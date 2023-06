[The Orchard Japan]

リード曲「One Chance」の公式ビデオも公開



今年の FUJI ROCK FESTIVAL 2023 にも出演予定のグラミー賞受賞グループ、The Strokes のギタリストであり、ボーカリスト、ソングライターである Albert Hammond Jr が、新作ソロ・アルバム『Melodies On Hiatus』をRed Bull Recordsよりリリースした。







「僕は変化を経験していて、これらの曲は僕の行動や瞬間が形になり、普遍的になったものを反映したものなんだ」とAlbert Hammond Jrは説明する。「このアルバムの意味や全体像について訊かれることがあるんだけど、曲を書いたり創作したりすることが自分であり、自分が存在する理由だと感じているだけなんだ。僕のゴールは、自分の音楽が誰かの人生の一部となり、その人の生地の一部となることだ。このアルバムは僕が作った最高の作品だと思うし、それを達成するための最高の試みだったと感じているよ」。





さらに、Hammond Jrはリード曲「One Chance」の公式ビデオを公開。Angela RicciardiとSilken Weinbergが監督したこの新しいビデオは、「Memo of Hate」、GoldLinkをフィーチャーした「100-99」、「Old Man」に続くビデオ・シリーズとなっている。









アークティック・モンキーズのマット・ヘルダースをはじめビリー・アイドル・バンドのスティーヴ・スティーヴンス、ワシントンDCのラッパー、そしてRainsford が参加した今作は、Simon Wilcox との共作で、Gus Oberg がプロデュース、Tony Hoffer (Beck, Air, M83, Metric, Chromeo) がミックス、Dave Cooley (Paramore, Spoon, Tame Impala, Jimmy Eat World)がマスタリングを担当している。





総ストリーミング数が 1 億 8500 万回を超える Albert Hammond Jr は、4 枚のソロアルバムー『Yours to Keep』(2006)、『¿Como Te Llama?』(2008)、『Momentary Masters』(2015)、『Francis Trouble』(2018)をリリースしている。これまでのリリースは NPR、Pitchfork、Rolling Stone、Stereogum などにも取り上げられており、『The Late Late Show with James Corden』への出演や、Lollapalooza、Governors Ball、Primavera Sound などのフェスにも出演している。





【リリース情報】

Albert Hammond Jr / アルバート・ハモンド・ジュニア

アルバム『Melodies On Hiatus』

レーベル:Red Bull Records

配信リンク:https://ffm.to/melodiesonhiatus









トラックリスト

1. 100-99 feat. GoldLink

2. Downtown Fred

3. Old Man

4. Darlin’

5. Thoughtful Distress feat. Matt Helders & Steve Stevens

6. Libertude

7. Memo of Hate

8. Home Again

9. I Got You

10. Caught by Night

11. Dead Air

12. One Chance

13. Remember feat. Rainsford

14. 818

15. Fast Kitten

16. I’d Never Leave

17. Never Stop

18. False Alarm

19. Alright Tomorrow feat. Rainsford



Music Videos

「One Chance」https://www.youtube.com/watch?v=tuGmCFBupuY

「Memo of Hate」https://www.youtube.com/watch?v=kr2RQN5-3a8

「Old Man」https://www.youtube.com/watch?v=2v2LjrgAOPc

「100-99 feat. GoldLink」https://www.youtube.com/watch?v=JHTJfApmVnM





Albert Hammond Jr

YouTube https://www.youtube.com/alberthammondjr

Instagram https://www.instagram.com/alberthammondjr/

Twitter https://twitter.com/alberthammondjr

Facebook https://www.facebook.com/AHJofficial/

Website https://www.alberthammondjr.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/27-18:46)