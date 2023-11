[アドベンチャーワールド]





アドベンチャーワールド(和歌山県白浜町)では、9月から11月にかけて「HAPPY PANDA FES 2023」と題し、誕生会や収穫祭など、パークやオンラインで参加・体験型イベントを連続開催しています。

11月19日(日)は「ハッピーパンダ」を始め、「Thank you all」「Shine on you」などパークのオリジナルソングを歌うアーティストが一堂に集結する「ハッピーパンダ ミュージックフェス」を開催いたします。地域のダンスチーム・吹奏楽部のみなさまを含む、計7組によるパンダに溢れたステージがお楽しみいただけます。会場ではキッチンカーによるグルメ販売も行います。パンダ×音楽で新たなパークの魅力をご堪能ください。

また、会場の盛り上がりはYouTube生配信でもお届けします。



「ハッピーパンダ ミュージックフェス」について ※悪天候の場合は内容を一部変更する可能性がございます

■開催日 :2023年11月19日(日)

■時間 :午後0時30分~午後4時30分

■参加料金:無料

■開催場所:ケニア号乗場前 特設ステージ



■出演者

パークオリジナルソングアーティスト

鎌田純子「Thank you all」・川端渚「ハッピーパンダ」・SANISAI「Your Smile」・高岡陽子「Shine on you」・Nazuki「Smily Kiss」 ※50音順で記載しております。

地域のダンスチーム、吹奏楽部団体

くちくまのクラブSEACA・白浜中学校吹奏楽部



※会場は自由にご観覧、演奏をお楽しみいただけます(一部観覧席もご用意しています)

※観覧には別途パーク入園券の購入が必要です。



【タイムテーブル】



■パークオリジナルソングアーティスト ※「」内は担当楽曲

鎌田純子 「Thank you all」

兵庫県尼崎出身。

2002年 大阪の音楽専門学校を経て活動をスタート。2008年3月21日に初のCD『new world』をリリース。同年から活動拠点を東京へと移す。これまでに16枚のCDをリリース。CDやグッズなどのイラスト・デザインも自身で手掛けています。歌とギターとのほっこりコンビ芸サウンドで、ライブハウス、カフェ、Bar、イベントやお祭りなど様々な場所で演奏しています。

[HP] https://kamajun.com/



川端渚 「ハッピーパンダ」

大阪府堺市出身。

歌って踊れるハイブリッドシンガーソングライター。自慢の“Overtone”で聴く者を魅了し、鍛え上げたダンス力を武器にした“魅せるライブ”がセールスポイント。2024年6月15日(土)誕生日当日にラゾーナ川崎プラザソルにてワンマンライブ『NAZ Vol.15』の開催が決定している。

[HP]https://kawabatanagisa.amebaownd.com/



SANISAI 「Your Smile」

京都在住のコーラスポップユニット( ‘05年6月にSunny Side Upから改名 )

1人ひとりがボーカリストとしての存在感を残しつつ、全員の声が混ざり合ったときの「ハーモニー」を武器に、地元京都を拠点に全国各地でのライプ活動を精力的に行う。2007年10月「Live to sing」でメジャーデビュー。自分たちのペースで一人でも多くの人の心に響く、音楽・ライプを目指し活動を続けている。※山田和嘉子さん・山田隆平さん・村井伸吾さんの3人でのご出演

[HP]http://www.sanisai.com/



高岡陽子 「Shine on you」

3歳から18歳までクラシックピアノを習い初見力を身につける。18歳から歌を学び、ピアノで学んだ音感や初見力を活かして、19歳より、テレビCMやラジオCMなどの歌録音の仕事に携わる。現在、男女ボーカルユニット『SOIL』で活動中。関西を中心にライブ活動も行なっている。当日は「 SOIL featuring 前田大輔 (オルケスタ・デ・ラ・ルス) 」として出演

[SNS]https://www.facebook.com/yo.kocco



Nazuki 「マリンライブSmiles 楽曲演奏」

和歌山県和歌山市出身。

国内外問わず活動中。海外活動としては、インドのトップアーティストMantuとAseemaPandaとのコラボレーションYouTubeでは再生回数1100万回再生を突破!米国ロサンゼルスでは、TJS Radio「Nazuki‘s Music Time」のメインパーソナリティを務め、日本人の人気上昇中のミュージシャンに取材を行いロサンゼルスで紹介。LA Morning FridayではBGMを担当。国内の活動としては、和歌山県すさみ町観光大使(2022年12月~) 、和歌山県和歌山市観光発信人、和歌山市教育委員会授業で使用できる楽曲「タイトルのない楽曲」を寄贈している。(和歌山市立小学校50校、義務教育学校1校)

[HP]http://nazuki-oka.main.jp/



※出演アーティストは50音順で記載しております



■地域のダンスチーム・吹奏楽部団体

くちくまのクラブSEACA

▽意気込みコメント

和歌山県上富田町で活動するくちくまのクラブ「SEACA」のキッズダンスチームです。年中~6年生66名が3つのクラスに分かれ、地域の発表会やイベントを目標にレッスンを行っています。私たちのパフォーマンスを是非ご覧ください!



白浜中学校吹奏楽部

▽意気込みコメント

白浜中学校吹奏楽部は、1年生8名、2年生10名、3年生3名の計21名で活動しています。最近では学校行事以外での演奏も増え、練習は大変ですがとても楽しいです。精一杯演奏しますので、どうぞお聴きください。





キッチンカー出店

ミュージックフェス会場周辺にキッチンカーが出店します

(1)Chou chouクレープ

「梅ジャムクレープ」 500円

「チョコバナナ生クレープ」 500円

「塩キャラメルナッツクレープ」500円



(2)Wander Wall

「クロッフル 各種」 600円

「自家製チキンカレー」 900円



(3)NAKAYAMA GREEN FARM

「濃厚いちごスムージー」 600円

「ホワイトコーンポタージュ」 500円

「バブルワッフル」 600円~





「HAPPY PANDA FES 2023」について

■開催期間 :2023年9月2日(土)~2023年11月30日(木)

■特設サイト:https://aws-happy-panda.com/



■主なイベント

(1)パンダファミリー誕生会

(2)永明誕生祭

(3)パンダバンブーアート

(4)収穫祭

(5)なりきりパンダフェス

(6)パンダアートフェス

(7)パンダミュージックフェス

(8)パンダスクール&シンポジウム

(9)パンダファミリー誕生会2



※天候及び動物の体調により、予告なく変更・中止する場合があります。

各イベントの詳細は、随時公式ホームページでご紹介予定です!





【アドベンチャーワールド「SDGs宣言・パークポリシー」】https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/

アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての生命にSmile(しあわせ)が溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”小さな地球”を通して、関わるすべての人の人生が豊かになるように、動物たちの生命がずっとつながっていくように、自然や資源が循環し再生するように、未来のSmileを創り続けていきます。



【SDGsについて】

SDGsとは「持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals)」 のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲットで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択された国際目標です。





企業プレスリリース詳細へ (2023/11/04-15:46)