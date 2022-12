[CCCメディアハウス]

【Special Report】



二宮和也主演『ラーゲリより愛を込めて』

映画で知るシベリア抑留の歴史



映画|シベリア抑留者たちの息遣いを探して

対談|「悲惨な記憶の先にある希望や絆や愛を描いた」

映画評|希望の光を灯すために山本は抵抗を続けた

インタビュー|山本幡男と家族の語られなかった真実

歴史|戦後日本はなぜシベリア抑留の痛みを忘れたのか

証言|失われた記憶を語り継ぐ



1989年の悪夢が中国に蘇る日

デモ|静観から暴力へ豹変した当局の混乱ぶりを若者が語る





【Periscope】



UKRAINE|冬将軍が味方するのはロシアかウクライナか

TURKEY|トルコ「怒りのシリア侵攻」がISを利する

BELARUS|ロシアの暗殺に怯えるプーチンの盟友

IRAN|W杯でイラン国民が米勝利を祝う皮肉





【Commentary】



視点|「 脱亜入欧」それとも「脱欧入亜」?──河東哲夫

分析|中国抗議デモが革命にならない理由──グレン・カール

中東|嫌われ、愛されるイスラムの犬たち──飯山陽



Superpower Satire|風刺画で読み解く「超大国」の現実

中国で「白紙革命」が起きる時──ラージャオ&トウガラシ



Economics Explainer|経済ニュース超解説

日 本を巻き込む米中「半導体戦争」──加谷珪一



Help Wanted|人生相談からアメリカが見える

童顔の彼女を持つ長髪・ひげ男の悩み



Just a Joke|たかがジョーク、されどジョーク

プーチンにプレゼントを贈ろう── 早坂隆





【World Affairs】



中国|共産革命から経済大国へ、江沢民と中国の軌跡

共産党|国外逃亡犯を追い掛ける「海外110」とは?

難民問題|W杯があぶりだす豪州の矛盾





【Features】



カタール|祭典の地は本当に「奴隷国家」なのか





【Life Style】



Documentary|気候変動がもたらす地獄の業火

Musical|伝説のロック青春映画がブロードウェイへ

▪Q&A 「みんながミュージカルを好きになったら本望」

Drama|「サンタになった男」を演じ続ける意味

Music|エルトンのお別れライブは感動の渦

My Turn|11歳で結婚した後も私は教育を諦めなかった



ほか



ニューズウィーク日本版 2022年12月13日号

『ラーゲリより愛を込めて』



2022年12月6日(火)発売

