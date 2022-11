[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]

株式会社バンダイナムコエンターテインメント(本社:東京都港区)は、「アイドルマスター」シリーズの全5ブランドが出演する合同ライブ「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」を2023年2月11日(土)・2月12日(日)の2日間、東京ドームにて開催いたします。本日11月22日(火)、チケットWEB先行情報を発表いたしました。



◎イベント公式サイト: https://idolmaster-official.jp/live_event/idolworld2023

◎「アイドルマスター」シリーズ公式Twitter:https://twitter.com/imas_official (@imas_official)







2005年のアーケードゲームに始まり、家庭用ゲームやスマートフォン向けコンテンツ、ラジオ、テレビアニメ、劇場版、ステージイベントなどのクロスメディア展開を行っているバンダイナムコエンターテインメントが展開するアイドルプロデュースゲームです。 ユーザーがプロデューサーになってアイドルたちとコミュニケーションをとりながら育成するゲームシステムや、個性豊かなキャラクター、ハイクオリティな楽曲が高い評価をいただいています。

また、シリーズ作品として「アイドルマスター 765プロオールスターズ」「アイドルマスター シンデレラガールズ」「アイドルマスター ミリオンライブ!」「アイドルマスター SideM」「アイドルマスター シャイニーカラーズ」などを展開、お客様の幅を広げ続けています。2022年にはシリーズ 17周年を迎えました。









【2】「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」とは

「アイドルマスター」シリーズ全5ブランドが出演する合同ライブです。

2015年にベルーナドーム(旧西武プリンスドーム)にて開催した「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!2015」から約8年ぶりの開催となり、本公演から「SideM」「シャイニーカラーズ」が新たに加わります。全5ブランドが集結するシリーズ単独ライブは初開催、さらにシリーズ単独での東京ドーム公演も初開催となります。

そんな記念すべき本公演では、各ブランドの魅力をしっかりお見せするだけでなく、“ここでしか見られない”様々なパフォーマンスを披露いたします。

プロデューサーの皆さま、ファンの皆さまと、ブランドを越えてみんなで一緒に楽しみ、元気になれるライブをお届けします。







【3】チケットWEB先行受付情報発表!

11月23日(水・祝)12:00よりWEB先行受付開始!

■WEB先行

受付期間:2022年11月23日(水・祝)12:00~12月4日(日)23:59

受付URL:https://eplus.jp/imas2023/

当落発表:2022年12月10日(土)13:00~

入金期間:2022年12月10日(土)13:00~12月14日(水)21:00

券種・価格:各日指定席:13,000円(税込)

枚数制限:お一人様1公演につき4枚まで(複数公演申込可)

※2枚以上お申込みの場合でも、入場数制限により、

ご同行者様と1席空けでの着席となる場合がございます。









【4】イベント公式グッズ事前販売ファイナル実施中!

バンダイナムコエンターテインメントが運営するエンタメコマースサイト「アソビストア」にて、11月27(日)までイベント公式グッズの事前販売ファイナルを実施中です。出演アイドル達のグッズを多数ご用意していますので、この機会をお見逃しなく!

詳細は特設サイトをご確認ください。



受注期間:~11月27日(日)まで

特設サイト:https://shop.asobistore.jp/feature/idolworld2023









■「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD!!!!! 2023」公演概要



公演日:

2023年2月11日(土)15:00開場/17:00開演

2023年2月12日(日)15:00開場/17:00開演



※公演時間等は予告なく変更になる場合がございます。

※公演内容の都合上、公演終了時間が大きくずれる可能性があるため、公演時間の明確なお時間はお伝えしておりません。あらかじめご了承ください。



会場:東京ドーム



チケット料金:

各日指定席:13,000円(税込)

2日間通し券:26,000円(税込)

※2日間通し券はアソビストアプレミアム会員限定となります。



出演者:

2023年2月11日(土) DAY1































2023年2月12日(日) DAY2













※出演者は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。



権利表記: (C)窪岡俊之 THE IDOLM@STER™& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.





(※)Intellectual Property の略で、キャラクターなどの知的財産 ※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。 予めご了承ください。



