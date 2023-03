[株式会社ジー・モード]

株式会社ジー・モード(本社:東京都品川区、代表取締役社長:加藤征一郎 https://gmodecorp.com/)は、

フィーチャーフォンのゲームアプリを当時のまま忠実に再現して現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクト「G-MODEアーカイブス+」にて、探偵・癸生川凌介事件譚 Vol.11「あねの壁」の制作が決定したことをお知らせします。









『あねさまは、そこにいる』

物言わぬ壁と伝承は、我々に何を語りかける……?



『むかしむかし、気性の荒い大蛇がいました。

村人たちは大蛇を恐れ、年に一度、娘を差し出すことで怒りを鎮めていました。

あるとき、その年の生贄に選ばれた「あねさま」が言いました。

「蔵を建ててけれ。そして蔵の壁さ、わたしの髪を塗り込んでけれ。わたしがなんとかする」』



オカルト系の記事を生業とするフリーライター「弥勒院蓮児(ミロクインレンジ)」は

助手の「十六夜彩子(イザヨイサイコ)」と共に、雪国・I県に伝わる伝承『姉の壁』の取材にやってきた。

その舞台とされている蔵の壁には、今でも「あねさま」の姿がうつるという。



伝承に残されているのは、自らの命と道連れに大蛇を退治した娘の話。しかし、語り部はこう続ける。

「あねさまは大蛇の呪いで命を落としたわけじゃない。……殺されたんだよ」

静かに降り積もる雪、凍えるような蔵の中で、彼女は何かを言いたげに佇んでいる……。



タイトル G-MODEアーカイブス+ 探偵・癸生川凌介事件譚 Vol.11「あねの壁」

価格 未定

対応プラットフォーム Nintendo Switch™

IARC 審査予定

ジャンル 推理アドベンチャー

ゲームプレイ人数 1人

対応言語 日本語

コピーライト (C) And Joy (C)G-MODE Corporation

https://gmodecorp.com/gmodearchives/kibukawa/anenokabe/





「探偵・癸生川凌介事件譚 オリジナル・サウンドトラック」も制作決定!







探偵・癸生川凌介事件譚 Vol.1「仮面幻想殺人事件」からVol.10「永劫会事件」のメインテーマや、ゲーム内で使われているBGMなどを収録したサウンドトラックです。



Steam(R)ストアページにて「ウィッシュリスト」登録をすることで、配信日の通知が届くようになります。

是非「ウィッシュリスト」の登録をお願いします。



タイトル G-MODEアーカイブス+ 探偵・癸生川凌介事件譚 オリジナル・サウンドトラック

発売日 未定

価格 未定

対応プラットフォーム Steam(R)

コピーライト (C) And Joy (C)G-MODE Corporation



◼ Steam(R)ストアページ

https://store.steampowered.com/app/2308440/GMODE/





「探偵・癸生川凌介事件譚」シリーズ×「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」コラボイベント開催決定!









「探偵・癸生川凌介事件譚」シリーズのSteam版配信と、スクウェア・エニックスの新作アドベンチャーゲーム「パラ ノマサイト FILE23 本所七不思議」の発売を記念して、3/9(木)よりコラボイベントを開催します!



当時フィーチャーフォンで配信していた『探偵・癸生川凌介事件譚』シリーズを手がけた石山貴也氏(スクウェア・エニックス所属)が、新たにホラーミステリーアドベンチャー『パラノマサイト FILE23 本所七不思議』を制作。

互いのタイトルを応援するため、企業の垣根を超えたコラボレーションが実現しました。

コラボ詳細については続報をお待ち下さい。





「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」とは?







「G-MODEアーカイブス」「G-MODEアーカイブス+」は、かつてフィーチャーフォンで配信されていたゲームアプリを当時のまま忠実に再現し、現行のコンシューマゲーム機に配信する復刻プロジェクトです。



「失われゆく、全てのアプリを救う」をテーマに、たくさん存在した名作やユニークな作品、心に残るゲームを、

ゲーム性はそのまま、より快適に遊べるよう移植します。



「G-MODEアーカイブス」ポータルサイト

https://gmodecorp.com/gmodearchives/





株式会社ジー・モード



PC・モバイルコンテンツ市場を中心に事業展開を行っているゲームコンテンツの企画・開発メーカー。

アーケードやコンシューマゲーム機で人気を博した「データイースト」タイトルのライセンス事業も行っており、

2018年より、新たにNintendo Switch™をはじめ、コンシューマゲーム機への自社タイトルおよびインディクリエイタータイトルのパブリッシング事業を開始。



※記載されている製品名およびサービス名称は、各社の商標または登録商標です。

※画像や動画はすべて現在開発中のものです。



