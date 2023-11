[エレコム株式会社]

日常的に安心してご使用いただけるように、信頼性の高いパーツや各種保護機能を備えた安全重視の設計!



エレコム株式会社(本社:大阪市中央区、取締役社長:柴田幸生)は、軽量コンパクトながら10000mAhの大容量でUSB Power Delivery 20Wに対応し、3台の端末を同時に充電できるモバイルバッテリーを新発売いたしました。







当社従来品(DE-C28-10000シリーズ)よりも軽量かつコンパクトになった大容量モバイルバッテリーの新モデルです。10000mAhの大容量で、一般的なスマートフォンであれば複数回の充電が可能です。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))×1、USB-A×2の計3ポートを装備し、最大3台の端末を同時に充電することができます。USB Type-C(USB-C)ポートは、USB Power Delivery 20Wに対応し、対応機器の高速充電が可能です。

幅約70mm×奥行約17mm×高さ約114mm、重さ約184gと小型・軽量サイズに加え、フラットデザインでポケットなどに収納しやすく、気軽に持ち運べます。

LEDによる4段階の残量表示が側面にあります。USB Type-C(USB-C) to USB Type-C(USB-C)ケーブル(0.1m)が1本付属するほか、別途、充電ケーブルをご用意いただくことでLightningポート搭載のiPhoneなどの充電も可能です。

さらに、日常的に安心してご使用いただけるように、信頼性の高いパーツや各種保護機能を備えた安全重視の設計になっています。



USB Power Delivery対応、3台の端末を同時に充電可能





USB Power Delivery 20W出力に対応し、対応機器を超高速充電できる、10000mAhモバイルバッテリーです。

USB-Aポートを2ポート、USB Type-C(USB-C)ポートを1ポート搭載しており、3ポート合計20Wの出力が可能な高出力モデルです(※1)。

本製品(バッテリー容量10000mAh)でスマートフォンを約3.3回充電可能です(※2)。

モバイルバッテリー本体を約3時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます(※3)。

500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

※1:複数ポート接続時のUSB Type-C(USB-C)からの出力は5Vになります。

※2:満充電をした本製品を用い、バッテリー容量が約1800mAhのスマートフォンを充電する際の目安回数です。充電中に電源が入ったり、機器を使用している場合は記載の数値まで充電できない場合があります。

※3:USB Power Delivery 18W以上のAC充電器にUSB Type-C(USB-C) - USB Type-C(USB-C)ケーブルを接続し充電した時間です。

工場出荷時に70%程度充電されています。充電式リチウムイオン電池は時間とともに放電するので、ご使用になる前に充電することを推奨します。





▲ USB Power Delivery(20W)に対応し、対応する端末を高速で充電可能

▲ 本体充電用ケーブルを接続したままで、スマートフォンとモバイルバッテリーを充電できる“まとめて充電”に対応







大容量なのに軽量コンパクトで持ち運びもラクラク





幅約70mm×奥行約17mm×高さ約114mm、重さ約184gの小型・軽量サイズです。かばんなどのポケットに入れやすいスリムなフラットデザインです。

当社従来品シリーズ(DE-C28-10000シリーズ)よりも軽量でコンパクトサイズです。



▲ コンパクトでスリムだから気軽に持ち運べる





▲ 従来品より軽量でコンパクト



安心・安全設計





USB-IF指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-C(USB-C)コネクターを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。

内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8712(JIS C8714の内容を含む)に準拠した安全設計です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い製品です。

過充電・過放電・過電流防止機能および短絡保護機能と温度検知機能の5つの保護機能を備えた安心の回路設計です。



▲ 安心と安全を重視した設計



電池残量がわかるLED搭載、充電用ケーブル1本も付属





電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。

持ち運びに便利な小型USB Type-C(USB-C) - USB Type-C(USB-C)ケーブル(0.1m)が付属しています。

付属のケーブルを本製品の充電用USB Type-C(USB-C)ポートに接続し、対応したACアダプターに接続することで充電可能です。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、Lightningポート対応iPhoneも充電可能です。



▲ 電池残量はLEDで表示

▲ 充電用ケーブルが付属

※ブラックモデル以外のケーブル色はホワイト



環境にやさしい『THINK ECOLOGY』認定製品





自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

本製品は、一般社団法人JBRCの回収対象製品であり、回収協力自治体や協力店(家電量販店・HCなど)で回収が可能です。

THINK ECOLOGY >(https://www.elecom.co.jp/sustainability/think-ecology/)



おもな仕様





詳しい仕様についてはそれぞれの製品ページをご覧ください。

対応機種:iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器

コネクター形状(電源入力側):USB Type-C(USB-C)ポート

コネクター形状(電源出力側):USB Type-C(USB-C)ポート×1、USB-Aポート×2

定格入力:5V・3A/9V・2A /12V・1.5A

定格出力:USB Type-C(USB-C)は5V・3A/9V・2.22A/12V・1.66A、USB-Aは5V・3A/9V・2A/12V・1.5A

外形寸法/重量:幅約70mm×奥行約17mm×高さ約114mm/約184g

USB Type-C(TM) and USB-C(TM) are trademarks of USB Implementers Forum.



製品詳細





<ブラック>

型番:DE-C44-10000BK

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C44-10000BK.html





<ブルー>

型番:DE-C44-10000BU

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C44-10000BU.html





<ピンク>

型番:DE-C44-10000PN

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C44-10000PN.html





<しろちゃん>

型番:DE-C44-10000WF

URL:https://www.elecom.co.jp/products/DE-C44-10000WF.html





詳細は下記URLより当社HPをご覧ください。

https://www.elecom.co.jp/news/new/20231121-04/



ご購入はこちら





< DE-C44-10000BK 薄型コンパクトモバイルバッテリー ブラック>

Amazon: https://www.amazon.co.jp/dp/B0CL3X6VSN

Joshin webショップ: https://joshinweb.jp/mobile/47253/4549550299060.html

パソコン工房: https://www.pc-koubou.jp/products/detail.php?product_id=1034046

ビックカメラ.com: https://www.biccamera.com/bc/item/12323327/

ヨドバシ.com: https://www.yodobashi.com/product/100000001008157894/

エレコムダイレクトショップ(楽天市場店): https://item.rakuten.co.jp/elecom/4549550299060/

エレコムダイレクトショップ(Yahoo!ショッピング): https://store.shopping.yahoo.co.jp/elecom/4549550299060.html

エレコムダイレクトショップ(本店): https://shop.elecom.co.jp/item/4549550299060.html



企業情報





エレコム株式会社は、IT周辺関連製品の開発、製造、販売を行っています。近年では、パソコンやスマートフォンなどのデジタル分野だけでなく、ヘルスケア・医療・放送・社会インフラなどの様々な分野に進出し、これまでになかった快適さや便利さを「暮らし」と「社会」にお届けしています。新しいテクノロジーがもたらすイノベーションとユーザーをつなぐ“かけ橋”となる、新たな製品やビジネスソリューションを提供します。



会社概要





会社名 :エレコム株式会社

本社所在地 :大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立 :昭和61年(1986年)5月

代表者 :取締役社長 柴田幸生



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/21-16:46)