株式会社バンダイナムコエンターテインメントは、PlayStation(R)4(以下、PS4(TM))/Xbox One /Nintendo Switch(TM)にて好評発売中の「ドラゴンボールZ KAKAROT」につきまして、配信予定の最新DLC「-BARDOCK- たったひとりの最終決戦」のプレイ映像を公開いたしました。

本DLCは2023年1月12日(木)発売のPlayStation(R)5版、2023年1月13日(金)発売のXbox Series X|S版でもお楽しみいただけます。

※Xbox Series X|S版につきましては、12日(木)の発売を予定しておりましたが、13日(金)に変更となりました。







最新DLC「追加シナリオ:-BARDOCK- たったひとりの最終決戦」最新ゲームプレイ映像公開!



配信予定の最新DLC「追加シナリオ:-BARDOCK- たったひとりの最終決戦」のゲームプレイ映像を公開いたしました。

今回はカナッサ星でのバトルの模様を収録しております。

バーダックのバトルシーンは今回が初公開となります。攻撃や必殺技、バトル中のセリフなど、バーダックの圧倒的な強さをご紹介しております。是非ご覧ください。









【最新プレイ映像はこちら】

https://youtu.be/6K6WiIGfBdY







「追加シナリオ:-BARDOCK- たったひとりの最終決戦」とは



フリーザ軍の戦闘員として惑星侵略を行う悟空の父“バーダック”と、その仲間たちが辿る、惑星ベジータの命運をも巻き込んだ数奇な運命を巡る物語――!

続報をお待ちください!



【「追加シナリオ:-BARDOCK- たったひとりの最終決戦」ティザーPVはこちら】

https://youtu.be/UxFqtcMGUpI







PS5™版「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」パッケージ版予約受付中!



プレイヤー自らが「孫悟空」となって「ドラゴンボールZ」の物語を追体験できるアクションRPG「ドラゴンボールZ KAKAROT」のPS5™のパッケージ版が現在予約受付中です。(※Xbox SeriesX|S版はダウンロード専売)

従来のドラゴンボールゲームでは描き切れなかった原作アニメの細かいシーンや語られなかったシーンも再現されており、美麗アニメグラフィックで表現される「ドラゴンボールZ」の物語を、今までにない感動とともにお届けいたします。

また本作では「スペシャルエディション」として他機種版で配信中の「追加エピソードセット:新たなる覚醒(前編・後編)」と「追加シナリオ:-TRUNKS- 希望の戦士」を収録し、「ドラゴンボールZ」のストーリーをより深くお楽しみいただけます。

さらに、発売日以降には、すでにPS4™/Xbox One版で本作をお持ちの方に向けて、ゲーム機本体の機能を利用したアップグレードが可能になります!これから遊ぶ方も、すでにお楽しみいただいている方も、「ドラゴンボールZ KAKAROT」をより快適に、より美麗なグラフィックでプレイいただけます。







・PS4™版『ドラゴンボールZ KAKAROT』を所有されている方は、有料でPS5™版へアップグレードすることができます。

※パッケージ版でアップグレードする場合には、ディスクドライブ付きのPS5™本体が必要です。

※アップグレード、及びダウンロードには、インターネット接続環境が必要です。



また、公開中のPVでは次世代機版ならではの背景や描画をご紹介しております。併せて是非ご覧ください。









【最新PVはこちら】

https://youtu.be/s62gmbTisSc







【製品情報】



■「ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション」とは?

「ドラゴンボールZ」の世界を舞台に、「孫悟空(カカロット)」を体験することができる悟空体験アクションRPGです。

本作ならではの美麗アニメグラフィックで表現される「ドラゴンボールZ」の物語は、従来のドラゴンボールゲームでは描き切れなかった原作アニメの細かいシーンや語られなかったシーンも再現されており、今までにない感動をお楽しみいただけます。











■公式サイト:https://dbar.bn-ent.net/

■ドラゴンボール家庭用ゲーム公式Twitter:https://twitter.com/dbgame_official



【スペシャルエディション 収録内容】

1.PS5『ドラゴンボールZ KAKAROT 』ゲーム本編

2.追加エピソード 新たなる覚醒(前編)新たなる覚醒(後編)

3.追加シナリオ -TRUNKS- 希望の戦士



※1.のみディスク収録となります。2.3.は「プロダクトコード(封入)」となります。

※内容・仕様は予告なく一部変更になる場合がございます。

※商品内に封入されるプロダクトコードを使用することにより、各種ダウンロードコンテンツが利用可能となります。アップデートデータはお客様ご自身で適用いただくこととなります。あらかじめご了承ください。

※プロダクトコードをご利用いただくには、ゲーム機本体をインターネットに接続する環境と、PlayStation Networkのアカウントが必要です。

※プロダクトコードは1回のみ使用可能となります。

※本コンテンツを使用できる対象サービス終了などに伴い、ダウンロードサービスを終了いたします。



PlayStation(R)5版/Xbox SeriesX|S版



タイトル:ドラゴンボールZ KAKAROT スペシャルエディション

対応機種:PlayStation(R)5/Xbox SeriesX|S(Xbox SeriesX|S版はダウンロード専売)

発売日:

PlayStation(R)5版 2023年1月12日(木)

Xbox Series X|S版 2023年1月13日(金)

CERO:B(12歳以上)

プレイ人数:1人

ジャンル:悟空体験アクションRPG

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

公式Webサイト:https://dbar.bn-ent.net/



PlayStation(R)4版/Xbox One/Nintendo Switch™版



タイトル:

ドラゴンボールZ KAKAROT

ドラゴンボールZ KAKAROT + 新たなる覚醒セット

対応機種:PlayStation(R)4/Xbox One/Nintendo Switch™(Xbox One版はダウンロード専売)

発売日:

PlayStation(R)4版/Xbox One版:2020年1月16日(木)

Nintendo Switch™版:2021年9月22日(水)

CERO:B(12歳以上)

プレイ人数:1人

ジャンル:悟空体験アクションRPG

権利表記:

(C)バードスタジオ/集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

公式Webサイト:https://dbar.bn-ent.net/



