NADiff a/p/a/r/t(東京都渋谷区恵比寿)では、谷口正造の新作個展「I+GO+HOME+ALONE」を、2023年11月30日(木)~12月24日(日)の期間に地下1階NADiff Galleryにて開催します。







概要





谷口正造は1990年愛媛県生まれ、現在は東京を拠点に制作活動を行っています。2021年には奈良美智を中心とした5名の作家によるグループ展「youth(仮)」(Yutaka Kikutake Gallery、東京)に参加するなど、近年アートシーンで益々注目を高めています。

ペインティングやドローイング、立体、インスタレーションなど様々な表現方法で描かれた谷口の作品には、背中に家を乗せた馬や、うさぎ、車などが繰り返し登場します。それらのモチーフのもつ表情や動き、そして時折描かれる言葉の数々は、まるで物語の一場面を切り取ったかのような世界観です。本展では、外観からも見える吹き抜けスペースにて、大型立体作品を展示します。1Fの壁面と、吹き抜けでつながる地下のギャラリースペースにかけて、平面作品が展示されることで、作家の創造世界が空間全体に広がります。谷口が新たに描き出す世界を、是非会場にてご体感ください。



アーティストステートメント





ひとりで帰っている途中

絵の事はあんまり考えない。

だけど絵を描こうって気持ちは

ひとりきりの帰り道から生まれている気がする。

何処かへ帰っていく道の途中で

いつもただ絵を描いているだけ。



谷口正造



販売について





本展出品作品はアートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて販売します。

※エントリー制の抽選販売となります。

エントリー申込期間|2023年12月7日(木)12:00~12月11日(月)12:00

特集ページ|https://oil.bijutsutecho.com/special/255

※エントリーページは、申込開始日時にオープンします。上記の特集ページにてご案内します。

※申込期間は、展覧会会期とは異なりますのでご注意ください。

お問い合わせ先|nadiff_apart@ccc.co.jp



プロフィール





谷口正造

画家

1990年愛媛県生まれ

主な展覧会に、2016年、「HORIZON THAT APPEARS OUT OF THE SLEEPY WOODS selected by 奈良美智」(STEPHEN FRIEDMAN GALLERY, London)、2021年、グループ展「youth(仮)」(Yutaka Kikutake Gallery、東京)ほか、2021年「My country road」(吉祥寺キチム)、2023年「COCOONの中で暴れる光」(HARUKA ITO)など。現在東京を拠点に制作を行う。

Web:https://syozo-taniguchi.jimdofree.com/

Instagram:https://www.instagram.com/syozo_taniguchi/



展示詳細





谷口正造 個展「I+GO+HOME+ALONE」

期間|2023年11月30日(木)~12月24日(日)

時間|12:00~20:00

※下記日程のみ閉店時間が異なります。ご注意ください。

・12月16日(土)12:00~18:00

・12月22日(金)12:00~19:00

定休日|月曜

会場|NADiff a/p/a/r/t 地下1階 NADiff Gallery

入場|無料

展覧会ページ|http://www.nadiff.com/?p=31344



店舗情報





NADiff a/p/a/r/t

アートブックショップ&ギャラリーNADiffのメインショップとして1997年に表参道で開業し、2008年に恵比寿に拠点を移してNADiff a/p/a/r/tとしての営業をスタート。ギャラリーでは若手作家から国内外で人気を得る作家まで、多彩な展示を実施。店内では、豊富な品揃えのアートブックとユニークなアートグッズを取り扱うなど、新たなアートとの出会いの場となることを目指しています。







住所|〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-18-4 NADiff A/P/A/R/T 1F

TEL|03-3446-4977

WEBサイト|http://www.nadiff.com/

Twitter|https://twitter.com/NADiff_apart

Instagram|https://www.instagram.com/nadiff_apart_/

Facebook|https://www.facebook.com/NADiff-apart-384766371605624/



CCCアートラボ





CCCアートラボは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中で「アートがある生活」の提案をする企画集団です。わたしたちは「アートがある生活」の提案を通じて、アートを身近にし、誰かの人生をより幸せにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。これまで行ってきた、店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、わたしたちだからできるアプローチで企画提案をします。

https://www.ccc-artlab.jp/



