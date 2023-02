[株式会社Cygames]

ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:渡邊耕一)は、弊社が展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』について、新作ショートアニメシリーズ『うまゆる』の第5弾主題歌を、本日2月6日(月)より配信開始したことをお知らせします。







『うまゆる』は、『ウマ娘 プリティーダービー』として初の配信で展開されるアニメシリーズで、公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」(https://www.youtube.com/channel/UCAWxPGGuIfWME2KTLUmSCHw)にて第17話まで配信中です。ウマ娘たちが歌う主題歌は、『うまゆる』にて初公開となる新曲になっています。主題歌は複数曲用意しており、第17話から登場した第5弾主題歌「Bright Melody」を、本日2月6日(月)より各音楽プラットフォームにて配信しております。



あわせて、本プレスリリースにて「Bright Melody」を歌うキャストからのメッセージをご紹介させていただきます。『うまゆる』は毎週日曜日21時より今後も配信してまいりますので、ぜひお楽しみいただければ幸いです。



■第5弾主題歌「Bright Melody」楽曲情報

【作詞】内田ましろ

【作曲】青木宏憲 (HANO)

【編曲】日直伸次 (HANO),青木宏憲 (HANO)

【歌】ウオッカ (CV. 大橋彩香),シンボリルドルフ (CV. 田所あずさ),エアグルーヴ (CV. 青木瑠璃子),アグネスデジタル (CV. 鈴木みのり),タニノギムレット (CV.松岡美里)

【配信プラットフォーム】Apple Music、Amazon Music、Spotifyほか

※各音楽配信プラットフォームにて2023年2月6日(月)より順次配信予定です。



■『うまゆる』第5弾主題歌「Bright Melody」キャストメッセージ



■大橋彩香(ウオッカ役)





爽やかでカッコいいEDM!!ウオッカもカッコいい楽曲に参加することが増えてきました。

未来への希望を胸に力強く歌わせて頂いたので、ぜひたくさん聞いて下さいね。

いつも思うけど、本編と曲のギャップがすごい!!笑



■田所あずさ(シンボリルドルフ役)





いつもカチッとしたシーンやセリフが多いルドルフさんなのですが、『うまゆる』ではゆるっと楽しそうな姿をたくさん見せてくれて、演じていても新鮮で楽しかったです!主題歌はおしゃれで耳心地が良く何度聴いても飽きない!

引き続きゆるっと楽しんでください!



■青木瑠璃子(エアグルーヴ役)





綺麗で爽やかなメロディの楽曲だ!と思いました。伸びやかに歌えていたらいいなと思います!他のウマ娘のみなさんの歌声と重なるとどんなハーモニーになるか楽しみです。ぜひたくさん聴いてください!



■鈴木みのり(アグネスデジタル)





歌を通して新しい一面をお見せする機会の多いデジたんですが、今回は歌声がかっこいいウマ娘ちゃん達の中にまさかのデジたんが!!

またまたトレーナーさんはびっくりして下さっているんじゃないでしょうか…?

曲の雰囲気を大切にしつつも、推しと共に歌える喜び幸せを胸に歌いました!ぜひ沢山聴いてくださいませ!



■松岡美里(タニノギムレット役)





タニノギムレットとして、『うまゆる』の主題歌を歌わせていただくのは2回目ですが、前回の「ゆるパカHAPPY DAYS!」とは少し違った印象を持ちました。

優しく背中を押してくれるような歌だなと!タニノギムレットらしさが出ていると嬉しいです!



■アニメ「うまゆる」概要





■配信日時

毎週日曜21時より配信中

※配信日時は予告なく変更する場合がございます。



■配信チャンネル

「ぱかチューブっ!」

https://www.youtube.com/channel/UCAWxPGGuIfWME2KTLUmSCHw



■イントロダクション

ちっこいウマ娘たちによるショートアニメ!

楽しい日常にクスッと笑える素敵な3分間♪

みんなとゆるっと大本命◎



●スタッフ

原作:Cygames

監督・キャラクターデザイン・総作画監督:宮嶋星矢

シナリオディレクター:小針哲也

シナリオ監修:梶崎聖賀

シリーズ構成・脚本:米内山陽子

脚本:望月清一郎、鈴森ゆみ

キャラクターデザイン監修:清永みなみ

美術監督:山口雅範

撮影監督:大図佑

音楽プロデューサー:内田哲也

音響監督:神保直史

コンテンツディレクター:秋津琢磨

アニメーション制作:SCOOTER FILMS



●キャスト

タニノギムレット:松岡美里

シンボリクリスエス:春川芽生

ウオッカ:大橋彩香

ダイワスカーレット:木村千咲

ツルマルツヨシ:青山吉能

スペシャルウィーク:和氣あず未

アグネスタキオン:上坂すみれ

トーセンジョーダン:鈴木絵理

ユキノビジン:山本希望

シンボリルドルフ:田所あずさ

ほか



●「うまゆる」公式サイト

https://umamusume.jp/anime/umayuru/



■ゲーム概要

タイトル:ウマ娘 プリティーダービー

配信開始日:スマートフォン版2021年2月24日(水)、DMM GAMES版2021年3月10日(水)

開発・運営:株式会社Cygames

対応機種:iOS/Android/PC

スマートフォン版推奨環境: iOS 14.0以上、Android OS 9.0以上

DMM GAMES版動作環境:

対応OS Windows 8.1 / 10 (64bit) / 11

CPU Core i3-4360/AMD A8-7650K 同等以上

メモリ 8GB以上必須

グラフィック GeForce GTX 750Ti or Radeon R7 250X 以上

DirectXバージョン 11以上

解像度 1920×1080



●ダウンロードURL

AppStore https://apps.apple.com/jp/app/id1325457827

GooglePlay https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cygames.umamusume

DMM GAMES https://dmg.umamusume.jp



●URL

「ウマ娘 プリティーダービー」公式ポータルサイト:https://umamusume.jp/

「ウマ娘 プリティーダービー」公式Twitter:@uma_musu(https://twitter.com/uma_musu)



--------------------------------------------------------------------------------

*AppleとAppleのロゴは、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

*IOSは、Cisco の米国及びその他の国における商標または登録商標です。

*Android及びGoogle Playは、Google LLC.の商標または登録商標です。

*(C) Cygames, Inc.

--------------------------------------------------------------------------------



