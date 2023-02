[株式会社SNK]

株式会社SNK (本社:大阪府吹田市、代表取締役社長 CEO:松原 健二)は、2023年3月31日(金)から4月2日(日)まで東京ビッグサイトにて開催される「EVO Japan 2023」に、SNKブースを出展することをお知らせいたします。







「EVO Japan 2023」にて、『KOF XV』トーナメントを開催!

さらにSNKブースでは、オフィシャル大会や来場者イベントなど様々な企画を実施!





EVO Japan 2023 開催概要



■大会名

EVO Japan 2023

■開催日

2023年3月31日(金)~4月2日(日)

■会場

東京ビッグサイト 南展示棟南1ホール・南2ホール

■入場料

3月31日(金)、4月1日(土):無料、4月2日(日):有料

■公式サイト

https://www.evojapan.gg/



EVO Japan 2023 メイントーナメント





■『KOF XV』トーナメントを開催!ただいまエントリー受付中!

「EVO Japan 2023」のメイントーナメント種目に『KOF XV』が選出。ただいま、エントリー受付中です。ぜひご参加ください!※エントリー締切:2月28日、参加費:無料

>EVO Japan 2023エントリーページ

https://www.start.gg/tournament/evo-japan-2023-1/details



■『KOF XV』トーナメント出場選手全員にオリジナルTシャツをプレゼント!【3月31日】

「EVO Japan 2023」の『KOF XV』トーナメントに出場した選手全員に、「KOF XVオリジナルTシャツ」をプレゼント!出場選手は、3月31日にSNKブース受付にお越しください。

【配 布 日】 2023年3月31日(金)

【配布場所】「EVO Japan 2023」内、SNKブース受付

【配布方法】 受付にて『KOF XV』トーナメントパスの掲示と、お名前をご記入ください。

【配 布 品】 KOF XVオリジナルTシャツ

※お一人様1枚 ※M/L/XL/XXL/XXXLからお選びください。なおサイズには限りがあります。



■『KOF XV』トーナメント優勝者を、KOF XV世界大会決勝に招待!

SNKが主催する『KOF XV』の世界大会「SNK World Championship 2023(SWC 2023)」の開催が決定!今回の「EVO Japan 2023」の『KOF XV』トーナメント優勝者を、2024年春に開催されるSWC 2023決勝大会に招待!なお、SWC 2023に関する詳細は後日ご案内いたします。続報をお待ちください。







EVO Japan 2023 SNKブース



■SNK人気4タイトルのオフィシャル大会を開催!【3月31日/4月1日】

SNKブースにて、『KOF ’98 UM FE』、『SAMURAI SPIRITS』、『餓狼MotW』、『餓狼伝説SPECIAL』のオフシャル大会を開催!ただいま、エントリー受付中です!ぜひご参加ください。

【大会名称】 SNK Official Tournament in EVO Japan

【開催日時】 3月31日(金)10時~『KOF ’98 UM FE』

3月31日(金)16時~『SAMURAI SPIRITS』

4月 1日(土)10時~『餓狼MotW』

4月 1日(土)16時~『餓狼伝説SPECIAL』

【大会形式】 各タイトル:64名/ダブルイルミネーション方式

【賞 金】 各タイトル:1位10万円、2位5万円、3位2万円

【エントリー】 https://www.start.gg/tournament/snk-official-tournament-in-evo-japan/



■先着1,000名様にオリジナルポスターをプレゼント!【4月1日】

SNKブースにご来場いただいた先着1,000名様に、KOF XVメインデザイナー「ナカタ トモヒロ」描き下ろしイラストの「KOF XVオリジナルポスター」をプレゼント!ぜひSNKブースにご来場ください。



■『KOF XV』DLCキャラクター「キム」の先行試遊を実施!【4月2日】

2023年春配信予定の『KOF XV』シーズン2 DLCキャラクター第2弾「キム・カッファン」をいち早くプレイできる先行試遊コーナーを設置。ぜひお楽しみください。



■先着1,000名様にオリジナルクリアファイルをプレゼント!【4月2日】

SNKブースにご来場いただいた先着1,000名様に、KOF XVメインデザイナー「ナカタ トモヒロ」描き下ろしイラストの「KOF XVオリジナルクリアファイル」をプレゼント!ぜひSNKブースにご来場ください。



この他にも、様々なイベントを企画中です。続報にご期待ください!





最新情報はこちら

>SNK公式Twitter(日本語) https://twitter.com/SNKPofficial_jp

>SNK公式Twitter(英語) https://twitter.com/SNKPofficial



(C)SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED. (C)EVO Japan 2023



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-12:46)