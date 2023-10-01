［ビルドサロン］

法人向け買い切り制オンラインサロン制作・開発業務を専門で承る株式会社ビルドサロン（本社：東京都新宿区、 代表取締役：上村 十勝）は、2023年10月1日時点における最新のオンラインサロン開発における人気機能の統計調査結果（ランキング）について公表しました。





法人向け買い切り制オンラインサロン制作・開発業務を専門で承る株式会社ビルドサロン（本社：東京都新宿区、 代表取締役：上村 十勝）は、2023年10月1日時点における最新のオンラインサロン開発における人気機能の統計調査結果（ランキング）について公表しました。



株式会社ビルドサロンが、最新のオンラインサロン開発制作見積もり依頼データから、現在オンラインサロンに必要とされている要件について、人気ランキングを発表しました。





■ データ概要



見積もり依頼数：748件（システム）、448件（制作後サービス）、812件（ソーシャルログイン）

（見積りフォーム https://buildsalon.co.jp/estimate からの見積もり依頼のみ集計。公式LINE/Chatwork/Eメールでの見積もり依頼を除く）

集計期間（システム）：2020年6月16日～2023年9月30日

集計期間（制作後サービス）：2021年2月22日～2023年9月30日

集計期間（ソーシャルログイン）：2020年4月16日～2023年9月30日

調査項目：定型化システム・サービス（独自要件は除外）についての見積もり申請の割合。

調査機関（調査主体）：株式会社ビルドサロン

調査方法（集計方法、算出方法）：見積り依頼フォームからの算出。

備考：定型業務化開始日から起算。同一担当者からの見積もり依頼は最新の１件のみ計上。





■ 備考



・弊社ホームページからお見積もり依頼されたお客様のみ統計に反映されています。

・サンプル数が少ない項目は一部除外しています。

・申請割合は受付開始日を考慮しているため、新しいサービスは申請割合が不安定になる場合がございます。詳細はビルドサロン マーケティング部 までお問い合わせください。

・2022年8月2日以降のプレスリリースより「ZOOM・外部ミーティングツール連携」は「ライブ動画配信機能」として統合するため廃止します。





■ 人気システム開発（ランキング）



順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 自動会費決済機能59.9%

2位 管理画面制作52.0%

3位 動画投稿機能46.1%

4位 面談しながら決めたい45.1%

5位 ライブ動画配信機能43.3%

6位 チャットルーム機能43.1%

7位 利用規約・個人情報保護方針等作成42.1%

8位 お問い合わせページ41.4%

9位 お知らせ機能40.6%

10位 コメント機能40.4%

11位 ダイレクトメッセージ機能40.0%

12位 会員コミュニティ作成39.7%

13位 予算内で最適な機能を希望34.6%

14位 メルマガ配信機能34.5%

15位 会員情報エクスポート機能34.5%

16位 イベント管理機能33.6%

17位 質問システム32.8%

18位 会員ミーティング開催32.6%

19位 YouTube連携31.6%

20位 アンケート機能29.6%

21位 ファイル共有26.8%

22位 ZOOMウェビナー連携26.4%

23位 会費のキャリア決済26.3%

24位 セキュリティパッケージ26.1%

25位 コンテンツコピー防止25.5%

26位 フォロー・お気に入り追加機能24.9%

27位 よくある質問(FAQ)24.9%

28位 コンビニ決済・ATM決済・各種PAY導入24.9%

29位 サーバー・ドメイン取得代行24.8%

30位 予約・決済受付と管理24.7%

31位 単発販売機能24.4%

32位 自動バックアップ23.9%

33位 プッシュ通知(PWA)23.9%

34位 SNS自動投稿23.3%

35位 管理者のみ投稿23.1%

36位 ブログ記事作成22.7%

37位 PayPay決済22.2%

38位 銀行口座振込実装21.6%

39位 コンテンツ投稿通知21.5%

40位 アプリリリース（PWA）（ネイティブ）21.5%

41位 会員情報インポート機能21.5%

42位 会社概要ページ等の制作20.9%

43位 招待コード導入20.6%

44位 キャプチャ認証20.1%

45位 ステップメール機能18.7%

46位 銀行口座振替実装18.7%

47位 管理者による手動許可18.1%

48位 Eラーニング(LMS)18.0%

49位 会員紹介ページ作成17.6%

50位 NGワード設定17.2%

51位 会員ランクバッジ16.8%

52位 ポイントシステム機能16.7%

53位 退会スケジュール16.4%

54位 サロン内広告掲載16.3%

55位 投げ銭受取16.2%

56位 利用者マニュアル16.1%

57位 都度決済・管理15.5%

58位 プラットフォーム構築14.9%

59位 キーワード収集・分析14.6%

60位 階層カテゴリー14.5%

61位 ロゴ制作14.5%

62位 NDA締結(無料)14.2%

63位 ストーリー投稿14.2%

64位 デザイン13.9%

65位 ハッシュタグ管理13.7%

66位 画像/動画保存無効化13.6%

67位 会員との契約書締結12.9%

68位 あんしんパック12.8%

69位 物販(有形商品販売)12.5%

70位 ステップメール自動配信12.0%

71位 入会前確認事項作成代行12.0%

72位 コンテンツ投げ銭受取11.9%

73位 事前会員登録11.8%

74位 全ておまかせ11.5%

75位 身分証提示・審査11.2%

76位 会員ログイン失敗時の管理者通知機能11.2%

77位 タイムライン表示11.2%

78位 Basic認証11.1%

79位 法人(団体)アカウント管理11.0%

80位 記事分割公開(無料・有料)11.0%

81位 年齢制限機能10.6%

82位 認証マーク申請・付与10.3%

83位 寄付受取10.1%

84位 楽天ペイ9.9%

85位 会員証表示9.9%

86位 音声配信(Podcast)9.6%

87位 音声ライブ配信9.6%

88位 マッチングシステム構築9.4%

89位 会員年齢確認9.4%

90位 Discord連携9.3%

91位 IDS(侵入検知システム)9.2%

92位 Vimeo連携9.2%

93位 多言語対応9.1%

94位 Amazon Pay実装9.1%

95位 メタバース(VR)連携9.0%

96位 会費クーポン8.9%

97位 レコメンド機能8.8%

98位 ブロックチェーン保護8.7%

99位 抽選システム8.6%

100位 メールセキュリティ8.1%

100位 会員間レビュー(相互評価)8.1%

102位 自社決済8.0%

103位 ディスカウント機能7.6%

104位 ChatGPT機能開発7.5%

105位 オンライン本人確認(eKYC)導入7.4%

106位 セキュリティ自己診断7.3%

107位 QRコード開発7.1%

108位 会員メモ帳7.1%

109位 動画レンタル機能7%

110位 会員ランクのスケジュール制限7%

111位 AIチャットbot7%

112位 後払い(BNPL)7%

113位 MP3配信6%

114位 複数窓口設置6%

115位 高齢者向けデザイン6%

116位 求人情報投稿6%

117位 外貨決済6%

118位 クラウドファンディング機能6%

119位 ユーザー認証API6%

119位 位 置情報投稿6%

119位 権限追加・管理6%

122位 その他（事業者による独自要件）6%

123位 NFT特別会員証6%

124位 ポイントの店舗利用5%

125位 仮想通貨ウォレット連携5%

126位 コンテンツガチャ5%

127位 Salesforce連携5%

128位 NFTアート販売5%

129位 稟議書(仮)・事業計画書作成5%

130位 NFT関連開発5%

131位 公式マーク申請受理5%

132位 デザインコンペ5%

133位 VR動画投稿5%

133位 レーダーチャート作成表示5%

135位 NFTカード配布4%

136位 ライブコマース4%

137位 NFTゲーム開発4%

138位 CBT(オンライン試験)4%

139位 NFTコンテンツ販売4%

139位 コンテンツNFT化4%

141位 DAO開発4%

142位 リクルートかんたん支払い4%

142位 関連ニュース表示4%

144位 海外展開パッケージ4%

145位 NFTマーケットプレイス4%

146位 仮想通貨決済4%

147位 親子アカウント3%

148位 Opensea連携3%

148位 仮想通貨投げ銭3%

150位 自動エゴサーチ3%

151位 ふるさと納税対応2%

152位 発達障害者向けデザイン2%





システム一覧：

https://buildsalon.co.jp/functions



※TM（商標）表記は一部省略しております。





■ 人気の制作後サービス（ランキング）



順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 面談しながら決めたい32.8%

2位 未定21.3%

3位 保守・点検18.8%

4位 LP制作15.9%

5位 トラブル対応14.8%

6位 併走型サポート12.5%

7位 会員トラブル対応委託12.1%

8位 コンサルティング11.5%

9位 脆弱性検査(ASVスキャン)10.1%

10位 LINE公式アカウント開設9.8%

11位 免責事項・ページ作成9.8%

12位 プレスリリース代行7.8%

13位 Google広告出稿7.1%

14位 ビルドサロンのSNSで紹介6.5%

15位 会員専用問い合わせ対応窓口設置5.7%

16位 全ておまかせ5.3%

17位 リーガルチェック5.3%

18位 YouTube広告出稿5.2%

19位 クラウドファンディング代行5.0%

20位 No.1調査4.5%

21位 対面打ち合わせ4.3%

22位 利用者マニュアル作成3.9%

23位 システムコピー3.2%

24位 その他（事業者による独自要件）1.5%



サービス一覧：

https://buildsalon.co.jp/functions



※TM（商標）表記は一部省略しております。





■ 人気のソーシャルログイン開発（ランキング）



順位 / 項目名 / 申請割合（10%の場合は10事業者に1事業者が見積もり依頼）

1位 LINE38.1%

2位 Facebook36.3%

3位 Google27.7%

4位 Twitter25.4%

5位 面談しながら決めたい23.6%

6位 予算内で人気のSNS登録機能を追加19.2%

7位 Instagram16.3%

8位 Amazon7.6%

9位 Yahoo!7.3%

10位 TikTok5.5%

11位 全ておまかせ5.3%

12位 不要5.2%

13位 Apple4.7%

14位 LinkedIn1.4%

15位 mixi1.2%

16位 その他（事業者による独自要件）1.1%

17位 Github1.1%



オンラインサロンソーシャルログインシステムについて：

https://buildsalon.co.jp/archives/functions/sns-oauth



※TM（商標）表記は一部省略しております。

※ 当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。



■ オンラインサロン開発制作のお見積もり



ビルドサロンの無料お見積もりフォーム（ https://buildsalon.co.jp/estimate）にアクセスし、必要項目を埋めて送信してください。

すぐにオンラインサロン制作開発のお見積もりが可能です。



お見積もりは無料です。 お気軽にご利用ください。



オンラインサロン開発制作サービスについて、無料ミーティングのご予約を受付中です。

こちらからご予約できます。

http://buildsalon.co.jp/meeting

※ 希望する日時がない場合はお問合せください。





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■ 株式会社ビルドサロンとは



オンラインサロンの制作・開発を専門で請け負っているウェブサイト制作会社。

https://buildsalon.co.jp

新経済連盟加盟企業。

国際セキュリティ規格 ISO27001認証取得済





■ リリースと取材に関するお問い合わせ



※ こちらはお客様向けプレスです。営業メール・お電話はご遠慮ください。

本社HP: https://buildsalon.co.jp

メール: info@buildsalon.co.jp

電話: 03-6822-4723(代表)

お問い合わせフォーム: https://buildsalon.co.jp/contact

公式LINE: https://lin.ee/psX1A0C



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■ ビルドサロンの事業内容



株式会社ビルドサロンは、オンラインサロンの専門事業者です。オンラインサロン制作業界 『顧客満足度 No.1』『実績が豊富なオンラインサロン制作会社 No.1』『経営者が選ぶオンラインサロン制作会社 No.1』（2021年12月 日本デジタルリサーチ調べ）

・自前オンラインサロンの開発及び制作事業

・オンラインサロン運営代行業務

・既存オンラインサロンのページデザイン

・オンラインサロン関連 CMS プラグインの開発

・既存ブログからのコンテンツ移行作業

・その他会員制サイトの受託開発業

・オンラインサロン運用ブログの運営

https://buildsalon.co.jp/blog



※当プレスリリースに記載の商品名、サービス名は一般に日本もしくは外国における各社の商標または登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2023/10/01-14:46）