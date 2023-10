[株式会社エディア]

株式会社エディア(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成)の子会社、株式会社ティームエンタテインメント(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:賀島 義成 以下:ティームエンタテインメント)は、大人気ゲームタイトル『Obey Me!』のカードイラストを収めたアートブック「Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.1」と「Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.2」を2023年12月13日(水)に発売することをお知らせいたします。





「Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.1」

「Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.2」 書籍概要









『Obey Me!』は2019年12月から海外版が配信され、2020年12月に日本版も配信された、スマートフォンを模したゲーム画面で、登場する悪魔たちと通話やメッセージのやりとりができ、一緒に日常を過ごしているような雰囲気が魅力のゲームタイトルです。日本や北米を中心に全世界で絶大な人気を誇っています。このたび、『Obey Me!』初のアートブックとなる『Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.1』&『Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.2』を全国書店及びECサイトにて2023年12月13日より発売いたします。





本書籍では、作中に登場するカードイラストを大きなサイズで多数掲載。Vol.1では255枚以上、Vol.2では285枚以上を掲載し、共に300ページを超える大ボリュームのアートブックとなっています。カバーには今回のアートブックのために描き下ろした特別なイラストを使用しているほか、日本語版に加えて海外ファンの方々のために英語版もご用意いたしました。

さらに、アートブック本体のみの通常版に加え、新規描き下ろしイラストを使用した缶バッジとアートブックがセットになったティームストア特装版も予約受付中です。こちらは数量限定となりますのでお早めにご予約ください。





ティームストア特装版 Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブック Vol.1(日本語版)

ティームストア特装版 Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブック Vol.2(日本語版)

ティームストア特装版 Obey Me! Official Artbook Vol.1(英語版)

ティームストア特装版 Obey Me! Official Artbook Vol.2(英語版)

続編となる『Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.3』&『Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.4』も発売決定! 2024年4月中旬の発売を予定しております。詳細は後日発表となりますので楽しみにお待ち下さい!





『Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.1』(日本語版) 書籍情報











発売日:2023年12月13日(水)

発行:株式会社ティームエンタテインメント

出版元:株式会社一二三書房

本体価格:4,290円(税込)

ティームストア特装版:6,930円(税込)





ISBN: 978-4-8242-0051-8

A4判 304ページ フルカラー





『Obey Me! オフィシャルメモリアルアートブックVol.2』(日本語版) 書籍情報













発売日:2023年12月13日(水)

発行:株式会社ティームエンタテインメント

出版元:株式会社一二三書房

本体価格:4,290円(税込)

ティームストア特装版:6,270円(税込)





ISBN: 978-4-8242-0052-5

A4判 304ページ フルカラー





『Obey Me! Official Artbook Vol.1』(英語版) 書籍情報











発売日:2023年12月13日(水)

発行:株式会社ティームエンタテインメント

出版元:株式会社一二三書房

本体価格:4,290円(税込)

ティームストア特装版:6,930円(税込)





ISBN: 978-4-8242-0053-2

A4判 304ページ フルカラー













『Obey Me! Official Artbook Vol.2』(英語版) 書籍情報









発売日:2023年12月13日(水)

発行:株式会社ティームエンタテインメント

出版元:株式会社一二三書房

本体価格:4,290円(税込)

ティームストア特装版:6,270円(税込)





ISBN: 978-4-8242-0054-9

A4判 304ページ フルカラー





(C) 2019-2023 Obey Me! Official. All rights reserved.















