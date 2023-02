[株式会社コナミデジタルエンタテインメント]

2022シーズンを通して活躍した選手が「2022シーズンフォーカスドプレーヤー」カードとして登場!!



株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、明治安田生命J1リーグ・J2リーグが2月17日に開幕することを

記念して、モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』(以下、『Jクラ』)にて「2023明治安田生命J1リーグ・J2リーグ開幕記念キャンペーン」を開始したことをお知らせします。















本キャンペーンでは、期間中毎日ログインするだけで「G85以上ガチャ券」などが獲得できる「2023Jリーグ開幕記念!スペシャルログインボーナス」や、2022シーズン中、シーズンを通して活躍した各クラブの選手、総勢40名が「2022シーズンフォーカスドプレーヤー」カードとして登場します。



また抽選で「G89以上ガチャ券」などのアイテムが獲得できる「2023Jリーグ開幕記念!Jクラ大抽選会」も開催!



2023シーズンが開幕するJリーグと一緒に、『Jクラ』をお楽しみください!







2022シーズンを通して活躍した各クラブ総勢40名の選手を『Jクラ』が選定!

「2022シーズンフォーカスドプレーヤー」カードとして登場します。

「集まれ!サポーター!」の特効選手カードですので、手に入れてイベントを有利に進めましょう。

期間: 2023年2月14日(火)メンテナンス終了後~2023年3月29日(水)13:59



登場する選手の一部をご紹介!

・名古屋グランパス/ランゲラック ・サガン鳥栖/朴 一圭

・アビスパ福岡/前 寛之 ・ジェフユナイテッド千葉/見木 友哉

・セレッソ大阪/マテイ ヨニッチ ・柏レイソル/古賀 太陽









「2023Jリーグ開幕記念キャンペーン」の内容をご紹介!



■2023Jリーグ開幕記念!集まれ!サポーター!





試合に勝利して集めたサポーターで観客席を埋めましょう!

観客席を埋めるとサポーターポイントが獲得でき、集めたポイントで「G85以上ガチャ券」や「2023Jリーグ開幕記念コイン」などをゲットできます!

期間: 2023年2月14日(火)メンテナンス後 ~ 2023年2月21日(火)13:59



■2023Jリーグ開幕記念コイン交換所





期間中、手に入れた「 2023Jリーグ開幕記念コイン」を使って「お気に入りクラブG85以上レギュラー2022 vol.2ガチャ券」などのアイテムと交換できます。

たくさんコインを集めて、様々なアイテムをゲットしましょう!

期間: 2023年2月14日(火)メンテナンス後 ~ 2023年3月14日(火)2:59



■2023Jリーグ開幕記念!特別ミッション





ミッションクリアで「2023Jリーグ開幕記念コイン」などの様々なアイテムが獲得できます!

ミッションクリアでコインをゲットし、「2023Jリーグ開幕記念コイン交換所」でアイテムと交換しましょう。

期間: 2023年2月14日(火)メンテナンス後 ~ 2023年3月6日(月)13:59



■2023Jリーグ開幕記念!スペシャルログインボーナス





期間中、ログインするだけで「G85以上ガチャ券」などを獲得できます!

毎日ログインしてアイテムをゲットしましょう。

期間: 2023年2月15日(水)3:00 ~ 2023年3月10日(金)2:59



■2023Jリーグ開幕記念!お気に入りクラブガチャ券ログインボーナス





期間中、毎日ログインして「お気に入りクラブガチャ券」を獲得しましょう!

期間: 2023年2月15日(水)3:00 ~ 2023年2月25日(土)2:59



■2023Jリーグ開幕記念!Jクラ大抽選







毎日抽選にチャレンジして「G89以上ガチャ券」など様々なアイテムを手に入れましょう!

抽選券はログインやデイリーミッションで獲得できます。

期間: 2023年2月25日(土)3:00 ~ 2023年3月6日(月)2:59





※キャンペーンの詳細はゲーム内お知らせをご確認ください。

※メンテナンス等により、内容や期間は予告なく変更となる場合がございます。



【モバイルゲーム『Jリーグクラブチャンピオンシップ』について】



『Jリーグクラブチャンピオンシップ』は、Jリーグとのオフィシャルパートナー契約を締結して制作されたJリーグ公式のサッカーモバイルゲームです。

プレーヤーは、2022シーズンのJ1、J2全40クラブに所属する選手の実名・実写カードを収集・育成し、

お気に入り選手で編成された自慢のクラブチームで、全国のプレーヤーとのオンライン対戦や様々なイベントが楽しめます。





タイトル:Jリーグクラブチャンピオンシップ

メーカー:KONAMI

ジャンル:サッカー

配信日:2019年6月25日

希望小売価格:基本プレー無料(アイテム課金制)

対応機種:Android(5.0以降)、iOS(10.0以降)

権利表記:

