[株式会社スパイス]

雑貨メーカー株式会社スパイス(本社:名古屋市)は、WFanコンセプトショップ“SPICE of Life原宿”オープン記念キャンペーンを、直営ECサイト「SPICE OF LIFEオンラインストア」にて開催することをお知らせいたします。











◆WFanコンセプトショップ“SPICE of Life原宿”オープン記念キャンペーン

直営ECサイト「SPICE OF LIFEオンラインストア」にて2023年6月30日(金)までお得なクーポン&素敵なプレゼントがもらえるキャンペーンを開催!期間中、キャンペーン特設サイトに掲載のクーポンコードを入力するだけで、首掛け扇風機WFan全品30%OFFで購入できます。さらに対象商品購入で「エヴァンゲリオンコラボモデルWFan」プレゼントいたします。期間中であれば何度でも対象となりますので、この機会にぜひご利用ください。





キャンペーン特設サイト:https://www.spicestore.jp/shopbrand/ct939





◆「SPICE of Life原宿」とは

インテリア雑貨の卸売・企画・輸入・販売をしている雑貨メーカー「株式会社スパイス」が運営する直営オフラインストアです。以前はECサイト「SPICE OF LIFEオンラインストア」のみの運営でしたが、「実際に商品を見れる場所はありますか?」というユーザーお声をいただき、期間限定でオフラインストアをオープンする運びとなりました。同時に夏の必需品として、多くの人々に愛されている「首掛け扇風機WFan」のコンセプトショップとして展開もしております。WFan全商品をラインナップしており、豊富なカラーやデザインから自分に合うものを選んだり、使い方や効果を体験できるショップです。





◆首掛け扇風機「WFan(ダブルファン)」とは

「いつでもどんなシーンでも使える扇風機を届けたい」、「風の力で熱中症の危険から守りたい」そんなコンセプトから誕生した首掛け扇風機WFan。2019年に発売開始以降、暑い時、暑い場所でいつでもどこでも、両手をふさぐことなく風を浴びることができる携帯扇風機として人気を博しています。ユーザーからは「一度使うと手放せない!」、「早く使えばよかった!」との声が多く寄せられています。







この夏、ぜひお試しください!



◆キャンペーン概要

・クーポン利用で「首掛け扇風機WFan」全品30%OFF!

・対象商品ご購入で「エヴァンゲリオンコラボモデルWFan」プレゼント!

・期間:~2023年6月30日(金)まで

・キャンペーン特設サイト:https://www.spicestore.jp/shopbrand/ct939





◆店舗情報

・店舗名:ZAKKA SHOP『SPICE of Life HARAJUKU』

・住所:〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-14-13 五三九ビルPart2

・TEL.03-6450-5305

・不定期営業

・公式Instagram:https://www.instagram.com/spiceoflife.spice

(※営業日など詳しくは公式Instagramにてご確認ください。)



◆SPICE OF LIFEオンラインストア: https://spicestore.jp



ーーーーーーーーーーーーーーー

株式会社スパイス

〒468-0001 愛知県名古屋市天白区植田山4-1101-1

TEL:052-861-8901

URL: https://spicestore.jp

E-Mail:mail@spicestore.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/02-11:46)