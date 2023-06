[The Orchard Japan]

夏の高校野球、東京、兵庫、千葉、栃木、群馬の地方大会の応援ソングにも続々決定!この夏一番熱い応援ソング!



元球児4人組レゲエグループ、MACK JACKの新曲「アンセム」が7月1日から毎週土曜日(17:00-17:30)放送のフジテレビ『ジャンクSPORTS』7月クールエンディングテーマに決定した。



「アンセム」には世界で活躍するガールズ・ブラスグループMOS(モス)がレコーディング&MV撮影に参加。甲子園球場アルプススタンドの熱気を思わせる演奏を聴かせている。熱戦が続く夏の高校野球地方大会においても東京、兵庫、千葉、栃木、群馬、各大会の応援ソングに選ばれており、球児たちの背中を押している。







MACK JACKは、神戸在住、メンバー4人全員が元球児というレゲエグループ。「アンセム」はケツメイシ、ファンキーモンキーベイビース等を手がけてきたYANAGIMAN(ヤナギマン)によるプロデュース。

フジテレビ「ジャンクSPORTS」エンディングテーマ、各地の高校野球地方大会応援ソングに続々決定し、スポーツを通して勇気を与える、この夏一番熱い応援ソングとなっている。



【「アンセム」高校野球地方大会応援ソングリスト】

☆東・西 東京都大会(TOKYO MX)

「第105回全国高等学校野球選手権記念大会 東・西東京大会テーマソング」

☆兵庫県大会(サンテレビ)「サンテレビ2023高校野球テーマソング」

☆千葉県大会(千葉テレビ)「高校野球ダイジェスト」オープニングソング

☆栃木県大会(とちぎテレビ) 「2023とちテレ夏の高校野球応援ソング」

☆群馬県大会(群馬テレビ) 「夏の高校野球ハイライト」テーマ曲



【MACK JACKコメント】

「アンセム」は夢を掲げた全てのドリーマーたちの背中を押す応援歌です。

女性ブラス・グループMOSさんの力強く早大な演奏も加わることで、球場での大声援を感じられる曲に仕上がっています。リリックには、強い気持ちを持って、目の前の壁をぶっ壊してやろうぜ!という想いを込めました。この曲でVIBESを高めて勝負に挑んでくれたら嬉しいです。決して諦めんな!



【MACK JACKイベント情報】

■8/19(土)名古屋・今池GROW (17:30開演)

with あっこゴリラ/ツチヤチカら/木下百花



■8/26(土)大阪Live Square 2nd Line (18:00開演)

「アンセム」レコ発“バッチこーい!2023SUMMER VIBES大阪編”

with 強/SISUI&BIG KRAW +シークレット・スペシャル・ゲスト



■8/27(日)神戸・太陽と虎 (17:00開演)

「アンセム」レコ発“バッチこーい!2023SUMMER VIBES神戸編”

with MATTON/DJ PALLUC/JAGA先輩(O.A.)



【『アンセム』Music Video】

※7/1(土)21:00You Tubeプレミア公開

(345) MACK JACK - アンセム【OFFICIAL MUSIC VIDEO】 - YouTube



【MACK JACK『アンセム』配信リンク】

https://orcd.co/antehm



【MACK JACK・プロフィール】

MACK JACK(マックジャック)のメンバーは髭のリーダー=M.C.L(ミッチェル)、見た目はガリガリ中身はアチアチ=CHAI(チャイ)、変則サウスポー=ALI(アリ)、ハイトーンボイスが武器のJAGA-C(ジャガシー)の4本マイク。

野球に明け暮れた高校時代、高知中央高等学校・硬式野球部の寮で聴いたNANJAMANや湘南乃風に衝撃を受け、次第にレゲエミュージックにのめり込んでいく。高校3年最後の夏、明徳義塾高校に敗れ甲子園出場の夢は絶たれるが、卒業後地元・神戸へ帰り2012年にグルプ結成。2014年、ジャマイカに渡り本場のレゲエミュージックを体験し現在のスタイルとなる。その後、ケツメイシ、ファンキーモンキーベイビーズ等を手がけてきたプロデューサーYANAGIMAN(ヤナギマン)と出会い音楽修行を続ける。甲子園に出る為に死ぬほど振ったバットをマイクに持ち替え、今度こそ夢を掴み取る為に歌い続ける日々。グループ名はリーダーM.C.Lが高校時代愛用していたRawlings(ローリングス)社製の金属バットから命名。



【MACK JACK公式SNS】

●Twitter https://twitter.com/mack___jack

●Tik Tok https://www.tiktok.com/@mackjack_official?lang=ja-JP

●You Tube https://www.youtube.com/channel/UCvj4TQpmOvpiCUHtPNUUVHg



【MOSプロフィール】

MOSとは世界を駆け巡るBrass Girls BandユニットMusic Omotenashi Sisters

ネオ吹奏楽を提唱し、日本吹奏楽を世界に鳴らす管楽器ガールズユニット。

ブラスとダンスを融合させた新ジャンル『ブラダン』のイメージキャラクターに就任。ネオ吹奏楽の根幹にある『ブラダン』の普及活動も行う。

2020年4月より開始した各SNSは総フォロワー数130万人を突破。 2021年にはYAMAHAの新入生募集アンバサダーにも抜擢。

【メンバー】

Lotta(T.sax)/AMI(A.Sax)/ MAU(B.Sax)/Miyu(Tp)/Erna(Tb)





