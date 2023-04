[Paravi]





動画配信サービス「Paravi」では、4月30日(日)21時25分より「SEOUL FESTA 2023 開幕公演 <K-POP SUPER LIVE>」の独占配信が決定した。



「SEOUL FESTA 2023」はソウルを代表する文化観光フェスティバルとして、韓流、公演、ショッピング、グルメなどソウルならではのトレンディなライフスタイルを直接体験できる様々なプログラムが用意されており、今回蚕室オリンピック主競技場で開催されるK-POPコンサートを韓国KBSの放送に合わせてParaviで同時配信を行う。 <K-POP SUPER LIVE>にはOH MY GIRL、iKON、THE BOYZ、ATEEZ、イ・ヨンジ、BE'O、STAYC、ENHYPEN、IVE、Kep1er、P1Harmony、NATUREなど、多数のK-POPアーティストたちが出演し、華やかなパフォーマンスを披露する。MCは女優のシン・イェウンと共に、THE BOYZのジュヨンが務める。 日本で開幕公演の模様を見られるのはParaviだけ!人気K-POPアーティストたちが一堂に会するステージをぜひParaviでお楽しみいただきたい。【配信情報】 タイトル: SEOUL FESTA 2023 開幕公演 <K-POP SUPER LIVE>配信日時: 2023年4月30日(日)21:25~ ※アーカイブ配信有り ※韓国KBSと同時配信MC: シン・イェウン / ジュヨン(THE BOYZ)出演者: OH MY GIRL iKON THE BOYZ ATEEZ イ・ヨンジ BE'O STAYC ENHYPEN IVE Kep1er P1Harmony NATURE※配信時間・出演アーティストは変更になる可能性がございます





※左上からOH MY GIRL、iKON、左下からTHE BOYZ、ATEEZ







※左上からイ・ヨンジ、BE'O、左下からSTAYC、ENHYPEN







※左上からIVE、Kep1er、左下からP1Harmony、NATURE







※左からジュヨン(THE BOYZ)、シン・イェウン



視聴ページ:https://www.paravi.jp/title/111945【Paraviとは】 https://www.paravi.jp国内ドラマのアーカイブ数、日本最大級の動画配信サービスです。

https://www.premium-platform.jp/news/pdf/20230217.pdf



