充実!

アイドルをあなたのプロデュースで輝かせよう!



本アプリは、リリースして6ヶ月後の2016年3月11日時点で1,200万ダウンロードを超え、現時点では2,500万ダウンロードを突破しています。



・コンテンツ名 : アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ

・配信プラットホーム : App Store、Google Play、DMM GAMES

・利用料 : ダウンロード無料 一部アイテム課金

・配信元:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記 :THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



<「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」公式サイトURL>

https://cinderella.idolmaster.jp/sl-stage/



<「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」DMM GAMES版公式サイトURL>

https://dmg.cinderella-sl-stage.idolmaster-official.jp/



<「アイドルマスター シンデレラガールズ スターライトステージ」ダウンロードURL>

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/aidorumasuta-shindereragaruzu/id1016318735

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.bandainamcoent.BNEI0242



※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※一部有料のコンテンツがあります。

※パケット通信料はお客様のご負担となります。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとApp Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。







「アイドルマスター シンデレラガールズ U149」について











『アイドルマスター シンデレラガールズ』に紡がれる、新たな輝きの物語。

プロデューサーも仕事も持たない、アイドル未満の少女達。

でも少女達は夢を見る。

素敵なドレス、素敵なステージ、そして素敵な王子様――。

小さなアイドル達と小さな新人プロデューサーが贈る、新しいシンデレラストーリーが開幕する。

無料マンガ配信サービス「サイコミ」にて毎週土曜日連載中!



・漫画:廾之

・原作:バンダイナムコエンターテインメント

・著作権表記 :THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



