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競争力を高める！「中堅中小派遣会社の案件開拓力強化セミナー」…

競争力を高める！「中堅中小派遣会社の案件開拓力強化セミナー」開催

［エン・ジャパン］

ー2023年7月26日（水）14:00　オンライン開催ー

エン・ジャパン株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木孝二）は、2023年7月26日（水）に派遣会社向け「派遣ビジネスセミナー」をオンライン開催いたします。今回のテーマは「中堅中小派遣会社の案件開拓力」。当社コンサルタント・川元一輝が登壇し、新規案件開拓の基本的な型やポイント、また成果を出すためのノウハウや事例を解説いたします。本セミナーは人材派遣会社の在籍が1年～2年目の方向けとなり、基礎対応力や知識を身につけていただける内容です。ぜひご参加ください。



「競争力を高める！中堅中小派遣会社の案件開拓力強化セミナー」　概要プログラム


新規案件開拓の基本的な型やポイント、成果を出すためのノウハウ・事例を解説。
- 2023年、派遣会社を取り巻くマーケット
- 案件開拓における基本的なプロセスと押さえるべきポイント
- 案件開拓で成果を出すためのノウハウや事例の紹介
└ リスト作成、営業トーク、商談準備、案件化などをプロセスごとに解説


こんな方におすすめです。
- 業界経験が少なく、派遣営業の型やポイントを学びたい方
- 案件開拓で成果を出すノウハウや成功事例に触れたい方
- メンバーの案件開拓力を向上させたい経営者、営業マネージャー、人事担当の方
（新人研修としてや今後の研修の見直しとしてもご活用いただけます。）


登壇者



川元一輝｜エン・ジャパン株式会社 派遣会社支援事業部 コンサルタント
2015年エン・ジャパンに入社後、関東・関西・東海の各拠点にて集客支援の経験を積んだ後、リーダーとして営業組織のマネジメントに従事。
現在はこれまでの経験をもとに、複数の中堅中小派遣会社で営業支援を実施。メンバークラスでの新規営業実績が無い企業にて、営業支援から案件化、稼働実績を作るなどの支援を行なっている。


詳細


日程　2023年7月26日（水）14：00～15：30　
参加方法　Zoom　（動画の視聴方法につきましては、お申込みいただいた方へのみご案内します。）
参加費　定価 7,000円（※会員 5,000円）
申込方法　右記URLよりお申込みください。https://form.k3r.jp/en_hakensien/20230726
（※）
当セミナーを主催する「派遣ビジネス研究会」にご入会いただくと、会員価格にて受講いただけます。
年会費・入会費無料となりますので、この機会にぜひご入会ください。
ご入会をご希望される方は、申込フォーム内で入会を「希望する」と選択ください。

派遣ビジネス研究会


【入会金・年会費無料】
人材派遣ビジネス研究会とは、会員の方向けに、派遣事業に関する最新情報を幅広くお伝えしていく取り組みです。会員の方には、月1回のメールマガジンやセミナーへの特別価格でのご案内のほか、会員の皆さまのご希望により順次サービスを追加しています。ぜひこの機会にご入会ください。
（共催：社会保険労務士法人すばる／株式会社ゼクウ／エン・ジャパン株式会社）


▼プレスリリース　https://prtimes.jp/a/?f=d725-688-738f2fffe638542e2a8a65ebf5efeada.pdf

==============================
◆本件に関する問合せ先
エン・ジャパン株式会社
広報担当：清水、高田、齊藤
TEL：03-3342-6590
MAIL：en-press@en-japan.com

◆エン・ジャパン株式会社について
社名：エン・ジャパン株式会社
URL：https://corp.en-japan.com/
運営サイト：【求人情報】
エン転職：https://employment.en-japan.com/
エンエージェント：https://enagent.com/
ミドルの転職：https://mid-tenshoku.com/
AMBI：https://en-ambi.com/
エンジニアHub：https://eh-career.com/
エン派遣：https://haken.en-japan.com/
エンウィメンズワーク：https://women.en-japan.com/
エンバイト：https://hb.en-japan.com/
エンゲージ：https://en-gage.net/user/
【入社後活躍支援サービス】
エンカレッジ：http://en-college.en-japan.com/
HR OnBoard：https://on-board.io/

【適性検査・適性診断】
3Eテスト：http://jinji-test.en-japan.com/
Talent Analytics：https://talentanalytics.io/
Chemistry：https://teamtest-chemistry.com/

【利用企業数国内No.1の求人支援ツール】
engage（エンゲージ）：https://en-gage.net/

【オンライン型リファレンスチェックサービス】
ASHIATO（アシアト）：https://ashiatohr.com/

【情報サイト】
ライトハウス：https://en-hyouban.com/
キャリアハック：http://careerhack.en-japan.com/
人事のミカタ：https://partners.en-japan.com/
エン転職大辞典：https://employment.en-japan.com/tenshoku-daijiten/
==============================

企業プレスリリース詳細へ （2023/07/14-18:46）

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