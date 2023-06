[The Orchard Japan]

『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』さいたまスーパーアリーナ公演「アイドル」のライブ映像をYouTubeにて公開!







本日最終回を迎えるTVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌でもあるYOASOBIの「アイドル」を含む4曲収録の『アイドル』7inch アナログ盤が、数量限定の完全生産限定盤で7月26日に発売することが決定した。アニメ描き下ろしイラストで彩られた、紙ジャケット仕様となっている。

「アイドル」英語版を含む計4曲が収録されるほか、『【推しの子】』作者の赤坂アカが今回のために書き下ろした「アイドル」の原作小説『45510』も収録となる。そして、店舗別特典も解禁となった。本日から予約開始となるので、是非チェックしてみてほしい。



さらに、6月23、24日に追加公演を終え、全公演を完走した初のアリーナツアー『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』より、6月4日さいたまスーパーアリーナ公演の「アイドル」ライブ映像をYouTubeにて公開!今回のツアーからライブ初披露を行っている「アイドル」、是非チェックしてみてほしい。さいたまスーパーアリーナ公演の本編映像は、6月3日公演映像をWOWOWプライムならびにWOWOWオンデマンドにて7月8日(土曜 21:00~)放送・配信にて全曲ノーカットで放送・配信となる。



加えて、楽曲はBillboard Global 200にて、8週連続TOP10入りを果たし、7/1付で遂にJ-POPアーティスト歴代最高位7位を獲得した。



楽曲はリリース以降、Billboard JAPAN総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”にて、自身最多となる11週連続の総合首位を獲得し、ストリーミングでは日本史上最速となる5週で1億回再生を突破、史上最速となる9週で2億回再生超えを突破、さらにYouTubeでも自身最速の36日で1億回再生を達成した。そのほかSpotify・Apple Music・iTunes・Amazon Music・Deezer・KK BOX・AWA・LINE MUSIC等主要DSPのチャート首位を席巻し、異例の計85冠以上を記録。国内だけでなく、Billboard The Global Excl. U.S. top 10にて、日本語楽曲として史上初の首位を獲得し、Apple Music「トップ100:グローバル」でも首位獲得。Spotifyの“バイラルトップ50 - グローバル”では18位に入るほか、全55ヶ国でバイラルトップ50入りを果たすなど、全世界にて凄まじい勢いでヒットを記録している。



【アナログ盤リリース情報】

2023年7月26日(水)リリース

YOASOBI 「アイドル」

完全生産限定盤 ※数量限定

品番:XSKL-2

仕様:7inch アナログレコード 1枚、紙ジャケット、ポスター型ブックレット(赤坂アカ書き下ろし 「アイドル」原作小説『45510』収録)

価格:2,500+税

購入URL:https://yoasobi.lnk.to/idol_vinyl



[収録曲]

・Side-A

1. アイドル

2. Idol ※「アイドル」英語版



・Side-B

1. アイドル - Anime Edit -

2. アイドル - Instrumental -



【店舗別特典 対象店舗/特典内容】

■全国共通特典 ・・・ オリジナルステッカー

■Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ



※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザインは追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。



◆「アイドル」ライブ映像 6月4日『YOASOBI ARENA TOUR 2023 “電光石火”』さいたまスーパーアリーナ公演より





◆YOASOBI「アイドル」 Official Music Video



【配信リリース情報1.】

2023年4月12日(水)リリース

「アイドル」

配信URL:https://orcd.co/yoasobi_idol

MV:https://youtu.be/ZRtdQ81jPUQ

作詞・作曲・編曲:Ayase/歌唱:ikura

赤坂アカ書き下ろし YOASOBI「アイドル」原作小説『45510』:https://youngjump.jp/oshinoko/novel_45510/



《タイアップ》

TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌

■TVアニメ『【推しの子】』本予告

https://youtu.be/BQ28u-8c-hI

■TVアニメ【推しの子】公式チャンネル

https://www.youtube.com/@anime_oshinoko



【配信リリース情報2.】

2023年5月26日(金)リリース

「Idol」 ※「アイドル」英語版

配信URL:https://orcd.co/yoasobi_idol_eng

MV:https://youtu.be/RkjSfZ30GM4

作詞・作曲・編曲:Ayase/歌唱:ikura

訳詞:Konnie Aoki

赤坂アカ書き下ろし YOASOBI「アイドル」原作小説『45510』:https://youngjump.jp/oshinoko/novel_45510/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/28-19:16)