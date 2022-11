[株式会社バンダイナムコエンターテインメント]





株式会社バンダイナムコエンターテインメントと株式会社バンダイナムコアミューズメントは、カバー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:谷郷元昭)が運営するVTuberグループ「ホロライブ」所属のバーチャルYouTuber鷹嶺ルイ・不知火フレア・白銀ノエル・宝鐘マリン・桃鈴ねね・風真いろはの6名からなるユニット「薔薇☆Dice」の新曲「六本の薔薇と采の歌」を太鼓の達人各シリーズにて配信開始したことをお知らせいたします。



「薔薇☆Dice」は、今年5月に開催され、太鼓の達人も採用されたホロライブゴールデンゲームウィークを見事優勝した6名からなるチームで、優勝賞品として太鼓の達人チームが制作するオリジナル曲の歌唱権利を獲得。

この度、その楽曲「六本の薔薇と采の歌」が発表され、太鼓の達人各シリーズにて配信開始。ゲームセンター版・Nintendo Switch™版・アプリ版でもプレイいただけます。



さらに、本コラボレーションを記念し、様々なコンテンツを展開いたします。

詳細は以下をご確認ください。





「薔薇☆Dice」による新曲 「六本の薔薇と采の歌」太鼓の達人各シリーズにて配信開始!







<配信対象タイトル>

〇「太鼓の達人(ゲームセンター版)」

〇Nintendo Switch™

「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」

※有料サブスクリプションサービスでの配信となります。

〇App Store、Google Play

「太鼓の達人プラス★新曲取り放題!」※楽曲取り放題での配信となります



「六本の薔薇と采の歌」のミュージックビデオが太鼓の達人公式YouTubeチャンネルにて公開中!









太鼓の達人公式YouTubeチャンネル

https://youtu.be/YGjP9j5IxDc







「薔薇☆Dice」それぞれ6名のぷちキャラが実装決定!







ぷちキャラは、「太鼓の達人(ゲームセンター版)」と、Nintendo Switch「太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル」のみ実装されます。取得方法が異なるため、詳細は各公式サイトをご確認ください。





「薔薇☆Dice」6名それぞれの楽曲も太鼓の達人各シリーズにて2022年12月より順次配信決定!











2022年12月より、不知火フレアさんの「Smile&Go!!」と、白銀ノエルさんの「ほめのび」の配信を予定しております。

他メンバーの楽曲も順次配信予定となっておりますので、今後の続報にご期待ください。





基本情報



タイトル:『太鼓の達人(ゲームセンター版)』

ジャンル:和太鼓リズムゲーム

稼働時期:好評稼働中

プレイ料金:100円~/1人

プレイ人数:1~2人

公式サイト:https://taiko.namco-ch.net/taiko/

権利表記:Taiko no Tatsujin™Series & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.



「バンダイナムコパスポート」のほか、このマークがついた「アミューズメントICカード」で本製品の対応サービスをご利用いただけます。



タイトル:「太鼓の達人ドンダフルフェスティバル」

対応機種:Nintendo Switch

ジャンル:バラエティ和太鼓リズムゲーム

発売日:2022年9月22日(木)

販売形態:パッケージ版・ダウンロード版

プレイ人数:オフライン:1~4人 オンライン:2人

CERO:A

公式サイト:https://dondafulfestival-20th.taiko-ch.net/

権利表記:太鼓の達人™ ドンダフルフェスティバル & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※インフォメーションの情報は発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※「オンラインモード」をプレイするには、Nintendo Switch Online(有料)への加入が必要です。

※「演奏ゲーム」、「ドンカツおもちゃ大戦」は2人まで、「どんちゃんバンド」は4人まで遊べます。プレイヤーごとにコントローラーが1個必要です。



タイトル:「太鼓の達人プラス★新曲取り放題!」

配信プラットフォーム:App Store、Google Play

ジャンル:和太鼓リズムゲーム ※アプリ内課金あり

権利表記:太鼓の達人プラス™&(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

ストアURL:

App Store:http://itunes.apple.com/jp/app/tai-guno-da-renpurasu/id366956158?mt=8

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.taikogp



