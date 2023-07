[Com2uS Japan]

スマートフォン向けモバイルゲームをサービスしている株式会社Com2uS Japanは、新作モバイル野球ゲーム『MLB 9イニングス RIVALS』を7月5日に正式サービス開始しましたことをお知らせします。





『MLB 9イニングス RIVALS』正式リリース… 世界中の野球ファンに新しい姿のメジャーリーグを披露!



Com2uSの20年余りの野球ゲーム制作ノウハウと最新技術のゲームエンジンが搭載された「リアル野球ゲーム」!!



家庭用ゲームタイトルに匹敵する最高レベルのグラフィックと完成度の高いコンテンツで圧倒的な躍動感と対戦の楽しさ!



リリース記念イベントではMLBを代表する打者「フレディ・フリーマン」選手と「ザンダー・ボガーツ」選手カードなどをプレゼント!!







『MLB 9イニングス RIVALS』はCom2uSの20年余りの野球ゲーム製作ノウハウと技術力をベースに開発した野球ゲームタイトルです。

MLB30球団の全ての球場および選手を躍動感あふれるグラフィックと多彩なコンテンツで再現しております。



『MLB 9イニングス RIVALS』では、よりリアル感を作り出すためAIアップスケーリングと顔の微細な動きまで再現できるフェイシャルARなど、最新技術をゲームエンジンに導入しております。投手が投げるボールの球質や回転、打者のバッティングモーションや表情など、実在の野球選手さながらの動きを再現しました。

世界中のユーザーのさまざまなゲームの遊び方を考慮したゲームモードも特長です。

メジャーリーグのシーズン日程と同じように楽しめる「リーグモード」、世界中のユーザーとリアルタイムで対戦できる「ライブマッチ」、直接操作する楽しさを味わえる「ランキングスラッガー」など、PvEからPvPまで7つのモードを備えています。

特に「リーグモード」の場合、自動でプレイできる「クイックプレ-」、試合の重要な場面のみ直接プレイできる「ハイライト」、最初から最後まですべての投打を直接操作する「フルプレ-」など、ユーザーのスタイルに合わせた自由なプレイタイムが設定できます。

また、縦画面と横画面を両方対応し、打席での勝負に集中したり、球場全体を見渡しながら臨場感あふれるゲームを楽しんだり、状況とスタイルにあわせてプレイできます。



『MLB 9イニングス RIVALS』はモバイルのMLB野球ゲームの中では初めてリプレイシステムを導入し、プレイする楽しさと同時に、ゲームを観戦する楽しさも加えました。

シーンに合わせて最適化されたリプレイによって、ユーザーは躍動感あふれる野球の快感と興奮をより深く感じられます。



ほかにも、メジャーリーグの魅力を手軽に感じられるよう、潜在力、限界突破、スキル変更など、様々な育成システムとともに、ボーナス効果システムの「セットデッキスコア」で自分ならではの強力なメジャーリーグチームを作り上げることも可能です。

今回の『MLB 9イニングス RIVALS』のグローバルリリースを記念し、様々なイベントを用意しました。

ゲームにログインするだけでカバーモデルの「フレディ・フリーマン」選手と「ザンダー・ボガーツ」選手のカードを選択して獲得でき、世界中のユーザーが同時に進行するリリースイベントミッションのクリア回数に応じて、最大1,500スターとシーズンSパックなど特別な報酬も追加で獲得できます。

また、トレードイベントでは所持しているスペシャルランクのプライム選手を獲得できるチャンスもございます。

他にも特別ログインボーナス、デイリーミッションイベント、ルーレットイベントなどなど、野球ゲームファンの皆様が楽しんでいただけるよう様々なイベントも開催予定です。



『MLB 9イニングス RIVALS』はApp Store、Google Play ストアで配信中です。ゲームに関するより詳しい情報は公式コミュニティをご確認ください。



□『MLB 9イニングス RIVALS』プロモーション映像「スーパースター大集合」編



□『MLB 9イニングス RIVALS』プロモーション映像「ザンダー・ボガーツ選手&フレディ・フリーマン選手」編





■『MLB:9イニングス』シリーズとは

『MLB:9イニングス』シリーズは、MLB公式ライセンスを取得したモバイル野球ゲームです。全世界で累計6千万ダウンロードを突破し、Google Playストアでは121地域、Apple Appストアでは80地域でスポーツゲームジャンルの売上TOP10を達成しております。

2022年度は世界中のMLBモバイル野球ゲームの中でグローバル売上1位を達成し、2023年も日本、アメリカ、韓国、台湾など、野球ファンの多い地域を中心に世界全域で人気を集めております。



