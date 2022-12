[株式会社バロックジャパンリミテッド]

株式会社バロックジャパンリミテッド(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:村井博之)が展開するアニメとファッションの融合ブランド「R4G(アールフォージー)」は、映画「五等分の花嫁」とのコラボ商品の発売を決定致しました。









「五等分の花嫁」(著者:春場ねぎ)は週刊少年マガジンにて連載された人気ラブコメディ。こちらを原作とし2022年に公開された映画「五等分の花嫁」とR4Gのコラボアイテムの発売が決定致しました。



アイテムは、一花、二乃、三玖、四葉、五月の中野家の五つ子ちゃん一人一人にスポットライトを当てたアイテムなどをラインナップ。それぞれのイメージカラーでデザインしたロングTシャツや、R4Gがセレクトした名場面カットをデザインに落とし込んだTシャツやトートバッグなどを展開致します。



映画「五等分の花嫁」×R4Gのコラボアイテムは12月2日(金)正午より受注予約販売を開始致します。



販売先URL:https://www.ec-store.net/sws/r/rSR4G/

ご予約受付期間:2022年12月2日(金)12:00~2022年1月9日(月)23:59

お買い逃がしが多くありますので早めのご予約を頂きますよう宜しくお願い致します。









商品展開















アームロングTシャツ

中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月

SIZE:M,L,XL

¥7,150(tax in)



テープロゴをアーム部分に落とし込みストリート感を演出。

五つ子の可愛い笑顔に癒される事間違い無しです。





オーバーサイズTシャツ

中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月

SIZE:M,L,XL

¥5,500 (tax in)



切なく美しい五つ子の名場面をフィルム加工で仕上げました。

1枚で魅力がたっぷり詰まった推しTシャツです。







シルエット五つ子ソックス

中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月

SIZE:FREE

¥2,200 (tax in)



映画の中に出てくる五つ子をシルエット化した靴下。どのシーンなのか是非当ててみてくださいね。





場面写デザイントートバック

中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月

SIZE:FREE

¥2,750 (tax in)



花びらが舞い散るラストシーン。

選んだ道が違っても五つ子の想いは1つ。そんなメッセージをデザインに落とし込んだトートバッグです。





五つ子ミニ財布

SIZE:FREE

¥3,300(tax in)



推しが選べない!そんな箱推しのあなたに。

五姉妹の可愛い横顔を集めたカラビナ付きミニ財布です。





映画「五等分の花嫁」▼

「週刊少年マガジン」(講談社刊)で連載され、累計発行部数1,600万部を突破した春場ねぎによる大人気コミック『五等分の花嫁』の劇場アニメーション。

公式HP: https://www.tbs.co.jp/anime/5hanayome/



(C)春場ねぎ・講談社/映画「五等分の花嫁」製作委員会





【WHAT IS R4G ?】

「R4G」とは「Respect for Geeks」、オタク(Geeks)への尊敬という意味がこめられています。

世の中のGeeksが好きな物を纏い、常に近くにいられる喜びを感じてもらいたい。

コアファンはもちろんのこと、トレンドに敏感なファッショニスタや日本の文化を愛する海外のお客様をターゲットとし、「アニメ」、「ゲーム」、「エンターテイメント」など、それぞれのGeeks達に好きを届けたいという思いで溢れているブランドです。

「Geeks」と「Fashion」をつなぐ新たな架け橋となることがR4Gの使命です。



HP:r4g.jp

Twitter:@official_r4g

Instagram:official_r4g



会社概要

・ 名称:株式会社バロックジャパンリミテッド( 東証プライム・証券コード 3548)

・ 創業:2000年3月

・ 代表者:代表取締役社長 兼 最高経営責任者 村井 博之

・ 所在地:〒153-0042 東京都目黒区青葉台4-7-7 住友不動産青葉台ヒルズ

( 企業サイト):https://www.baroque-global.com

(公式通販サイト):https://www.ec-store.net/



