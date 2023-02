[株式会社バロックジャパンリミテッド]

本日2月13 日(月)正午よりSHEL'TTER WEBSTOREにて入荷連絡受付開始



株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するハイカジュアルブランド「MOUSSY(マウジー)」は、株式会社 ビーズインターナショナル(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:西方雄作)が展開するレディース ストリート ウエア ブランド「X-girl(エックスガール)」とのコラボレーションコレクションの第二弾を3月9日(木)より発売いたします。







SHEL’TTER WEBSTOREにて本日2月13日(月)正午より入荷連絡受付開始、3月9日(木)より店頭およびECサイトにて発売開始となります。なお、3月3日(金)にリニューアルOPENを迎えるThe SHEL'TTER TOKYO 東急プラザ表参道原宿店内のMOUSSY FLAGSHIP SHOPでは、全国の発売に先駆け先行発売を実施いたします。MOUSSY FLAGSHIP SHOPだけの限定アイテムもあるのでお見逃しなく。



★特設サイト:https://www.moussy.ne.jp/moussy/x-girl/





好評につき第二弾となるMOUSSYとX-girlのコラボレーションコレクション







ファッションだけでなく、音楽や映画、写真、アートなどのカルチャーを通じて、自分らしさを表現し楽しむ姿勢や、女性へ向けたストリートウェアが存在しない時代に、自分たちが欲しいものを作り上げ、90年代からガールズカルチャーを牽引し続けているX-girlのクリエイションに共感し、2022年9月に初めて実現したMOUSSYとX-girlのコラボレーションコレクション。



まだ記憶にも新しい両者のコラボレーションが、好評につき早くも新たなラインナップで再び登場いたします。







第二弾となる今回は、レーシングチームをイメージし、よりテーマやデザイン性を持たせたラインナップで、MOUSSYとX-girl、それぞれのブランドのキャラクターにトレンド感をプラスしたコレクションとなっています。

また、X-girlでの取り扱いラインナップは、MOUSSYにて販売する一部アイテムの中から別注カラーにて展開いたします。









商品詳細









▪商品名:XG XGMSSY TEAM LIMITED TSJ



▪カラー:WHITE , BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥6,996

※MOUSSY FLAGSHIP SHOP限定商品





▪商品名:XG XGMSSY TEAM TSJ

▪カラー:WHITE , BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥7,997



▪商品名:XG FACE LS TSJ

▪カラー:WHITE , PURPLE , BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥9,900



▪商品名:XG RANDOM RIB KNIT POLO

▪カラー:OFF WHITE , LIGHT LIME , BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥8,470



▪商品名:XG MULTICOLOR LOGO KNIT CD

▪カラー:IVORY , BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥11,880



▪商品名:XG DRAWSTRING CARGO PANTS

▪カラー:LIGHT KHAKI

▪サイズ:1 , 2

▪価格:税込み¥15,950





▪商品名:XG MONOGRAM HOBO BAG

▪カラー:LIGHT BEIGE , BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥9,460



▪商品名:XG ONE WASH CAP

▪カラー:LIGHT BEIGE , DARK GREEN , LIGHT BLACK

▪サイズ:フリー

▪価格:税込み¥6,490







今回のコラボレーションだけのスペシャルノベルティをご用意







今回のコラボレーションコレクションの発売を記念して、本コレクションの商品をご購入のお客様に先着で、X-girlのアイコニックな【フェイス】にオリジナルロゴ、【バニー】にMOUSSYのショッパーを加えたモチーフをプリントした「XG SHOPPING BAG」をノベルティとしてプレゼントいたします。



※ノベルティは無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

※ZOZOTOWNでは実施がございません。予めご了承ください。





発売詳細



============

▪特設サイト

https://www.moussy.ne.jp/moussy/x-girl/

============

▪取り扱い先

・SHEL’TTER WEB STORE(https://www.ec-store.net/sws/r/rSMOU/)

※2月13日(月)より入荷リクエスト受付開始

・ZOZOTOWN(https://zozo.jp/brand/moussy/)

※ノベルティ実施なし

・MOUSSY国内全店(https://www.moussy.ne.jp/store.html)

・SHEL’TTER店舗

※一部店舗、一部商品のみのお取り扱い

============



【“X-girl” BRAND CONCEPT】

1994年にソニック・ユースのキム・ゴードンと、友人のデイジー・ヴォン・ファースが立ち上げ、創業以来、音楽、カルチャー、スポーツ等のストリートシーンから様々な要素を取り込み、“REAL GIRL’S CLOTHING”をテーマに掲げ、BASICで飽きのこないアイテムを時代の変化に合わせながら“リアルな女の子のストリートスタイル”として提案し続けているレディース ストリート ウエア ブランド。



【“MOUSSY” BRAND CONCEPT】

何を大事にしているか。

どう生きていきたいか。

だれと仲間でいたいのか。

どこへ進んでいきたいか。

何を愛しているか。



表明してみせよう、言葉にしなくても。

自分がかっこいいと信じるスタイルで。



今日、着るものを選ぶということは、

今日、生きる姿を選ぶということ。

飾らないものでいい。その分、深さと遊びを忘れずに。



Denim/Standard/Vintage/Culture

4つのキーワードで、

人それぞれの「芯」を際立たせる。

着ることで、本当のあなたへ。



live my way.

MOUSSY





MOUSSY HP http://www.moussy.ne.jp

MOUSSY Instagram https://www.instagram.com/moussyofficial/

MOUSSY Twitter https://twitter.com/moussyofficial

MOUSSY Facebook https://www.facebook.com/moussyOFFICIAL/



_______________________________________

<会社概要>

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド(東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業:2000 年 3 月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

(企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/13-14:16)