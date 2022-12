[JOGMEC]

~日・米・豪・印のアンモニアバリューチェーン構築への連携を確認~



JOGMECは、2022年12月2日に経済産業省との共催にて日米豪印(QUAD)におけるアンモニアバリューチェーンに関する国際ワークショップを開催しました。





2022年5月に開催されたQUAD首脳会議において、気候変動対策における実践的な協力を一層推進するための方策として、QUAD気候変動適応・緩和パッケージ(Q-CHAMP)(注1)が発足しました。今回の国際ワークショップは、このQ-CHAMPの枠組みの下、脱炭素燃料であるアンモニアに係る4カ国の戦略や概況を紹介するとともに、プロジェクトを実施する実務者間で具体的な課題及び展望を共有し、アンモニアバリューチェーンの構築に向けた課題の解決に必要な取り組み・連携について議論することを目的に行われました。



多くの方に興味をお寄せいただき、QUAD各国から約500名のオンライン参加登録をいただきました。各国の政府関係者、企業、業界団体より合計18件の講演を行い、3件のパネルディスカッションを通じてアンモニア生産国と消費国との国際的な連携とアンモニアバリューチェーンの構築を進展させるべく貴重な意見交換がなされました。



JOGMECは引き続き、アンモニアおよび水素等の脱炭素燃料事業支援を通じて、カーボンニュートラル社会の実現に貢献してまいります。



(注1)気候変動における日米豪印協力 「日米豪印 気候変動適応・緩和パッケージ(Q-CHAMP)」概要(外務省ホームページ)

(URL)https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100347887.pdf





【ワークショップの議事概要】

■オープニングセッション















■Demand and R&Dセッション















■Ammonia Value Chainセッション

議題(1) Clean ammonia value chain













課題(2) GHG emission and measurement of Carbon Intensity











詳細は下記特設サイトをご覧ください。講演資料(一部)も掲載しています。

(URL)https://quad-ws.jogmec.go.jp/



なお、2022年12月16日以降は、下記のJOGMECサイトのイベントページに講演資料(一部)を掲載いたしますので、こちらをご確認ください。

(URL)https://www.jogmec.go.jp/news/event/event_k_10_00061.html





